Huế: UBND phường nói gì về việc người phụ nữ 5 năm leo lét đèn dầu?

(Dân Việt) Lãnh đạo chính quyền phường Thuận Lộc, TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) nói về việc người phụ nữ đơn thân nghèo khổ phải sống trong cảnh leo lét đèn dầu suốt 5 năm qua do bị cắt điện.

Liên quan đến việc người phụ nữ nghèo khổ ở Thừa Thiên- Huế 5 năm sống trong cảnh leo lét đèn dầu, PV đã có buổi làm việc với bà Lê Thị Thanh Hường- Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc, TP.Huế.

Bà Hường cho biết, bà Phan Thị Ly Hương (SN 1960, trú 170/1 Xuân 68, thuộc tổ 18, phường Thuận Lộc) là con gái của bà Nguyễn Thị Lài. Bà Lài thuộc diện “nghèo muôn thuở”, bà Hương từng có thời gian dài rời gia đình vào miền Nam mưu sinh. Sau khi trở về nhà, bà Hương được đưa vào hộ khẩu do bà Lài đứng tên chủ hộ.

Theo bà Hường, hộ mẹ con bà Hương bị cắt điện từ năm 2013 sau khi bà Hương có khúc mắc về việc tính tiền điện của gia đình bà và bà này không trả tiền điện nhiều tháng.

Ngọn đèn dầu leo lét gắn bó với người phụ nữ nghèo khổ Phan Thị Ly Hương suốt 5 năm. Ảnh: Trần Hòe.

Bà Hường cho hay, khi có chính sách trợ cấp tiền điện cho hộ nghèo, có khi bà Lài trực tiếp nhận khoản hỗ trợ này, khi thì người khác nhận giúp.

Về sau, do tranh chấp đất đai với một hộ dân khác, bà Hương không cho mẹ mình nhận khoản hỗ trợ tiền điện và từ chối tất cả các khoản hỗ trợ dành cho hộ nghèo. Nếu biết bà Lài nhận các khoản hỗ trợ này thì bà Hương bắt mẹ mình trả lại, nên chính quyền thường tìm cách đưa cho bà Lài khi bà Hương vắng nhà.

“Thẻ bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận hộ nghèo bà Hương cũng không nhận và không cho mẹ mình nhận. Phường phải chỉ đạo tổ trưởng tổ dân phố giữ thẻ bảo hiểm cho 2 mẹ con bà để phòng lúc họ đau ốm”- bà Hường nói.

Bà Hường cho biết thêm, khi bà Lài qua đời vào cuối năm 2016, chính quyền và các đoàn thể trích tiền mua bạt phủ mái nhà dột nát cho gia đình này để lo đám tang nhưng bị bà Hương từ chối. Cuối cùng bà Hương chỉ đồng ý để một nhà hảo tâm lo toàn bộ đám tang cho mẹ mình.

Sau khi bà Lài qua đời, trước việc bà Hương từ chối tất cả các khoản hỗ trợ dành cho hộ nghèo, chính quyền đã họp xét và đưa hộ bà Hương ra khỏi danh sách hộ nghèo từ năm 2018.

Về việc khiếu nại tranh chấp đất đai của bà Hương, bà Lê Thị Thanh Hường cho biết, bà Hương từng nói chỉ khi nào đòi lại được đất thì bà này mới hợp tác với chính quyền.

Bà Hường khẳng định sẽ trao đổi với bộ phận địa chính để giải quyết dứt điểm khiếu nại của bà Hương. Cụ thể, phường sẽ tiến hành đo đạc lại đất đai của hộ bà Hương đồng thời căn cứ vào luật để giải thích cho bà này hiểu.

Ngôi nhà của bà Hương đã mục nát, nền nhà đặt nhiều vật dụng để hứng nước mưa chảy xuống. Ảnh: Trần Hòe.

Về thông tin bà Hương phản ánh mình bị đánh đập do tranh chấp đất, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc nói rằng việc bà Hương bị đánh cơ quan công an đã lập hồ sơ và cảnh sát khu vực đã báo cáo với chính quyền phường. “Ông hàng xóm có đánh bà, vì bà chửi, còn ông kia thì nóng tính, bực mình nên đánh”- bà Hường nói và khẳng định sẽ đề nghị công an làm rõ việc này.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Lộc, cùng với việc giải quyết ổn thỏa vụ việc tranh chấp đất của bà Hương, chính quyền phường sẽ tìm giải pháp để bà này không còn sống trong cảnh đèn dầu.

Trước đó, trong đơn gửi đến PV Dân Việt, bà Phan Thị Ly Hương phản ánh việc bà phải sống trong cảnh leo lét đèn dầu từ năm 2013 đến nay do bị điện lực ngừng cấp điện sau khi bà khiếu nại việc chỉ số tiêu thụ điện trong công tơ của gia đình bà tăng bất thường.

Sau phản ánh của Dân Việt, Công ty Điện lực Thừa Thiên- Huế đã có văn bản phản hồi thông tin về vụ việc. Công ty Điện lực Thừa Thiên- Huế cho biết, do bà Hương không thanh toán tiền điện đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện nên Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế- Điện lực Bắc sông Hương buộc phải thực hiện ngừng cấp điện từ tháng 9.2013 đến nay.

Phía điện lực khẳng định việc thực hiện ngừng cấp điện tại địa chỉ sử dụng điện của khách hàng của Công ty Điện lực Thừa Thiên- Huế là đúng quy định.

Công ty Điện lực Thừa Thiên- Huế cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Dân Việt, nhằm hỗ trợ cũng như cung cấp điện đầy đủ cho người dân, Điện lực Bắc sông Hương đã bố trí nhân viên đến nhà khách hàng để làm thủ tục cấp điện mới. Tuy nhiên, khách hàng không hợp tác và không đồng ý với đề nghị lắp công tơ mới.

Hiện bà Hương sinh sống một mình trong ngôi nhà nhỏ xập xệ, mục nát, mái nhà vá chằng vá đụp bằng những mảnh nilon rách bươm. Giữa nền nhà lỗ chỗ những vết thủng đặt nhiều vật dụng để hứng nước mưa chảy xuống. Chủ nhân ngôi nhà phải thắp sáng bằng đèn dầu và nấu nướng bằng bếp dầu, trong nhà không có bất cứ vật dụng nào có giá trị.