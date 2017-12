Vụ vác kiếm chặn xe "xin đểu" trên cao tốc: Người chứng kiến nói gì

(Dân Việt) Theo nhiều người dân xã Phù Ninh (Phú Thọ), ở địa phương, nhóm thanh niên trên không trộm cắp gì nhưng rất nghịch.

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm dao, kiếm chặn hàng loạt xe ô tô trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua huyện Phù Ninh, Phú Thọ) để xin tiền, chiều 30.12, PV đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu. Theo một đồng chí công an xã Phù Ninh, đa số các đối tượng đều trú tại xã này.

Theo ghi nhận, một ngày sau khi sự việc xảy ra, người dân nơi đây vẫn còn bàn tán xôn xao. Tại trụ sở công an huyện Phù Ninh, chúng tôi gặp nhiều người thân đến thăm các đối tượng.

Khu vực đường cao tốc nơi xảy ra sự việc. Ảnh: ĐV

Nhiều người dân cho biết, nhóm thanh niên trên hầu như đang còn rất trẻ, không có công ăn việc làm. Thường tụ tập để chơi bời. Một số người dân khác thì tiết lộ, trong làng nhóm thanh niên này không trộm cắp gì nhưng rất nghịch và đa số đã nghỉ học từ bé.

“Tối 29.12, trước khi gây ra sự việc thì nhóm này có tụ tập uống rượu sau đó đi xe máy lên Quốc lộ 2 để chặn xe xin tiền. Gia đình nhóm này có vấn đề, người thì bố mẹ li hôn, người thì bố mẹ đi lao động xa không quan tâm được”, một người dân nói.

Anh N.V.P, chủ một cửa hàng tạp hóa tại Khu 8, xã Phù Ninh cho biết, khoảng 7h tối, khi anh đang ngồi bán hàng thì có mấy chiếc xe phóng vù vù ở đường, vừa chạy xe vừa hò hét đồng thời cầm hung khí quẹt xuống đường rất đáng sợ.

Anh P kể lại sự việc với PV. Ảnh: GC

Còn ông T, vào đêm 29.12, ông và vợ đi làm về thì gặp nhóm thanh niên trên đang hò hét trên cao tốc, ông định rẽ vào xem có con cháu nhà mình không để bảo về nhưng vợ nói tránh đi vì mấy đứa có cầm hung khí.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trước tính chất phức tạp của sự việc, Công an huyện Phù Ninh đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành rà soát, lên danh sách từng đối tượng tham gia.

Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Ninh đã xác định và triệu tập 9 đối tượng mang hung khí, tham gia chặn xe xin tiền trên cao tốc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do thiếu hiểu biết nhận thức về pháp luật nên đã có hành vi như trên. Công an đang tiếp tục truy lùng các đối tượng bỏ trốn.