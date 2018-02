Niềm vui mới cho trẻ em xã đảo Tam Hải trước thềm năm mới

(Dân Việt) Đầu tháng 2 vừa qua, trong không khí Tết Mậu Tuất đang đến gần, Trường mẫu giáo Sao Biển tại xã đảo Tam Hải chính thức khánh thành đưa vào sử dụng.

Ngôi trường được xây dựng với tổng kinh phí 1 tỷ, trong đó có sự hỗ trợ 500 triệu đồng từ Tập đoàn Novaland. Với diện tích 165m2, đây sẽ là nơi học tập và vui chơi cho các cháu lứa tuổi mầm non, đồng thời còn là nơi tránh bão an toàn cho người dân trên đảo, góp thêm sự an tâm cho hàng ngàn đồng bào đang sinh sống tại vùng đất vốn chịu nhiều ảnh hưởng thiên tai ở Quảng Nam.

Lễ khánh thành trường mẫu giáo Sao Biển, xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

Tại Lễ khánh thành, từ nguồn tài trợ của Novaland, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM cũng đã trao tặng kinh phí 100 triệu đồng cho Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Quyền Trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ xây dựng hệ thống nước uống sạch cho Trường mẫu giáo Sao Biển và một ngôi trường tiểu học tại địa phương.

Cũng trong ngày 2 và 3.2, Tập đoàn Novaland phối hợp với Hội Bảo trợ Người Khuyết tật, Quyền Trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động thăm và tặng quà Tết cho 1.600 hộ gia đình bị ảnh hưởng từ cơn bão số 12 và khoảng 1.300 đối tượng đang sinh hoạt tại các Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí quà tặng là 1,5 tỷ đồng.

Thăm và tặng quà Tết đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thăm và tặng quà Tết đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Thăm và tặng quà Tết đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, đoàn cũng trao tặng 50 suất học bổng STF-Phạm Phú Thứ giá trị 150 triệu đồng cho học sinh hiếu học tại huyện Điện Bàn.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Trong chuỗi hoạt động xã hội đón Tết Nguyên đán 2018, Novaland còn đồng hành với nhiều tổ chức, đoàn thể thăm hỏi, trao quà cho bà con, trẻ em tại nhiều tỉnh thành khác như Đồng Tháp, Phú Yên, Tuy Hòa, Cần Thơ, và các quận, huyện TP.HCM...