Trưởng CA xã vòi tiền làm sổ hộ khẩu: “Kỷ luật tôi phải chịu”

(Dân Việt) Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Văn Thứ - Trưởng Công an xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh bị người dân tố vòi tiền khi làm thủ tục tạm trú, sổ hộ khẩu, trao đổi với PV, ông này vẫn cho rằng không vòi vĩnh nhưng "chấp nhận kỷ luật của tổ chức".

Như Dân Việt đã phản ánh, một số người dân xã Đường Hoa tố Trưởng Công an xã này – ông Nguyễn Văn Thứ - đã đòi hỏi họ phải chi một khoản tiền để làm các thủ tục xin tạm trú, chuyển hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Cụ thể, trường hợp anh C.A.N, thuộc diện hộ nghèo ở xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). Cách đây vài tháng, gia đình anh N. quyết định rời xã Vạn Yên để di dân ra vùng kinh tế mới với nguyện vọng thoát nghèo. Dành dụm, vay mượn được ít tiền, vợ chồng anh N. mua được căn nhà nhỏ cùng khoảnh vườn ở thôn 2, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà. Sau khi chuyển đến nơi ở mới ổn định, anh N. đến Công an xã Đường Hoa để đăng ký chuyển hộ khẩu thường trú, thực hiện đúng nghĩa vụ công dân.

Cuốn sổ hộ khẩu có giá 5 triệu đồng của anh N. nhưng sau khi PV làm việc với Đảng ủy xã, cuốn sổ này đã bị Công an xã thu lại, với lý do: Chưa có giấy tờ mua bán nhà ở hợp pháp.

Tài liệu điều tra của PV Dân Việt cho thấy, Khi anh N. đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục thì bị ông Thứ gợi ý chi tiền. Tại băng ghi âm anh N. cung cấp, người đàn ông (được cho là ông Thứ - Trưởng Công an xã Đường Hoa) nói: "...Thôi tinh thần cứ nói với các chú thế này, anh em mình chẳng bài vở. Thường thường đi nhập khẩu các thứ đầu vào cũng có 1 bữa cơm. Ở đây liên quan tới lãnh đạo, rồi lãnh đạo Công an huyện cũng cho mỗi thằng năm trăm". "Tầm bao nhiêu các chú giúp được?". "Năm triệu"...

Thậm chí, ở một đoạn băng khác được ghi trong buổi nộp tiền tại trụ sở Công an xã vào ngày 21.8, người được cho là ông Thứ còn nói một số câu thô tục, rồi kết thúc bằng câu: "Nguyện vọng của mình được giải quyết thì mình phải biết ơn người ta chứ!".

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên qua điện thoại vào ngày 11.10 (tức 9 ngày sau khi Đảng ủy xã Đường Hoa ra quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Thứ), Trưởng công an xã vẫn cho rằng mình không hề có hành vi vòi vĩnh tiền người dân. “Tôi mà vòi tiền, có mà người ta đến nhà tôi giết!” – ông Thứ nói.

Cuốn sổ hộ khẩu của gia đình anh N. theo các quy định về lệ phí chỉ mất không quá 20.000 đồng.

Trả lời câu hỏi về ý kiến của ông đối với quyết định kỷ luật này, ông Thứ nói: “Tôi chẳng chối cãi, đấy là do tổ chức. Tổ chức kỷ luật thì mình phải chịu chứ, mình chống đối có được lợi gì cho mình đâu!”.

Khi phóng viên thắc mắc tại sao bản thân khẳng định không vi phạm mà lại phải chịu kỷ luật, ông Thứ lý giải: “Bây giờ không vi phạm người ta bảo gây dư luận, ảnh hưởng đến tổ chức, đến ngành... Người ta phân tích như thế mình khiếu nại, đi kiện được vạ má sưng. Cứ để nó trượt trượt đi!”.

Trong một diễn biến khác, Huyện ủy Hải Hà vừa phát đi công văn số 754 gửi Báo Dân Việt, trong đó có đoạn nêu: “Đảng ủy xã Đường Hoa, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Hà đều có đề nghị phóng viên cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan (đoạn ghi âm), nhưng đến nay phóng viên vẫn chưa cung cấp”.

Về việc này, phóng viên đã trả lời thẳng thắn khi trao đổi với ông Nguyễn Hữu Liêm, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra huyện ủy Hải Hà.

Cụ thể, theo quy định, cơ quan báo chí không có nghĩa vụ phải cung cấp chứng cứ, tiết lộ nguồn tin cho huyện, trừ khi có văn bản yêu cầu của Tòa án hoặc Viện Kiểm sát.

Tuy nhiên, phóng viên cũng sẽ chấp nhận chia sẻ tài liệu, giúp cơ quan chức năng của huyện Hải Hà điều tra, xác minh khi huyện Hải Hà có cuộc làm việc chính thức với Báo Dân Việt.

Nhưng đến nay, khi đã ra quyết định cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Thứ - Trưởng Công an xã Đường Hoa – huyện cũng chưa có buổi làm việc nào với phóng viên cũng như tòa soạn báo Dân Việt.

Dư luận cho rằng, quyết định kỷ luật cảnh cáo là quá nhẹ đối với sự việc vi phạm của ông Nguyễn Văn Thứ.

Dân Việt tiếp tục thông tin vụ việc.