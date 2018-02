Những ngày tốt khai trương cuối tháng 2/2018 năm Mậu Tuất

(Dân Việt) Theo các chuyên gia phong thủy, việc chọn ngày tốt khai trương, mở hàng năm Mậu Tuất trong tháng 2/2018 sẽ giúp ích cho việc kinh doanh, buôn bán của gia chủ.

Để mong được may mắn trong năm mới, người Việt thường chọn ngày giờ tốt để bắt đầu công việc kinh doanh. Việc chọn được ngày giờ tốt và thu hút được khách hàng đến đông trong ngày mở hàng sẽ được xem là may mắn quanh năm.

Theo gợi ý của chuyên gia phong thủy, việc xem ngày tốt khai trương nên chọn ngày lành, tháng tốt, hợp tuổi với gia chủ giúp đem lại may mắn, thành công trong kinh doanh.

Trong những ngày cuối tháng 2, nên tránh những ngày tương khắc với gia chủ, những ngày đại kỵ không nên làm việc gì. Vậy tháng 2/2018 còn những ngày tốt nào để khai trương, mở hàng cho gia chủ?

Chọn được ngày tốt khai trương, mở hàng được cho là sẽ đem đến may mắn cho gia chủ. Ảnh IT.

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày mùng 6 Mậu Tuất tức ngày 21.2.2018 là ngày gặp nhiều may mắn, chuyện làm ăn kinh doanh sau này thuận lợi và thu được nhiều lợi nhuận.

Ngày mùng 8 Mậu Tuất tức ngày 23.2.2018 là ngày tư mệnh hoàng đạo. Đây là ngày tài lộc, vận may, cầu tài được tài, cầu bình an được bình an.

Ngày mùng 10 Mậu Tuất tức ngày 25.2.2018 là ngày thanh long hoàng đạo rất tốt cho khai trương. Khai trương ngày này gia chủ được cho là sẽ kinh doanh phát đạt, khách hàng nườm nượp.

Khai trương ngày tốt, giờ tốt phù hợp với gia chủ được kỳ vọng sẽ đem đến may mắn trong kinh doanh. Ảnh IT.

Chuyên gia phong thủy cũng khuyến cáo không nên khai trương vào ngày 26, 28.2.2018 bởi đây là những ngày được cho là không đem lại may mắn cho công việc kinh doanh.

Để chi tiết hơn, những người có dự định khai trương, mở hàng năm mới Mậu Tuất cần xem chi tiết hơn về giờ tốt trong ngày theo từng tuổi.

Người xông đất, mở hàng phải có tính cách cởi mở, khoan dung. Những ai hợp tuổi nhưng khó tính mà xông đất thì chưa chắc gia chủ sẽ gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới.

Các chủ nhà cũng được khuyến cáo tuyệt đối tránh thuê người đến mở hàng, xông đất chỉ để hợp tuổi khi không biết tính cách, năng lực... của họ. Bản thân gia chủ cũng có thể mở hàng cho mình để có một năm làm ăn thuận lợi.

*Thông tin mang tính chất tham khảo.