Huế: 4 năm chưa xử lý xong vụ chiếm đoạt 300 triệu tiền chính sách

(Dân Việt) Cán bộ sai phạm trong vụ án chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng tiền chính sách ở Thừa Thiên- Huế chưa bị xử lý sau 4 năm từ khi vụ việc được phát hiện.

Năm 2014, qua rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn, Hội Cựu chiến binh phường Thuận Hòa (TP.Huế) phát hiện 3 trường hợp thương, bệnh binh không lập được tờ khai do không có người thân và bản thân đối tượng tại địa phương nhưng vẫn có trong danh sách nhận tiền hàng chục năm.

Như trường hợp bà L.T.T.B, theo danh sách bà này nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ năm 1994 đến năm 2014 (thời điểm được phát hiện). Trong đó, riêng số tiền bà này nhận trợ cấp tháng 9.2014 là 822.000 đồng.

Nhiều cựu chiến binh nghi ngờ có sự bất thường trong xử lý cán bộ vụ chiếm đoạt 300 triệu tiền chính sách ở phường Thuận Hòa, TP.Huế.

Trường hợp bệnh binh T.N.P đã chuyển ra sinh sống tại thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) từ năm 2000 nhưng vẫn có trong danh sách nhận tiền trợ cấp bệnh binh hàng tháng. Riêng tháng 9.2014 trong danh sách thể hiện ông P nhận số tiền 2.022.000 đồng.

Trường hợp thương binh P.N.V cũng tương tự, năm 1996, ông Vy cùng gia đình chuyển ra sinh sống tại Quảng Trị rồi qua đời sau đó, vậy nhưng danh sách nhận tiền trợ cấp thương binh hàng tháng vẫn có tên. Riêng tháng 9.2014 trong danh sách thể hiện ông V nhận 1.996.000 đồng. Tổng số tiền bị chiếm đoạt từ các vụ gian dối trên là 303.461.792 đồng.

Trên cơ sở phản ánh của Hội Cựu chiến binh phường Thuận Hòa, sau một thời gian vào cuộc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Tôn Thất Định - cán bộ chính sách UBND phường Thuận Hòa. Ông Định bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vậy nhưng, đến thời điểm hiện tại, vụ án vẫn chưa có kết luận cuối cùng và ông Định vẫn được làm việc bình thường tại UBND phường Thuận Hòa. Tình trạng này khiến dư luận tại Huế nghi ngờ đã có sự bất thường trong việc điều tra, xử lý cán bộ sai phạm.

Nhằm làm rõ những thông tin xung quanh vụ án này, ngày 3.10, PV Dân Việt đã làm việc với thượng tá Lê Hữu Sỹ - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Huế. Ông Sỹ cho biết, bị can vụ án bị khởi tố vào ngày 29.12.2017, nhưng đến nay chưa bị xử lý nguyên nhân chính là do khác nhau về quan điểm giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát.

Cụ thể, theo ông Sỹ, phía cơ quan công an xác định hành vi của ông Tôn Thất Định là “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong khi viện kiểm sát cho rằng ông này là “cố ý làm trái”. Sau rất nhiều lần họp, do chưa thống nhất được quan điểm nên đến nay vụ án đang phải chờ xin ý kiến của cơ quan tố tụng cấp trung ương.

Ông Sỹ cũng cho hay, người chiếm đoạt phần lớn số tiền trong tổng số tiền trên là ông Thái Văn Ngân (SN 1959)- cán bộ chi trả tiền chính sách của UBND phường Thuận Hòa. Ông Ngân nghỉ việc vào tháng 6.2005 và đã qua đời vào tháng 5.2013. Ông Sỹ nói, quan điểm của ông về trường hợp ông Tôn Thất Định chỉ là thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả, là lỗi vô ý.

Về lý do sau khi bị khởi tố ông Định vẫn được làm việc bình thường tại UBND phường Thuận Hòa, ông Sỹ cho biết việc này tùy theo cơ quan quản lý và tùy vào mức độ sai phạm. Ông Sỹ nói rằng việc đình chỉ công tác đối với bị can thường thực hiện đối với những trường hợp lỗi cố ý trong khi lỗi của ông Định chỉ là vô ý.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.