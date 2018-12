Lời chúc Tết Dương lịch 2019 bằng tiếng Anh ý nghĩa

Những lời chúc năm mới 2019 bằng tiếng Anh là món quà ý nghĩa, đong đầy tình cảm dành tặng người thân.

1. "Peaches open, swallows returns, spring is coming. Wish thousand of things to your liking, ten thousand of things as your dream, million of supprising things and billion of happiness…".

(Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc bạn nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc…).

2. Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

(Ngày mai là trang giấy đầu tiên của một cuốn sách 365 trang. Hãy viết nên một trang tốt đẹp nhé).

Lời chúc Tết Dương lịch 2019 bằng tiếng Anh ý nghĩa

Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang năm 2019. Ảnh minh họa

3. We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.

(Chúng ta sẽ mở một cuốn sách mới và tự mình viết lên đấy. Cuốn sách ấy được gọi là Cơ hội và chương thứ nhất là Ngày đầu năm).

4. Wish you Happy New Year! Wish you receive god is greatest bliss, life is happiest moments, And luck is greatest favors this year.

(Chúc các bạn năm mới hạnh phúc, cuộc sống là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và may mắn là ân huệ lớn nhất trong năm nay).

5. Wish you and your family a joyful, healthy, prosperous and happiest new year ahead! Happy New Year.

(Chúc bạn và gia đình vui vẻ, khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc nhất trong năm mới! Chúc mừng năm mới).

6. May this New Year give you the courage to triumph over your vices and embrace the virtues.

(Cầu mong năm mới sẽ mang lại cho bạn sự dũng cảm để vượt qua những thói quen xấu và có thêm những đức tính tốt).

7. Wishing you all the magic of the new year.

(Chúc mọi điều thần kì sẽ đến với bạn trong năm mới).

8. Let your spirit soar and have a joy-filled new year.

(Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới ngập tràn những niềm vui).

9. May all your new year wishes come true.

(Chúc mọi điều ước trong năm mới của bạn đều thành sự thật).

10. Best wishes for a happy and successful new year.

(chúc bạn năm mới hạnh phúc và thành công).

11. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

(Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc).

12. On occasion of new year, wishing your family the most happiness in new year. Everything is the best!

(Nhân dịp năm mới xin chúc gia đình bạn một năm mới thật hạnh phúc, vạn sự như ý!).

13. On occasion of New Year, wishing you happiness and lucky.

(Nhân dịp năm mới tôi kính chúc toàn thể gia đình bạn một năm mới gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc).