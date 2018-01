Khu tập thể tay “bóc” được bê tông: Chính quyền địa phương chưa vội

(Dân Việt) Kết quả kiểm định cho thấy, các kết cấu chịu lực chính như tường, cột, sàn dầm của các khu nhà 48 Chi Lăng đã hư hỏng, không đảm bảo an toàn chịu tải, nhưng cơ quan chức năng còn "phải họp".

Về vụ việc "Sống trong sợ hãi" ở khu tập thể dùng tay "bóc" được bê tông” mà Dân Việt phản ánh, tìm hiểu của PV cho thấy người dân sống tại khu tập thể 48 Chi Lăng, TP.Huế luôn đối mặt với hiểm nguy rình rập.

Gia đình ông Trần Vũ Đình Nghĩa sinh sống tại một căn hộ ở tầng 2 của khu tập thể 48 Chi Lăng đã khoảng 60 năm. Hiện căn hộ của gia đình ông Vũ đã xuống cấp thảm hại, từ nền, tường, cho đến trần nhà đều bị mục nát, bong tróc và nứt nẻ, thấm dột hàng loạt.

Rất nhiều trụ bê tông chịu lực của khu tập thể bị hư hỏng nghiêm trọng, có thể dùng tay "bóc" được những mảng bê tông. Ảnh: Trần Hòe.

“Đêm nằm chúng tôi không dám ngủ vì sợ bê tông từ trần nhà rơi trúng người hoặc tường đổ ập xuống giường. Dù ban ngày hay đêm, cứ nghe có tiếng động là cả nhà tôi chạy ra ngoài vì sợ nhà sập” - ông Vũ kể với nét mặt lo lắng.

Cùng cảnh ngộ với gia đình ông Vũ là những hộ dân khác đang sinh sống tại khu tập thể 48 Chi Lăng. Những năm trở lại đây, người dân ở khu tập thể này đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền mong được di dời tái định cư để thoát khỏi cuộc sống nguy hiểm nhưng đến nay chưa được giải quyết.

“7 mạng người trong gia đình tôi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nhưng vẫn phải liều mạng sống ở đây. Kiến nghị nhiều rồi nhưng không biết khi nào mới được di dời để an cư”- bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga nói.

Trần nhà của khu tập thể 48 Chi Lăng bong tróc hàng loạt làm lộ ra sắt thép gỉ sét. Ảnh: Trần Hòe.

Theo kết quả kiểm định của cơ quan chức năng, hiện khu tập thể 48 Chi Lăng nằm trong diện nhà nguy hiểm cấp D, tức khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Cụ thể, kết quả kiểm định cho thấy, các kết cấu chịu lực chính như tường, cột, sàn dầm của các khu nhà đã hư hỏng, không đảm bảo an toàn chịu tải. Về an toàn sử dụng, mái bằng bê tông cốt thép, mái ngói đều thấm dột nhiều, không còn sử dụng được; tường bao che nứt, lớp trét bong lóc, thấm toàn bộ; vật liệu trang trí xuống cấp tất cả; hệ thống điện không đảm bảo an toàn sử dụng.

Trên cơ sở đó, cơ quan kiểm định kiến nghị cần kịp thời lập phương án di dời người và tài sản ra khỏi công trình và tháo dỡ công trình để đảm bảo an toàn.

Chủ căn hộ này không dám dùng điện chiếu sáng trong phòng ngủ vì tường nứt nẻ, thấm nước nghiêm trọng. Ảnh: Trần Hòe.

Trả lời câu hỏi của PV về việc khi nào người dân khu tập thể này thoát khỏi cảnh sống nguy hiểm, ông Dương Đăng Trường Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chưa biết khi nào mới di dời được người dân.

Theo ông Khánh, để di dời dân ra khỏi công trình thì cơ quan này phải báo cáo lên cấp trên, sau đó chờ các cơ quan ban ngành họp, xây dựng phương án, cấp vốn, tỉnh thống nhất chủ trương… rồi mới thực hiện được. “Việc này liên quan đến nhiều ngành, phải mất 5 - 7 tháng, thậm chí cả năm”- ông Khánh nói.

Như tin đã đưa, khu tập thể 48 Chi Lăng, TP.Huế được xây dựng và đưa vào sử dụng từ trước năm 1975. Khu tập thể này có 4 khối nhà, gồm 1 khối nhà cấp 4 và 3 khối nhà cấp 3, với tổng cộng 15 căn hộ. Đã hơn 50 năm đưa vào sử dụng và không được tu sửa nên nhiều năm trở lại đây khu tập thể này xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Hiện tất cả các khối nhà của khu tập thể đều bị nứt, lún sụt phần nền móng. Hệ thống tường gạch chịu lực của nhà xuất hiện những vết nứt ngang dọc chằng chịt, tường bị thấm và bong tróc hàng loạt. Trần nhà, mái nhà thấm dột, hệ thống điện, nước hư hỏng.

Tình trạng đặc biệt nguy hiểm xảy ra ở những khối nhà cấp 3 khi sàn nhà tầng 2, sàn mái nứt nẻ, bong tróc bê tông nhiều nơi làm lộ ra những thanh thép đã gỉ mục. Những trụ bê tông cốt thép của những khối nhà này cũng bị nứt nẻ, bong vỡ rất nhiều, bày ra những cột thép đã gỉ nghiêm trọng.