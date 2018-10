Liveshow Tuấn Hưng bị hủy sát giờ diễn: Có thể khởi kiện hay không?

(Dân Việt) Các luật sư đã đưa ra quan điểm pháp lý về vụ việc và cho rằng ca sỹ Tuấn Hưng hoàn toàn có thể khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần.

Liên quan đến vụ việc đêm nhạc của ca sỹ Tuấn Hưng bị dừng đột ngột vì lý do “đặc biệt”, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, sau sự cố tại đêm nhạc hội khiến 7 người tử vong tại Công viên nước Hồ Tây vào ngày 16.9 vừa qua, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (Sở VHTT&DL) đã tạm dừng cấp phép cho các loại hình biểu diễn tương tự.

Tuấn Hưng khóc rất nhiều vì bị hủy show. Ảnh IT

Có thể thấy đêm nhạc của ca sỹ Tuấn Hưng dù đã được Sở VHTT&DL Hà Nội cấp phép nhưng UBND quận Ba Đình vẫn có thể yêu cầu dừng trong trường hợp xét thấy đêm nhạc có nguy cơ xảy ra mất an toàn về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo luật sư Thơm, địa điểm diễn ra chương trình “Ngựa hoang” là tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa. Tuy nhiên, theo kết quả ghi nhận tại biên bản làm việc vào 9 giờ ngày 5.10 thì tại đây chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị tại công trình hoạt động không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành.

Như vậy, nếu do địa điểm Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa chưa đáp ứng điều kiện mà đêm nhạc của ca sỹ Tuấn Hưng bị dừng, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa và Công ty CP sự kiện truyền thông Thăng Long (đơn vị tổ chức) vì không có kế hoạch đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cho chương trình.

“Đây có thể là bài học lớn cho các đơn vị tổ chức tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc tổ chức sự kiện cho nhiều người nơi công cộng, tránh những sự cố đáng tiếc”, luật sư Thơm nêu quan điểm.

Cũng phân tích về vụ việc này, luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, sự việc này ca sỹ Tuấn Hưng chắc chắn là người thiệt hại nhất, thiệt hại về uy tín, danh dự và cả kinh tế. Còn trách nhiệm cụ thể thuộc về ai, phải xem xét lại hợp đồng giữa các bên mới có thể kết luận được ai đúng, ai sai.

“Phải xem lại hợp đồng giữa Tuấn Hưng kí với Ban quản lý cung Quần Ngựa hay đơn vị tổ chức sự kiện, ràng buộc trách nhiệm như thế nào. Nếu trong trường hợp bên nào phải đẩm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chưa cháy, từ đó mới biết được. Trong trường hợp tất cả đều không vi phạm, trách nhiệm sẽ thuộc về UBND quận vì đã ra văn bản trái quy định”, luật sư Tuấn Anh nêu quan điểm.

Theo vị luật sư này, sau khi đã biết trách nhiệm thuộc về ai, ca sỹ Tuấn Hưng hoàn toàn có thể khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, việc có khởi kiện hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào ca sỹ Tuấn Hưng.

"Tôi lấy ví dụ, trường hợp, hợp đồng giữa ca sỹ Tuấn Hưng ký với Cung thể thao Quần Ngựa có điều khoản về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy mà đến phút cuối đơn vị này không hoàn thành thì ca sỹ Tuấn Hưng có thể kiện đơn vị này", luật sư Tuấn Anh nói.