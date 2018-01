Xử nghiêm đua xe trái phép trong đêm mừng U23 làm nên lịch sử

(Dân Việt) Sau khi Thủ tướng gửi thư chúc mừng U23 Việt Nam giành chiến thắng lịch sử, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân chào mừng thành tích của đội tuyển.

Tối 20.1, đội U23 Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi vượt qua U23 Iraq sau loạt đấu luân lưu 5 – 3. Trước đó, trong 120 phút thi đấu, hai đội đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở với tổng số 6 bàn thắng được chia đều cho mỗi bên.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng vạn cổ động viên ở nhiều nơi đã đổ ra đường vui mừng với chiến thắng lịch sử này.

Hàng vạn người đổ ra đường sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam.

Tại Hà Nội, dòng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm ăn mừng, giao thông khu vực này trở nên rất đông đúc. Tương tự, ở các thành phố lớn khác như TPHCM, TP Đà Nẵng, TP Vinh, … không khí ăn mừng cũng rất náo nhiệt.

Ngay trong đêm 20.1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có “chỉ đạo nóng” đến Chủ tịch UBND và Giám đốc Công an TP Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM để đảm bảo an toàn cho người dân vui mừng thành tích đội U23.

Theo đó, Phó Thủ tướng cho biết sau trận thắng lịch sử của Đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á, nhân dân cả nước đều rất hân hoan, phấn khởi và dự kiến sẽ có những hoạt động chào mừng trong đêm nay.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui mừng thành tích của đội Tuyển U23 Quốc Gia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG Trương Hòa Bình đề nghị Chủ tịch, đồng chí Giám đốc Công an thành phố quan tâm chỉ đạo lực lượng công an tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng thời, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất ANTT; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép trong đêm 20.1 và sáng ngày 21.1.

Người dân TPHCM đổ ra đường mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng ngay sau chiến thắng của đội U23 Việt Nam.

Thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viết:

Trong buổi tối nay, người hâm mộ bóng đá cả nước hết sức vui mừng trước kết quả tuyệt vời của Đội tuyển U23 Việt Nam. Với tinh thần quả cảm, ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang Seo, Đội tuyển của chúng ta đã giành thắng lợi sau loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 3-3 sau 120 phút thi đấu đầy kịch tính.

Bằng chiến thắng đầy ý nghĩa này, Đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên vào vòng bán kết U23 châu Á. Đây là niềm tự hào lớn lao của thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng.

Thay mặt Chính phủ, tôi gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và cá nhân huấn luyện viên Park Hang Seo. Tôi mong rằng toàn Đoàn ta tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, giữ vững niềm tin chiến thắng và quyết tâm thi đấu trong trận bán kết.

Chúc toàn Đoàn ta mạnh khỏe, thành công và vững bước tiến vào trận chung kết”.