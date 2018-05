Từ vụ hiệp sĩ bị đâm tử vong: Nơi nào cần đến hiệp sĩ đường phố?

(Dân Việt) Cộng đồng khóc thương ai oán cho tấm gương hi sinh của nhóm hiệp sĩ ra tay nghĩa hiệp chống trộm cướp ở TPHCM. Các anh đúng phẩm chất của người nghĩa sĩ, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, xả thân vì nghĩa.

Nhưng ai oán là ở chỗ, trong một xã hội có cả hệ thống đồ sộ các cơ quan bảo vệ pháp luật, lực lượng an ninh, lẽ ra, ở địa vị là người dân thì dù có nghĩa hiệp đến mấy, các anh cũng chỉ cần cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng ngăn chặn là đủ, đâu đến nỗi các anh phải liều mình lăn xả vào chỗ nguy hiểm như thế.

Là người dân nên các anh không được đào tạo nghiệp vụ và trang bị công cụ hỗ trợ. Dù có tấm lòng nghĩa sĩ, cũng không thể là khắc tinh của tội phạm được. Các anh dấn tấm thân mộc mạc đương đầu với bọn tội phạm khát máu, đương nhiên nguy hiểm bội phần.

"Hiệp sĩ" Lâm Hiếu Long trong một lần bắt "nóng" cướp giật trên phố. Ảnh: Dân Trí

Nhưng hỡi ôi, mặc dù có lực lượng an ninh chuyên nghiệp hùng hậu, nhưng tội phạm vẫn hoành hành, khiến lòng người uất ức, phải đứng ra tự phá án, tự tay bảo vệ lấy những người mình yêu thương.

Những hiệp sĩ như các anh phải gánh lấy nguy hiểm bội phần do thiếu chuyên môn và thiết bị hỗ trợ. Ở một xác hội mà các đội hiệp sĩ "nở rộ", người dân trông mong ở hiệp sĩ để được an toàn càng cho thấy sự bất an trước tội phạm lớn đến chừng nào. Một xã hội an toàn, các lực lượng chức năng chấn áp được tội phạm thì đâu cần đến các hiệp sĩ ngày đêm phải rong ruổi ngoài đường, bám đuôi, ngăn chặn tội phạm.

Vậy thì tại sao, ở một xã hội như chúng ta lại để cho điều đối xử bất công đó xảy ra?

Trong khi, các anh xứng đáng hơn nhiều những cán bộ công an biến chất, gây bất bình trong dư luận thời gian qua.

Chúng ta muốn gặt hái được cái Thiện, thì phải tích cực gieo trồng nó. Nếu trễ nải lười biếng, thì chúng ta sẽ chỉ thu hoạch được cái Ác mà thôi, vốn rất dễ sinh sôi do bản năng sinh vật của con người.

*Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả.