Rét đậm dưới 10 độ: Xúc động hình ảnh học sinh trùm chăn ở lớp học

(Dân Việt) Những chiếc chăn bông được các bạn học sinh mang theo lên lớp học, co ro ngồi bên bếp lửa để chống chọi với cái lạnh vùng cao, hay hình ảnh những em bé vùng cao chỉ có những manh áo mỏng tang chịu đựng giá rét đang được rất nhiều người quan tâm.

Sáng nay, 10.1, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh xuống một số tỉnh miền núi phía Bắc. PV Dân Việt ghi nhận được nhiệt độ tại một số nơi trường học vùng cao như: xã Tỏa Tình (Tuần Giáo – Điện Biên) từ 1 – 4 độ C; xã Co Mạ (Thuận Châu – Sơn La) từ 6 – 8 độ C.

Nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều em học sinh Mầm non, Tiểu học không thể đến lớp. Nhiều trường học đã cho các em học sinh nghỉ học và nhóm bếp để giữ ấm cho cơ thể.

Một số trường học sinh vẫn đến lớp, có nơi các em phải quàng chăn ấm vào lớp học.

Dưới đây là một số hình ảnh PV và CTV Dân Việt ghi lại ở các tỉnh vùng cao phía Bắc trong những ngày giá rét:

Hình ảnh học sinh trùm chăn lên lớp học nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: CTV

Các học sinh phải mang chăn từ nhà nội trú lên lớp để chống chọi với thời tiết giá lạnh. Ảnh: CTV

Các bạn nhỏ ngồi co ro bên bếp lửa trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Ảnh Sùng Thiên Long.

Anh Bùi Văn Vệ - Phó hiệu trưởng Trường THCS Tỏa Tình (xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) cho biết: "Sáng nay, lúc 9h nhiệt độ đo được tại Trường là 1 độ C. Do trời lạnh quá, Ban Giám hiệu nhà trường đã xin ý kiến lãnh đạo Phòng giáo dục và lãnh đạo UBND xã, cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức cho các cháu". Ảnh Sùng Thiên Long.

Cháu bé Mùa A Nhìa học sinh mẫu giáo bé tại Cụm trường Mầm non Bình Minh Co Mạ (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) vừa khóc, vừa run trong cái lạnh thấu xương 7 độ C. Ảnh Sùng Thiên Long.

Cảnh trường lớp vắng tanh không một bóng người tại một số điểm trường trên địa bàn xã Co Mạ.

Ảnh Sùng Thiên Long.

Những đôi chân, đôi tay không giày, không tất của các cháu học sinh được sởi ấm bằng bếp lửa hồng.

Ảnh Sùng Thiên Long.

Sương mù phủ kín ngôi nhà các hộ dân. Ảnh Sùng Thiên Long.

Nhiều em học sinh phải quây bạt để che gió, che sương luồn qua các khe vách phòng ở nhằm giữ ấm cho cơ thể. Ảnh Sùng Thiên Long.