Phu huynh ở Sơn La ngóng kết quả xác minh điểm thi bất thường

(Dân Việt) Tổ công tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) vẫn đang tiếp tục rà soát kết quả thi THPT Quốc gia của một số học sinh ở tỉnh Sơn La vì nghi vấn kết quả cao bất thường tại Sở GD-ĐT Sơn La.

Dù rất mệt mỏi, trời mưa, đói, không có chỗ nghỉ... nhưng phóng viên của nhiều tờ báo vẫn túc trực trước cổng Sở GD-ĐT Sơn La để chờ kết quả của Tổ công tác.

Thỉnh thoảng cánh cổng vẫn mở ra nhưng phóng viên vẫn chưa thể vào được bên trong do lực lượng an ninh vẫn đang túc trực 24/24 tại phòng bảo vệ

Việc Tổ công tác của Bộ GD - ĐT lên làm việc với Sở GD - ĐT Sơn La về những nghi vấn điểm thi có dấu hiệu bất thường của một số thí sinh ở tỉnh này, thu hút được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh và người dân trong tỉnh.

Trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng bên cổng Sở GD&ĐT, thuộc tổ 3 (phường Tô Hiệu, TP Sơn La) 5 người đàn ông trung niên đang quây quần bên bàn trà, trò chuyện sôi nổi. Họ bàn luận xoay quanh những dấu hiệu bất thường về kì thi, điểm thi THPT Quốc gia của một số thí sinh trong tỉnh.

Ông N.V.T, trú tại tổ 3, phường Tô Hiệu, bức xúc: "Nếu không có sự bất thường, tôi nghĩ rất khó để các cháu học chuyên văn, chuyên sử đạt hơn 9 điểm môn toán. Con tôi mấy năm trước cũng học chuyên sử Trường chuyên, khi thi THPT chỉ được hơn 2 điểm môn toán".

Tổ công tác của Bộ GD - ĐT làm việc từ sáng đến nay

Ngồi bên cạnh, ông T.V.H cũng ở tổ 3, phường Tô Hiệu, nói chen vào: "Tôi thấy có ông lãnh đạo trả lời trên báo là các em có hơn 3 tháng để ôn luyện, củng cố kiến thức nên điểm thi thật mới cao hơn nhiều so với điểm thi thử. Nói như vậy không thuyết phục, vì đề thi rộng, phải nắm chắc kiến thức mới có thể làm được điểm cao".

Chị N.T.L, tổ 11 (phường Chiềng Lề, TP Sơn La) - phụ huynh cháu M.H (học sinh trường THPT Tô Hiệu) tham gia kì thi THPT Quốc gia vừa qua, tỏ ra rất bức xúc khi trò chuyện với chúng tôi.

Chị L nói: "Con tôi có lực học trung bình, điểm thi các môn của cháu không cao cũng là chuyện bình thường. Nhiều học sinh khác cũng có học lực trung bình như con tôi nhưng điểm thi lại cao chót vót. Tôi nghĩ chuyện gian lận trong phòng thi hay chuyện sửa, nâng điểm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Có cháu thuộc tốp học sinh giỏi toán của Trường, khi thi cũng chỉ được hơn 8 điểm. Khi biết điểm thi của các bạn khác học kém hơn lại đạt điểm thi cao hơn mình, con tôi rất buồn, tự nhốt mình trong nhà mấy hôm, không ra ngoài. Tôi hy vọng, Tổ công tác của Bộ GD - ĐT làm việc công tâm, khách quan, tìm ra những sai phạm nếu có".

Sáng 21.7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết đến thời điểm này, các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La, Bộ Công an, công an tỉnh Sơn La và tổ công tác vẫn đang tích cực làm việc để xác minh làm rõ các thông tin liên quan đến vấn đề điểm thi bất thường của thí sinh tỉnh này.

"Do tính chất công việc, nhiều nhóm trong đoàn đã làm việc thâu đêm đến khoảng 4 giờ sáng mới được nghỉ” - ông Trinh cho biết.

Như Dân Việt đã thông tin về kết quả học tập cũng như điểm thi thử, thi thật của 2 em học sinh N.D và B.N, mà nhiều người cho là bất thường.

Theo đó, em N.D là học sinh lớp 12 chuyên văn Trường THPT chuyên Sơn La. Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, N.D có điểm thi cụ thể từng môn như sau: Toán: 9,6; văn: 9,0; sử: 10; địa: 8,25; giáo dục công dân: 7,5; tiếng Anh: 10. N.D có điểm trung bình cả năm học lớp 12 là 8,1, trong đó môn toán là 8,8, văn là 7,6...

Tuy nhiên, trong đợt thi thử do nhà trường tổ chức trong tháng 3.2018, N.D có số điểm các môn thi chỉ ở mức trung bình, cụ thể là: Toán: 6,4; văn: 6,5; tiếng Anh: 5,8; sử: 5,5, địa: 4,25; giáo dục công dân: 5,5.

Tương tự như N.D, em B.N - học sinh lớp 12 chuyên sử Trường THPT chuyên Sơn La cũng được xem là có dấu hiệu bất thường về điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Cụ thể, số điểm cụ thể từng môn của B.N như sau: Toán: 9,8; văn: 8,75; sử: 7,5; địa: 8,25; giáo dục công dân: 8,0; tiếng Anh: 9,8. Trong khi đó, điểm thi thử các môn của B.N chỉ là: Toán: 5,0; văn: 4,0; tiếng Anh: 1,2; sử: 6,5; địa: 6,5; giáo dục công dân: 5,25.