Nhu cầu thấp, iPhone X bị ngừng sản xuất vào giữa năm nay?

(Dân Việt) Chuyên gia phân tích Ming-chi Kuo của KGI Securities vừa đưa ra một dự đoán khá sốc khi nói rằng Apple có thể không còn sản xuất iPhone X vào khoảng giữa năm nay do nhu cầu thấp.

Theo ông Kuo, iPhone X không phải là sản phẩm bán chạy nhất như những gì Apple hy vọng, với doanh số rơi vào khoảng 18 triệu chiếc trong quý 1/2018 - một con số thấp theo tiêu chuẩn Apple và cực thấp nếu xem xét về những mục tiêu ngay khi điện thoại được giới thiệu. Con số này cũng thấp hơn dự đoán ban đầu của giới phân tích về doanh số từ 20 đến 30 triệu chiếc iPhone X được bán ra. Doanh số iPhone X trong nửa đầu năm nay khá thấp là lý do khiến Apple ngưng sản xuất sản phẩm. Bên canh đó, ông Kuo cũng đưa ra con số dự kiến dành cho doanh số iPhone X vào quý 2/2018 rơi vào khoảng 13 triệu chiếc. Ông Kuo cho rằng, lý do khiến doanh số thấp đó có thể vì chu kỳ thay thế của người dân Trung Quốc giờ đây lâu hơn. Apple dường như không thể tạo sức hút mạnh mẽ đối với người dùng Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều smartphone cao cấp từ đối thủ được trình làng. Điều này trái ngược so với dữ liệu mới nhất từ ​​Kantar Worldpanel cho thấy iPhone X là thiết bị bán chạy nhất tại Trung Quốc. Hơn thế nữa, thiết kế của iPhone X là một lý do khác có thể khiến doanh số bán hàng sản phẩm kém hiệu quả, trong khi người tiêu dùng Trung Quốc cũng đặt rất nhiều tình yêu đối với các thiết bị Android giá rẻ. Tất cả điều khiến ông Kuo đưa ra dự đoán Apple sẽ ngừng sản xuất iPhone X vào mùa hè năm nay và chỉ tập trung vào các phiên bản iPhone tiếp theo. Hình ảnh các phiên bản iPhone 2018 mà Apple có kế hoạch ra mắt vào tháng 9. Ông Kuo cho biết iPhone tiếp theo sẽ được ra mắt vào tháng 9, bao gồm phiên bản OLED 6,5 inch và phiên bản LCD 6,1 inch dự kiến xuất hiện vào mùa thu, phù hợp với các dự đoán mà ông Kuo đưa ra vào năm ngoái. Phiên bản LCD 6,1 inch dự kiến có giá từ 650 USD đến 750 USD, trong khi phiên bản OLED 6,5 inch có giá tương đương iPhone X. Dĩ nhiên người dùng sẽ khó tin chuyện Apple ngưng iPhone X khi mà công ty có thói quen bán sản phẩm hàng đầu của mình thêm 1 hoặc 2 năm trước khi bị thay thế hoàn toàn mới phiên bản mới hơn. Mặc dù vậy, Apple là công ty hoạt động khá bí ẩn, và không ai có thể biết trước được điều gì.

Tag: iPhone X, Apple, doanh so, doanh so ban hang, khai tu, ke hoach san xuat, iPhone 8, iPhone 8 Plus, chien luoc, Ming-chi Kuo, KGI Securities, du doan, phan tich, nghien cuu