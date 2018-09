"Cuộc chiến" về đêm của những người chuyển đổi SIM 11 số

(Dân Việt) Bài toán đặt ra cho công tác chuẩn bị, đó là phải đảm bảo tính chính xác và tốc độ chuyển đổi.

Ngày 25/5, Quyết định 798/QĐ-BTTTT về kế hoạch chuyển đổi mã mạng được ban hành và chính thức có hiệu lực. Cũng từ thời điểm này, các cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn VNPT (1 trong 5 đơn vị chuyển đổi mã mạng đợt này) phải gấp rút chuẩn bị cho đợt chuyển đổi mã mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam cho hơn 15 triệu thuê bao 11 số VinaPhone. Các kỹ sư VNPT/VinaPhone đang thực hiện nhiệm vụ chuyển thuê bao 11 số thành 10 số. Bài toán đặt ra cho công tác chuẩn bị, đó là phải đảm bảo tính chính xác và tốc độ chuyển đổi. Với 15 triệu thuê bao bị tác động trong đợt chuyển đổi này của nhà mạng VinaPhone, mỗi thuê bao sẽ được thống kê tất cả các dữ liệu (như data, thông tin tài khoản, các dịch vụ giá trị gia tăng đang sử dụng,…). Chính xác trong từng con số là yếu tố bắt buộc để đảm bảo sự thành công cho đợt chuyển đổi này. Chỉ một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến việc gián đoạn liên lạc của khách hàng hoặc làm thay đổi thông tin thuê bao. Nguyễn Bùi Trường Giang - Chuyên viên Phòng Công nghệ Thông tin 1 thuộc Trung tâm Điều hành IT của VNPT, người đã gắn bó với công việc thống kê dữ liệu khách hàng gần 7 năm qua cũng không tránh khỏi những áp lực trong đợt chuyển đổi này. "Ngay từ khi nắm bắt thông tin về đợt chuyển đổi mã mạng 11 số này, cả nhóm đã phải lên rất nhiều kịch bản chuyển đổi để thực hiện tốt nhất. Chúng tôi đã mất gần 2 tháng để thống kê hơn 15 triệu thuê bao 11 số VinaPhone. Sai sót là điều không được chấp nhận trong công việc này", Trường Giang chia sẻ, Tuy nhiên, tính chính xác mới chỉ là một trong nhiều nhân tố trong việc đảm bảo thành công của đợt chuyển đổi. Tốc độ chính là yếu tố còn lại. Ban đêm là thời điểm khách hàng ít bị tác động nhất bởi việc chuyển đổi mã mạng. Vì vậy, 5 đợt chuyển đổi của VinaPhone đều phải diễn ra trong đêm, trước thời điểm bắt đầu một ngày mới. "Chỉ có thể sớm hơn chứ không được muộn hơn", đó là lời chia sẻ của anh Nguyễn Quang Huy - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ - Trung tâm Quản lý & Điều hành mạng của VNPT chia sẻ. Từ 23h hôm trước đến 3h sáng hôm sau, các kỹ sư của VNPT/VinaPhone phải làm việc liên tục để thực hiện chuyển đổi trên hệ thống. Ngay cả khi đã thao tác xong trên máy tính thì đôi mắt của họ vẫn phải dõi theo từng dòng mã, từng biểu đổ để kiểm tra sự chính xác trong quá trình chuyển đổi. Không chỉ những kỹ sư phải tham gia "tác chiến" trong đợt chuyển đổi này, mà nhân viên bộ phận kinh doanh - những người sát sườn nhất với khách hàng cũng phải trực chiến ngày đêm. Nhiệm vụ của họ là tự tay thử nghiệm các tính năng của thuê bao 11 số sau khi đã được chuyển đổi về 10 số. Hai chiếc điện thoại cầm ở hai tay, anh Trần Cương, trực thuộc đơn vị kinh doanh VinaPhone đang thực hiện công việc mà mọi người vẫn đùa nhau rằng: "Cứ tự gọi điện, tự nói chuyện như một… người hâm". Từ việc lắp một chiếc SIM mới, nạp tiền, gọi điện, kiểm tra tài khoản thuê bao,… tất cả các thao tác này đều phải được thực hiện một cách chính xác và cẩn thận. Một công việc có vẻ đơn giản; nhưng tất cả phải thực hiện trong khoảng thời gian đặc biệt: Từ 3h – 5h sáng. Các cán bộ, công nhân viên vẫn gọi vui việc chuyển đổi mã mạng này giống như là một "cuộc chiến". "Cuộc chiến" với chính bản thân họ. Không được sai sót, không được chậm trễ. Đôi mắt nhiều lúc trĩu nặng, nhưng vẫn còn đó là hàng triệu thuê bao đang chuẩn bị được sử dụng trước khi bắt đầu một ngày mới. Nhấp một ngụm trà, ăn vội một bữa nhẹ rồi lại bắt tay vào làm việc. Đó là cách mà hơn 10 triệu thuê bao 11 số của VinaPhone đã được chuyển đổi cho đến thời điểm hiện tại. Một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp kế hoạch diễn ra thuận lợi. Nhưng một sự chuẩn bị tận tâm sẽ mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Đêm 23, rạng sáng ngày 24/9, đợt chuyển đổi thứ 4 của nhà mạng VinaPhone đã được diễn ra với hơn 4 triệu thuê bao 11 số 0123 về 083. Để tự động cập nhật danh bạ trên điện thoại, khách hàng có thể tải ứng dụng trên CH Play hoặc App Store. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo khách hàng nên tải ứng dụng được phát hành từ các nhà mạng. Việc tải ứng dụng trôi nổi có thể dẫn đến nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, thông tin cá nhân,… Hiện tại, ứng dụng MyVNPT đã hỗ trợ tính năng tự động cập nhật danh bạ. Ứng dụng này có thể được sử dụng cho thuê bao của tất cả các nhà mạng mà không cần đăng nhập.

