Nghệ An: Dự án Nhà máy nước thi công trước, thuê đất sau

(Dân Việt) Mặc dù chưa được UBND tỉnh Nghệ An giao đất, hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhưng dự án nhà máy nước Diễn Thọ, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã triển khai thi công một cách rầm rộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, dự án nhà máy nước Diễn Thọ được chấp thuận chủ trương xây dựng tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An). Thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Công suất dự kiến của nhà máy nước có quy mô 2.500m3/ngày đêm. Nguồn nước thô được lấy từ sông Cầu Đào qua kênh Nhà Lê.

Nhà máy nước Diễn Thọ chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, doanh nghiệp rầm rộ triển khai dự án. Ảnh: Lê Tập

Dự án này gồm các hạng mục chính, nhà điều hành, hệ thống đường ống cấp nước, hồ nước thô và trạm bơm và các hạng mục phụ trợ.

Dự án nhà máy nước Diễn Thọ được xây dựng trên diện tích khoảng 20.000 m2, có tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Nghệ An (có trụ sở đóng tại khối 7, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thi công.

Để triển khai dự án, UBND huyện Diễn Châu đã ra Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 31.7.2017 về việc thu hồi đất thực hiện dự án. Theo đó, tổng diện tích sẽ thu hồi là 22.715,3 m2 đất (trong đó đất trồng lúa của 28 hộ gia đình cá nhân với diện tích 19.922,2 m2, đất giao thông là 2.694,4 m2, đất thủy lợi là 98,7 m2).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án nhà máy Diễn Thọ chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, chủ đầu tư của dự án đã tiến hành thi công rầm rộ.

Nhà máy nước Diễn Thọ, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Tập

Có mặt tại hiện trường, PV ghi nhận dự án đã hoàn thành nhà điều hành, hệ thống ống cấp nước sạch và hiện công ty này đang tiến hành xây dựng hồ chứa nước thô và lắp trạm bơm.

Đặc biệt, công ty này đã múc hàng ngàn khối đất lên thành từng bãi lớn, gây tràn ra đường làm cản trở người tham gia giao thông trên địa bàn.

Ông Hoàng Hữu Tình – Phó Chủ tịch xã Diễn Thọ cho biết: “Các thủ tục về giấy phép xây dựng, hợp đồng thuê đất, nộp thuế đất hay chưa phía xã không nắm được. Sau khi chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đền bù đất nông nghiệp cho người các hộ dân thì họ đã tiến hành xây dựng, họ cũng không có thông báo khác gì gửi về cho xã cả”.

Hàng ngàn khối đất được múc lên thành bãi lớn, tràn ra đường, làm cản trở người tham gia giao thông. Ảnh: Lê Tập

PV Dân Việt liên hệ để làm việc với ông Nguyễn Minh Huệ - Giám đốc Công ty Xây dựng số 3 Nghệ An để làm rõ vấn đề, ông Huệ trả lời: “Cái đó tỉnh và Khu Kinh tế Đông Nam có quyết định đầy đủ rồi, về thủ tục giấy tờ thì không phải lo nhé”.

Khi phóng viên đặt vấn đề muốn gặp trực tiếp để làm việc thì ông Huệ nói luôn “anh bận công việc làm gì có thời gian gặp hay không gặp” và cúp máy.