Tranh cướp lộc vơ vét may mắn về nhà mình, mê muội quá sức!

(Dân Việt) Trời Phật nào dạy đi "tranh cướp" lộc mang về làm của riêng để được may mắn, an lành? Hiện tượng tranh cướp lộc chỉ là sự mê muội của một số người.

Ngay sau Tết nguyên đán, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi Phật tử bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Đề xuất này đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người.

Rồi trên các phương tiện thông tin truyền thông, tôi thấy có nhiều vị chức sắc Phật giáo tiếp tục lên tiếng về việc dâng sao giải hạn. Dâng sao nào có giải được hạn cho mình, hạn hay không ở chính bản thân, lối sống từng người.

Hình ảnh người dân cố xô đổ hàng rào để vào tranh giành lộc ở Long An đêm 3.3. Ảnh Zing.vn

Nhưng dù có bao lời kêu gọi, phân tích tôi vẫn thấy có nhiều hình ảnh xấu xí trong các lễ hội đầu năm. Người ta tranh cướp lộc, ấn ở những nơi rât tôn nghiệm như đền chùa. Người ta sẵn sàng đè lên nhau giành giật lấy những vật được cho là “lộc” để hòng đem may mắn về nhà mình.

Mới nhất, đám đông đã lao vào giành giật lộc, đồ trang trí ở lễ hội Làm Chay ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Bất chấp khu vực tổ chức có lực lượng chức năng bảo vệ. Người ta vẫn xô đổ hàng rào, tràn vào giành giật đồ cúng để mang về nhà trong sự hớn hở “giành được may mắn”.

Tôi không thấy sự may mắn gì ở đây cả khi con người ta tranh giành, dẫm đạp lên nhau để mang quả chuối, gói bánh, hay thậm chí là cây hương đang cháy dở về nhà. Tôi chỉ thấy tâm lý mê tín, sự mê muội quá sức đang rất thịnh ở nhiều người.

Sau khoảng 20 phút, việc tranh giành đồ cúng kết thúc, những người không vào tham gia từ tốn lật từng kệ mâm bánh, trái đã tan nát để nhặt nhạnh từng món đồ cúng còn sót lại.

Trời Phật nào dạy con người đi “cướp” lộc mang về để nhà mình may mắn? Ai chứng minh rằng đi tranh giành quả chuối, gói bánh mang về nhà đặt lên bàn thờ để được an lành, sung túc quanh năm?

May mắn chẳng thấy đâu khi đã có quan chức sau khi đi lễ về bị “mất ghế”. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Hữu Nghị - Giám đốc Điện lực huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam chính thức bị miễn nhiệm chức vụ kể từ ngày mai (5.3). Ông Nghị bị “mất ghế” sau khi cùng cấp dưới đi lễ đền Trần trong giờ hành chính. Rồi UBND TP Hà Nội cũng đang yêu cầu xử lý nghiêm lãnh đạo một trường học đi lễ trong giờ hành chính. Đi lễ cầu may, an lành nhưng may mắn chưa thấy đâu, đã có người gặp họa.

Lộc sau mỗi lần đi lễ chính là cái tâm an lành vận vào người chứ không phải những thứ xôi thịt, bánh trái cúng trên bàn thờ.

Cái gì đi tranh cướp cho bản thân mình, liệu có bền lâu được không?

