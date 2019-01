Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An: Xe container có bị mất phanh không?

Liên quan đến vụ việc xe container tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 4 người chết, nhiều người bị thương ở ngã tư Bình Nhựt, đoạn gần cầu Bến Lức, tỉnh Long An, hôm qua (2.1) có thông tin cho rằng, trước khi xảy ra tai nạn chiếc xe này đã bị mất phanh. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VNE Tối cùng ngày, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cũng cho biết, trước khi gây tai nạn, xe không có dấu hiệu hãm phanh. Tin liên quan “Giấy phép con” của Bộ GDĐT “hồi tố” cả bằng thật đã cấp 30 - 40 năm Trước thông tin trên, nhiều bạn đọc đã gọi về đường dây nóng của Báo điện tử Dân Việt để đặt câu hỏi, thắc mắc về việc xe container sẽ mất phanh khi nào? Về vấn đề này, trao đổi với Dân Việt, ông Trương Đăng Tân, một giáo viên dạy lái xe lâu năm ở Hà Nội cho biết, hiện nay đa số xe container và các xe hạng nặng khác chủ yếu sử dụng hệ thống phanh khí nén chứ không sử dụng phanh thủy lực. Ưu điểm của loại phanh này là có thể sử dụng tần suất lớn, tạo ra lực hãm cực lớn nên cực kì an toàn. Theo ông Tân, phanh khí nén tức là sử dụng một máy nén khí được kết nối với trục khuỷu qua hệ thống ròng rọc hoặc trực tiếp từ bánh răng, sau đó hút khí và nén vào bình áp suất. Khi lái xe nhấn phanh, các đường ống được nạp đầy khí nén để ép các má phanh. Trước khi vận hành một chiếc xe dùng phanh khí nén, lái xe phải ấn nút phanh khẩn cấp để nạp khí nén cho hệ thống. Ngay khi đường dẫn phanh khẩn cấp đạt đủ áp suất, phanh sẽ nhả. Nếu hệ thống có rò rỉ, áp suất sẽ giảm một cách vừa đủ để kích hoạt lại phanh khẩn cấp. Điểm an toàn nhất của phanh khí nén là giả sử toàn bộ khí nén bị rò rỉ hết ra ngoài thì mặc nhiên cơ cấu phanh sẽ được kích hoạt một cách tự động và cả chiếc xe tải sẽ được hãm lại nên ít xảy ra trường hợp mất phanh. Trong khi đó, nếu sử dụng phanh thủy lực, khi dầu phanh bị rò rỉ hết ra ngoài sẽ xảy ra hiện tượng mất phanh. Tài xế Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp Ngoài ra, ông Tân cũng cho rằng, đa số các vụ tai nạn do xe tải hạng nặng gây ra trên đường đều xuất do sự chủ quan của lái xe như không chú ý quan sát, ngủ gật, sử dụng rượu bia, thậm chí là ma túy. Anh Nguyễn Văn Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) - một tài xế lái container đã 7 năm cũng khẳng định xe container sử dụng hệ thống phanh hơi trợ lực khí nén chân không sẽ không thể có hiện tượng mất phanh được. "Chỉ khi nào đủ hơi từ 6kg trở lên xe mới di chuyển được, nếu hơi không đủ đẩy pít tông ở trong ra, tay ếch bị tụt, má phanh sẽ bị bó xe không thể di chuyển được. Nguyên lý của loại phanh này là không thể mất phanh trên đường bằng được" - anh Sơn cho hay. Trong trường hợp vụ tai nạn tại Long An, anh Sơn cũng đặt ra câu hỏi tại sao tài xế container không tìm cách đâm va vào xe bồn phía trước để giảm thiểu thiệt hại cho người đi đường, thay vì tông thẳng vào dàn người đứng chờ đèn đỏ. Anh Tuấn Anh, một lái xe container lâu năm cũng cho biết hệ thống phanh khí nén rất an toàn. Xe container chỉ có thể bị sự cố về phanh trong một số trường hợp xuống đèo, dốc mà rà phanh nhiều, còn khi đường bằng hầu như hiện này không xảy ra. Tin liên quan “Cam kết suông”, Văn Minh vẫn ngang nhiên đón, trả khách ở “bến cóc” “Đối với hệ thống phanh khí nén, không mất phanh được mà là phanh có ăn hay không ăn. Loại phanh khí này không có hệ thống tự chỉnh, mình cứ đi khoảng 3.000 km, hệ thống phanh tự khắc sẽ bị trôi ra, lúc này mình sẽ tự chỉnh vào chứ không mất phanh được, loại phanh khí nén khi hết hơi nó sẽ tự bó vào”, anh Tuấn Anh cho biết thêm. Ở một diễn biến liên quan, sáng nay (3.1), cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu cùng tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) cho cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tài xế Hiếu là người lái xe đầu kéo container biển số 62C.043.48 kéo rơ móc 62R.001.08, tông vào 25 xe máy dùng đèn đỏ ngay ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), làm chết 4 người và 18 nạn nhân bị thương. Cũng trong sáng nay, Hiếu đã được cơ quan CSĐT Long An đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để tiến hành xét nghiệm máu. Qua hai lần kiểm tra, mỗi lần cách nhau khoảng 3 giờ, kết quả cho thấy Hiếu dương tính với heroin, âm tính với các loại ma túy tổng hợp khác. Về nồng độ cồn, lần xét nghiệm đầu tiên Hiếu có nồng độ cồn cao, lần xét nghiệm thứ hai thì lượng cồn đã giảm.

