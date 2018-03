Hậu khuyến mại thẻ nạp 50%, các nhà mạng có "chiêu" gì mới?

(Dân Việt) Quy định mới khiến các nhà mạng phải tăng cường chất lượng dịch vụ để giữ chân khách hàng.

Các nhà mạng sẽ tăng cường khuyến mại data thời hậu khuyến mại 50%. Từ ngày 1/3/2018, các thuê bao di động trả trước sẽ không còn nhận được các chương trình khuyến mại thẻ nạp 50% như thời gian qua, thay vào đó mức tối đa chỉ còn là 20%. Cụ thể, theo Thông tư 47/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động; hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động, phải đảm bảo không vượt quá 20% (đối với thuê bao trả trước) và không vượt quá 50% (đối với thuê bao trả sau). Thông tư 47/2017 cũng nêu rõ khách hàng thường xuyên của các nhà mạng cũng không nằm ngoài mức trần khuyến mại nói trên. Cụ thể, khi tổ chức khuyến mại giảm giá cho khách hàng thường xuyên, doanh nghiệp di động phải đồng thời tuân thủ quy định đối với chương trình khuyến mại giảm giá. Khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động được xác định là thuê bao trả sau (bao gồm cả thuê bao chuyển từ trả trước sang trả sau trong thời gian thực hiện chương trình khách hàng thường xuyên), thuê bao trả trước đã sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu 1 năm và có tổng cước đã thanh toán kể từ ngày đăng ký thuê bao tối thiểu là 1 triệu đồng. Trao đổi với PV về quy định mới này, đại diện nhà mạng VinaPhone cho biết: "Quy định mới có ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của VinaPhone, song cũng là quy định phù hợp khi sẽ góp phần hạn chế tin nhắn rác và khuyến khích thuê bao di động chuyển sang trả sau". Trước thực tế trên, VinaPhone đã tung ra nhiều ưu đãi được đánh giá phù hợp với xu thế thị trường và góp phần giảm ảnh hưởng của quy định mới về giá trị khuyến mại tối đa cho thuê bao trả trước. "Dù không còn khuyến mại trả trước 50% nhưng thuê bao VinaPhone vẫn sẽ nhận được ưu đãi nạp thẻ thường xuyên từ nhà mạng với nhiều chương trình hấp dẫn, đáp ứng xu hướng tiêu dùng", đại diện VinaPhone thông tin. Ngày khuyến mại 50% thẻ nạp lần cuối cùng đã diễn ra hôm 28/2. Theo VinaPhone, trong ngày vàng khuyến mại 50% trả trước lần cuối cùng (ngày 28/2), nhà mạng này đã chứng kiến mức doanh số nạp thẻ nhảy vọt, gấp 4 lần so với bình thường. Lường trước tình trạng “cháy thẻ” có thể xảy ra, nhà mạng đã sớm bổ sung lượng thẻ cho các đại lý trên cả nước, đảm bảo cung ứng cho khách hàng. Hệ thống nạp thẻ cũng được theo dõi sát sao, không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Ngay sau thời điểm tạm dừng chương trình khuyến mại 50% cho thuê bao trả trước, VinaPhone đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại mới. Cụ thể là kể từ tháng 3/2018, VinaPhone triển khai chương trình “thứ 3 vui vẻ” dành cho tất cả thuê bao hòa mạng mới. Theo đó, vào ngày thứ 3 hàng tuần, khách hàng đăng ký hòa mạng trả trước VinaPhone sẽ được tặng ngay 20% giá trị nạp. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu (data) ngày càng phổ biến với người dùng di động, kể từ 1/3, chương trình “ngày vàng data” đã được VinaPhone chính thức triển khai vào thứ 6 hàng tuần. Cụ thể, khi nạp thẻ trong ngày vàng data, thuê bao trả trước của VinaPhone sẽ được tặng data miễn phí theo tỉ lệ 1GB cho mỗi 50.000 đồng thẻ nạp. Lưu lượng data này được tặng trong vòng 24 giờ sau khi nạp thẻ, có thời hạn sử dụng trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm khuyến mại. Với thông tin thuê bao đúng, đầy đủ và hoạt động ổn định, phát triển trả sau được đánh giá là xu hướng phát triển chung của các nhà mạng khi thị trường bão hòa. Nhằm thu hút việc chuyển đổi này, VinaPhone cũng có những lợi ích đặc biệt như bảo lưu tài khoản khi chuyển đổi từ trả trước sang trả sau, khuyến mại lên tới 50% cước phí khi đóng trước cước, tặng 50% giá trị nạp trong các ngày vàng ezPay,… Trong khi đó, chương trình khuyến mại data cũng đang được nhiều nhà mạng khác triển khai trong bối cảnh mức trần khuyến mại giá trị nạp thẻ cho thuê bao trả trước chỉ còn 20%. Cạnh tranh nhất có thể kể đến là "thánh SIM" của nhà mạng Vietnamobile: Chỉ với 20.000 đồng nạp thẻ/tháng, người dùng sẽ được sử dụng dịch vụ data miễn phí và không giới hạn thời gian (4GB dung lượng data tốc độ cao miễn phí/ngày, dùng hết sẽ hạ băng thông). Tương tự, các nhà mạng MobiFone và Viettel cũng bắt đầu lên kế hoạch tung những ưu đãi mới cho người dùng thời hậu khuyến mại 50% thẻ nạp. Để biết thông tin chính xác nội dung các ưu đãi đối với thuê bao đang sử dụng, người dùng nên tìm hiểu trên website chính thức hoặc gọi tới số tổng đài hỗ trợ của nhà mạng.

