Điểm sàn xét tuyển 2018 vào các trường Công an nhân dân

Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của các học viện, trường Công an Nhân dân năm 2018.

Các học viện, trường đại học CAND công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

Chuyên gia tuyển sinh của Bộ Công an đưa ra lời khuyên: Các thí sinh lưu ý, nếu có nguyện vọng xét tuyển chính thức vào các trường CAND phải để thứ tự nguyện vọng vào 1 trường CAND ở nguyện vọng 1 (đợt kiểm dò vừa qua, phát hiện một số thí sinh đã đạt sơ tuyển nhưng chưa đăng ký nguyện vọng vào trường Công an hoặc đăng ký ở nguyện vọng 2…), để tránh thí sinh điểm cao nhưng do để sai nguyện vọng dẫn đến không được xét tuyển.

Thí sinh lưu ý

Trong thời gian 13 đến 15.7.2018, Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo mở để thí sinh thực hành điều chỉnh, sau đó dữ liệu điều chỉnh sẽ bị xóa, vì vậy, thí sinh nào muốn điều chỉnh chính thức thì phải nhớ lịch điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (bằng trực tuyến và bằng phiếu) từ 19 đến 28.7.2018 (riêng điều chỉnh trực tuyến kết thúc vào ngày 26.7.2018).

Chỉ tiêu vào các trường CAND năm 2018 giảm rất mạnh, chỉ còn 1.192 thí sinh.

Thời gian tổ chức xét tuyển

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau khi kết thúc điều chỉnh nguyện vọng, các học viện, trường đại học nhận dữ liệu nguyện vọng, thí sinh từ Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo, các học viện, trường đại học CAND tổ chức xét tuyển, báo cáo cơ quan quản lý của Bộ và sẽ tổ chức công bố điểm trúng tuyển từ 3 đến 5.8.2018).

Dữ liệu xét tuyển của các học viện, trường đại học CAND: Là dữ liệu nhận từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, gồm: Dữ liệu mã trường, mã ngành, mã tổ hợp, điểm từng môn, riêng dữ liệu về khu vực, đối tượng ưu tiên của thí sinh được lấy theo dữ liệu của Bộ Công an (sau khi đã được Công an các địa phương, đơn vị và các trường CAND tổ chức kiểm dò kỹ).

Về tiêu chí phụ

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm 03 môn (không tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực, điểm thưởng) làm tròn đến hai chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu;

Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử; xét thí sinh có điểm môn Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Hóa học + Sinh học.

- Sau khi có kết quả trúng tuyển được phê duyệt, các trường công bố số báo danh thí sinh trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường và thông báo bằng văn bản đến Công an các địa phương, đơn vị. Thí sinh xác nhận nguyện vọng nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả trong thời hạn quy định cho Công an địa phương, đơn vị nơi sơ tuyển từ 6 đến 12.8.2018.

- Công an địa phương, đơn vị nơi sơ tuyển giữ bản chính giấy chứng nhận kết quả thi để đưa vào hồ sơ nhập học (không phải gửi ngay cho các trường CAND), thông báo cho các trường CAND. Các học viện, trường đại học CAND sẽ cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (14 đến 16.8.2018).