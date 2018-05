iPhone 8/ iPhone 8 Plus giảm giá "sốc" 2 triệu đồng

(Dân Việt) Từ ngày 18- 20/05, iPhone 8/ iPhone 8 Plus được giảm giá sốc 2 triệu đồng tại các nhà bán lẻ chính hãng trong nước.

Hiện tại, giá bán của hai mẫu smartphone cao cấp iPhone 8/ iPhone 8 Plus đang đồng giảm giá sốc 2 triệu đồng cho tất cả các phiên bản bộ nhớ trong. Cụ thể, iPhone 8 bản 64GB và 256GB sẽ giảm xuống còn 18,99 triệu đồng và 23,79 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 8 Plus ở hai tùy chọn này sẽ giảm giá xuống còn 21,99 triệu đồng và 23,79 triệu đồng. Riêng iPhone 8/ iPhone 8 Plus Red sẽ vẫn giữ nguyên giá – 20,99 triệu đồng và 28,79 triệu đồng.

iPhone 8 và iPhone 8 Plus đang giảm giá "sốc" cuối tuần này.

Khi mua iPhone 8 và iPhone 8 Plus, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm phong cách thiết kế iPhone cổ điển (tỷ lệ màn hình 16:9 và phím Home vật lý), màn hình Retina độ phân giải cao, hiệu suất mạnh nhờ chip A11 Bionic 6 nhân và hệ điều hành iOS 11 mới nhất. Đặc biệt, iPhone 8 Plus còn có camera sau kép 12MP với nhiều tính năng tương đương như iPhone X và thời lượng pin dài hơn.

Khách hàng cần lưu ý, mức giá ưu đãi này chỉ áp dụng từ ngày 18- 20/05 này. Hết thời gian trên, giá bán của các sản phẩm sẽ quay về ban đầu.