Điều bất thường ở quy định công nhận văn bằng nước ngoài của Bộ GDĐT

Tại Quốc hội, Đại biểu quốc hội Hà Thị Lan (đoàn Bắc Giang) cũng đã cho rằng quy định trong Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT là “cứng nhắc”. “Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Các quy định này đã tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các nội dung trên. Tuy nhiên, thực tiễn việc công nhận văn bằng trong thời gian vừa qua đã phát sinh nhiều hạn chế, bất cập, như các trường hợp văn bằng do nước ngoài cấp cho người Việt Nam, trường hợp không phải làm thủ tục công nhận văn bằng - chưa được đề cập trong dự thảo luật và chưa giao cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Như vậy, quy định hiện hành về công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp còn cứng nhắc và chưa đáp ứng được tính đa dạng của hệ thống văn bằng trên thế giới cũng như các phương thức đào tạo mới; và trong một số trường hợp chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người học khi đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp” - Đại biểu Hà Thị Lan.