TT-Huế: 5 lần nộp đơn tố bị đánh, dân mới được giám định thương tật

(Dân Việt) Một người dân ở Thừa Thiên - Huế bị đánh trọng thương, nhưng hơn 2 tháng qua cơ quan công an địa phương vẫn chưa giải quyết vụ việc.

PV Dân Việt vừa nhận được đơn của ông Phạm Hữu Hiền (SN 1969, trú tổ dân phố 9, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) phản ánh vụ việc cơ quan công an chậm trễ xử lý đối tượng đánh ông này trọng thương.

Theo nội dung đơn của ông Hiền, vào lúc 16h ngày 4.5.2018, trong lúc ông đang làm cát sạn tại khu vực Mộc Bài (thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Phú Lộc), giữa ông và ông Võ Út (trú tổ dân phố 9) xảy ra mâu thuẫn. Ông Hiền cùng vợ ra về. Theo phản ánh, ông Hiền vừa đi được một đoạn bị ông Út xông vào dùng xẻng đánh mạnh vào cánh tay phải gây trọng thương.

Sau vụ việc này, ông Hiền được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc. Sau đó, do thương tích nặng nên ông được chuyển đến Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế điều trị.

Hiện thương tích trên cánh tay phải của ông Phạm Hữu Hiền vẫn chưa lành.

Theo bệnh án của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, ông Hiền bị gãy xương hở độ II 1/3 dưới xương cánh tay phải. Ông Hiền được bác sĩ phẫu thuật và phải nằm viện điều trị dài ngày nhưng đến nay thương tích vẫn chưa lành. Ông là lao động chính trong nhà, con cái lại bị bệnh tật, nên từ khi vụ việc xảy ra cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn.

Ông Hiền cho biết, sau khi bị ông Út đánh, phải sau 5 lần ông gửi đơn đến Công an huyện Phú Lộc thì cơ quan này mới cử người đến bệnh viện lấy lời khai của ông. Đến ngày 4.6.2018 ông mới được công an đưa đi giám định, kết quả tỷ lệ thương tật của ông là 12%.

Theo ông Hiền, đến nay sau gần 2 tháng kể từ khi được đưa đi giám định, ông đã nhiều lần liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ việc nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

“Sau khi tôi gửi đơn lần thứ 6 cho Công an huyện Phú Lộc, cơ quan này 2 lần mời tôi ra trụ sở làm việc. Tại lần làm việc mới nhất, cán bộ công an huyện nói rằng vụ việc không biết bao giờ mới giải quyết do đối tượng đánh tôi đã đi khỏi địa phương. Cán bộ này còn nói có khi tôi phải chờ đến… 5 năm vụ việc vẫn chưa được giải quyết” - ông Hiền thông tin.

Ông Hiền nói rằng bản thân ông nhận thấy Công an huyện Phú Lộc xử lý vụ việc quá chậm trễ và có dấu hiệu bao che cho ông Út. Trong khi đó, sau khi ông Út gây án, phía gia đình ông này nhiều lần tung tin rằng họ đã “lo cho công an” nên ông Hiền sẽ bị xử lý nếu gửi đơn khiếu nại.

Do nghi ngờ có sự bất thường từ cơ quan công an, ông Hiền đã gửi đơn khiếu nại đến Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc và nhiều cơ quan báo chí.

Để tìm hiểu rõ những phản ánh của ông Hiền, PV Dân Việt đã trao đổi với thượng tá Trần Đăng Điền - Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc. Thượng tá Điền cho biết vụ việc của ông Hiền đang được công an huyện điều tra, xử lý. Vừa qua cơ quan công an đã đưa ông Hiền đi giám định thương tích, tiến hành các bước điều tra ban đầu. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ thương tích trên người ông Hiền có phải do xẻng gây ra hay không.

Về việc ông Hiền cho rằng công an có dấu hiệu bao che cho ông Út, thượng tá Điền nói cơ quan công an đang điều tra vụ việc một cách nghiêm túc. Theo thượng tá Điền, việc điều tra chậm trễ là do có lúc lực lượng công an bận diễn tập. Thượng tá Điền cũng nói ở thời điểm trao đổi với PV đối tượng Út không phải đi khỏi địa phương mà là “đang đi rừng”.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.