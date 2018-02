Công ty Điện lực Đắk Nông: Vượt khó hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trọng tâm

(Dân Việt) Năm 2017, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) phát huy sức mạnh tập thể, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, Công ty tập trung triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo điều hành, nâng cao năng suất lao động, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành kỹ thuật, kinh doanh dịch vụ khách hàng, bảo đảm an toàn lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trọng tâm, toàn diện năm 2017.

Ông Trần Văn Thuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Đắk Nông (thứ hai từ phải qua) nhận Cờ EVN trong phong trào thi đua toàn diện.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp, kết thúc năm 2017, PC Đắk Nông xếp vị thứ Nhì khối các Công ty Điện lực khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác trọng tâm toàn diện năm của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); vinh dự nhận được Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNCPC, Công đoàn EVNCPC; Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty đều đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

Với sự nỗ lực không ngừng, PC Đắk Nông đã đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện gắn với cải tạo, nâng cao chất lượng điện. Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trọng tâm. Sản lượng điện thương phẩm đạt 466 triệu kWh (vượt 1,8% so kế hoạch, tăng 11,4% so với cùng kỳ), tỷ lệ truyền tải và phân phối điện giảm 1,64% so với cùng kỳ, doanh thu tiền điện vượt 1,9% kế hoạch (tăng 11% so với cùng kỳ), giá bán điện tăng 1,94 đồng so với kế hoạch, hệ số thu tiền điện tăng 0,68% so với kế hoạch…

Với những kết quả này, PC Đắk Nông đã có những đột phá, tạo bước chuyển biến rõ nét trong khâu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, vượt chỉ tiêu EVNCPC giao. Đơn cử như Công ty đã thực hiện tốt về chỉ số tiếp cận điện năng, giảm thời gian cấp điện trung áp 4 ngày, cấp điện hạ áp 2 ngày so với quy định; thực hiện 100% cấp điện mới, ghi chỉ số và thu tiền điện bằng máy tính bảng; triển khai thực hiện app chăm sóc khách hàng tăng 239% so kế hoạch năm 2017; thực hiện 100% khách hàng không in biên nhận thanh toán tiền điện; việc lắp đặt công tơ điện tử và triển khai hệ thống RF-Spider đạt kế hoạch EVNCPC giao.

Đặc biệt đến nay, PC Đắk Nông thực hiện 100% các yêu cầu dịch vụ trực tuyến cấp điện mới. Đây là một trong những nỗ lực cải thiện độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng. Ngoài ra, PC Đắk Nông duy trì và đa dạng hóa các kênh thông tin liên lạc với khách hàng thông qua các hình thức như: Tin nhắn SMS; email, website giúp khách hàng dễ dàng kết nối với ngành Điện. Đặc biệt, Công ty đã kịp thời tiếp nhận thông tin và xử lý các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ điện qua Tổng đài 19001909. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ký kết hợp tác với 8 ngân hàng và các tổ chức thu hộ, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết nhanh chóng cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện.

Các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn, năm 2017, PC Đắk Nông đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, Công ty đã đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp và xây dựng mới lưới và trạm điện với tổng chi phí đầu tư: 179 tỷ đồng; đồng thời hoàn thành 45 công trình sửa chữa lớn, trong đó 38 công trình lưới điện, 7 công trình phục vụ sản xuất với giá trị đầu tư 10,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PC Đắk Nông còn phối hợp với địa phương thực hiện các dự án “Cấp điện nông thôn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014 - 2020”; đặc biệt Công ty đã tiếp tục xóa được 2 thôn buôn trắng về điện là thôn Mêra và bon Bu Ndrong B (xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức). Nhờ vậy, số xã đạt tiêu chí số 4 về điện trên toàn tỉnh được nâng lên 32 xã.

Bên cạnh đó, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ- PCCN) luôn được chú trọng, năm 2017 Công ty đã vận hành an toàn hệ thống lưới điện, không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Đặc biệt, Công ty vinh dự được EVNCPC biểu dương và khen thưởng với thành tích xuất sắc xếp vị thứ Ba trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc công tác an toàn trong toàn EVNCPC.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Một trong những thay đổi lớn trong công tác dịch vụ khách hàng được PC Đắk Nông quan tâm, chú trọng thực hiện là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác KD&DVKH. Cụ thể, Công ty đã triển khai dịch vụ thông báo chỉ số công tơ, tiền điện hàng tháng và lịch tạm ngừng cung cấp điện đến khách hàng thông qua kênh như tin nhắn SMS, email, ứng dụng trên điện thoại.

Đặc biệt, Công ty thực hiện 100% các yêu cầu dịch vụ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến cấp điện mới, nếu như trước đây muốn đăng ký cấp điện mới, khách hàng phải trực tiếp đến các Điện lực hoặc những điểm cố định để làm thủ tục, thì hiện nay, công tác cấp điện mới cho khách hàng đã được thực hiện trên hệ thống điện tử với những đổi mới như: Việc tiếp nhận thông tin cấp điện mới của khách hàng thông qua Tổng đài 19001909 hoặc qua website chăm sóc khách hàng (http://cskh.cpc.vn). Qua hệ thống này, khách hàng dễ giám sát thông tin về tiến độ cấp điện, góp phần giảm thiểu thủ tục, thời gian đi lại của khách hàng trong việc đăng ký cấp điện mới.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện 100% cấp điện mới và ghi chỉ số bằng máy tính bảng, triển khai lắp đặt công tơ điện tử, hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa RF-Spider… Với nhiều ưu điểm thuận tiện và chính xác trong việc ghi chỉ số của khách hàng sử dụng điện, trong năm 2017, Công ty đã lắp đặt 79.000 công tơ điện tử và hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa RF-Spider cho hơn 47.000 công tơ điện tử.

Đặc biệt năm 2017, PC Đắk Nông đã đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển hệ thống điện mang lại nhiều lợi ích thiết thực như rút ngắn thời gian bảo trì bảo dưỡng, khoanh vùng tìm ra vị trí sự cố nhanh chóng. Trung tâm đi vào hoạt động đã giảm thiểu tối đa thời gian mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện…

Song song với việc đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, PC Đắk Nông còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vận động cán bộ công nhân viên ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” và một số hoạt động khác… của ngành và địa phương với tổng số tiền ủng hộ trên 700 triệu đồng, ngoài ra đơn vị còn tham gia nhiều hoạt động khác.

Đặc biệt, Công ty đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật trong tháng Tri ân khách hàng như sửa chữa và lắp đặt điện miễn phí cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách; triển khai chương trình “Vệ sinh công nghiệp miễn phí” trạm biến áp cho các khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh; lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho nhiều tuyến đường thôn, xã chưa có hệ thống chiếu sáng trong Chương trình “Thắp sáng đường quê”…

Năm 2018, với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hoàn thành tốt các chỉ tiêu của EVNCPC giao, PC Đắk Nông tiếp tục phát huy nội lực, tập trung thực hiện các nội dung sau: Triển khai các giải pháp mạnh hơn nữa để giảm tổn thất điện năng; xây dựng kế hoạch, phương hướng hành động để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng; nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, đảm bảo hoàn thành tốt khối lượng và thực hiện đúng tiến độ để sớm đưa vào khai thác.

Mặt khác, Công ty tiếp tục tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật vận hành an toàn lưới điện, chú trọng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn lao động không để xảy ra tai nạn lao động; bám sát các chỉ tiêu trọng tâm như chỉ số tiếp cận điện năng, chỉ số đánh giá sự hài lòng khách hàng… hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.