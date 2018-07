Sở GDĐT Lạng Sơn nửa đêm vẫn đóng cổng xác minh điểm thi bất thường

(Dân Việt) Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT ăn cơm tối ngay tại Sở GD-ĐT Lạng Sơn và tiếp tục làm việc, xác minh nghi vấn điểm thi tốt nghiệp THPT ở Lạng Sơn.

Nửa đêm vẫn sáng đèn làm việc

Sau thông tin điểm thi THPT bất thường ở Hà Giang, Sơn La, mới đây dư luận lại xôn xao về thông tin điểm thi THPT của một số thí sinh ở Lạng Sơn có dấu hiệu bất thường.

Đặc biệt, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện một bảng điểm có danh sách rõ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (Toán, Văn, Lịch sử) của 35 thí sinh nghĩa vụ được cho là dự kỳ thi THPT năm 2018 tại Lạng Sơn.

Ông Hồ Tiến Thiệu (Phó chủ tịch tỉnh Lạng Sơn,) xác nhận đã nắm được danh sách 35 thí sinh điểm cao bất thường ở Hội đồng thi của tỉnh. Đây là những thí sinh tự do của lực lượng công an, thi tại điểm trường THPT chuyên Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn.

Dù đã tối muộn, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT vẫn làm việc bên trong Sở GD-ĐT Lạng Sơn, người ngoài không được phép vào bên trong.

Còn ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn cho biết, điểm thi THPT chuyên Chu Văn An có hơn 100 thí sinh tự do thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Các thí sinh này được sắp xếp ngồi tập trung vào một số phòng.

Trước nhiều điểm nghi vấn về điểm thi tại Lạng Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 vừa quyết định thành lập tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc kiểm tra, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 19.7 đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT đã có buổi rà soát kiểm tra tại Lạng Sơn. Đại diện Cục An ninh Chính trị, nội bộ (A83 Bộ Công an) cũng cho biết từ sáng hôm nay (19.7) đơn vị đã cử một tổ công tác cùng các thành viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới Lạng Sơn để kiểm tra, xác minh.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt cuộc họp bắt đầu khoảng 10h00 sáng nay 19. 7. Đến thời điểm hiện tại là 20h00 tối cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Phía trong khu vực Sở GD-ĐT rất nhiều công an túc trực bảo vệ, các phóng viên không được tiếp cận vào bên trong Sở GD-ĐT

Mặc dù trời mưa kéo dài nhiều phóng viên báo đài đã có mặt tại Sở GD-ĐT từ sáng và hiện vẫn túc trục tại đây để cập nhật tình hình. Trao đổi với báo giới ông Bế Đoàn Trọng, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn cho biết đoàn vẫn đang tập trung làm việc, hiện tại vẫn chưa thể biết khi nào sẽ rà soát xong.

Suất ăn tối được chuyển đến Sở GD-ĐT Lạng Sơn phục vụ các cán bộ làm việc, chỉ có các lái xe của đoàn ra ngoài ăn cơm. Đến hơn 22h00, vẫn chưa có thành viên nào của đoàn công tác bước ra khỏi cổng Sở GD-ĐT.

Phụ huynh mong biết sự thật

Trong khi đó, nhiều phụ huynh ở Lạng Sơn đã tỏ ra hoang mang khi biết thông tin điểm thi bất thường tại địa phương mình. Một phụ huynh tên H. (Phường Tam Thanh- Lạng Sơn) đợi con ngoài cổng trường tâm sự: "Nghe tin trên Hà Giang có những bất cập về điểm thi như vậy cũng hoang mang lắm. Hồi xưa thi đỗ tốt nghiệp rồi mới thì đại học đâu có nhiều bất cập như thi gộp lại như này.

Lúc ra đề thi ai cũng bảo đề thi năm nay khó, nhưng khi biết điểm lại thấy điểm thi một số môn rất cao. Thậm chí nhiều em học bình thường bỗng vụt sáng. Con gái tôi học lớp chuyên Toán của trường, điểm cũng không cao lắm nhưng gia đình cũng hài lòng về kết quả con đạt được".

Các phóng viên ăn cơm trước Sở GD-ĐT để đợi thông tin từ đoàn công tác

"Trường hợp nếu có những bất cập như chép bài, chỉ bài hoặc có sự can thiệp từ bên ngoài thì thật thiếu công bằng cho những bạn thí sinh còn lại. Bao năm đèn sách không bằng nhà có điều kiện, có quan hệ. Từ một học sinh có điểm số, học lực bình thường bỗng chốc vụt sáng trong kỳ thi THPT thì quả thật rất bất ngờ và bất công” - chị H nói.

Chị N. phụ huynh của một học sinh khác ở Trường THPT Việt Bắc tham gia kì thi năm nay cũng rất bất bình và bức xúc: " Tôi cố gắng trấn an và động viên con năm nay mức điểm như thế là ổn, vẫn có cơ hội trúng tuyển trường mơ ước. Chỉ là mình thiếu một chút may mắn và đề năm nay cũng đươc đánh giá là khá khó. Nhưng lời động viên chưa kịp làm con nguôi ngoai nỗi buồn thì thông tin điểm thi của những bạn khác bình thường có học lực kém hơn đã lại gây cú sốc.cho con".

Việc rà soát điểm thi đang được thực hiện tại Lạng Sơn

Phụ huynh của em T.M (Phường Đông Kinh- Lạng Sơn) một học sinh có thành tích khá nổi bật tại trường chuyên Chu Văn An nghẹn ngào chia sẻ: “T.M bình thường sức học cũng khá nổi bật, học khối chuyên nhưng vừa rồi biết điểm con rất sốc. Từ khi biết điểm, con suy sụp nằm một chỗ, không thiết ăn uống, khóc sưng mắt vì điểm không phản ánh đúng thực lực.”

Thương con, chị chỉ còn biết an ủi, động viên con rằng 'học tài thi phận' nhưng mỗi ngày nhìn thấy con suy sụp chị không biết phải nói thêm điều gì. Con cho rằng một số bạn khác có kết quả cao bất thường so với quá trình học tập, cũng như thi thử tại trường.