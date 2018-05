10 vụ bắt cóc máy bay nổi tiếng lịch sử hàng không

Các vụ không tặc bắt cóc máy bay chở khách đã trở nên phổ biến hơn trong những thập kỷ gần đây cùng với sự tăng trưởng chóng mặt của ngành hàng không. Dưới đây là 10 vụ không tặc bắt cóc máy bay nổi tiếng lịch sử hàng không:

1. Ngày 6.9.1970: các tay súng Mặt trận giải phóng nhân dân Palestine (PFLP) khống chế 4 máy bay khi đang di chuyển đến New York và London. Họ ép phi cơ hạ cánh tại cánh đồng Dawson, một sa mạc gần Zarka, Jordan.

Một trong những chiếc máy bay bị PFLP khống chế.

310 hành khách được trả tự do, họ giữ lại những người Do Thái và thành viên phi hành đoàn gồm 56 người. PFLP dọa giết con tin và cho nổ tung các máy bay nhằm đổi lấy sự tự do của Patrick Arguello và Leila Khaled, khi đó đang bị giam ở Thụy Sĩ vì tội cướp máy bay.

Sau khi đàm phán, PFLP trả tự do cho toàn bộ các con tin. Sự kiện này đã dẫn đến cuộc đụng độ quân sự giữa Jordan và Palestine. Chính vì vậy, vụ không tặc này còn được gọi là “Tháng 9 đen tối”.

2. Ngày 4.7.1976: 2 tay súng của PFLP đã khống chế chuyến bay số 139 của hãng hàng không Air France trên hành trình từ Athens, Hy Lạp đến thủ đô Paris của Pháp. 246 hành khách cùng 12 thành viên phi hành đoàn được đưa đến sân bay Entebbe ở Uganda.

PFLP dọa giết con tin và yêu cầu thả 40 người Palestine bị giam ở Israel cùng 13 người ở các nước khác. Sau nỗ lực đàm phán của chính quyền Israel, họ thả 140 người. Quân đội Israel triển khai 100 biệt kích trong chiến dịch Entebbe nhằm giải cứu các con tin còn lại.

Cuộc đột kích khiến 3 hành khách, một lính đặc nhiệm Israel, 45 binh lính Uganda và 7 tay súng thiệt mạng, 13 máy bay bị phá hủy. Lực lượng đột kích giải cứu thành công 106 hành khách. Một người sau đó bị ám sát khi điều trị trong bệnh viện.

3. Ngày 4.10.1977: chiếc Boeing 737-200 cất cánh từ Penang tới Kuala Lumpur, Malaysia đã bị một tên không tặc bí ẩn khống chế phi hành đoàn và ép chuyển hành trình sang Singapore. Người ta không hiểu chuyện gì xảy ra trên máy bay. Phi cơ mất liên lạc và lao xuống đất ở Kampong Ladang khiến 93 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về vụ không tặc này .

4. Ngày 23.11.1985: các tay súng thuộc tổ chức Abu Nidal đã khống chế chuyến bay 648 trên hành trình từ thủ đô Athens của Hy Lạp đến thủ đô Cairo của Ai Cập. Nhân viên an ninh Ai Cập có mặt trên máy bay nổ súng giết một tên không tặc. Những tay súng còn lại bắn hàng chục viên đạn về phía nhân viên này khiến thân máy bay bị thủng.

Chiếc máy bay 648 của Egypt Air.

Phi công hạ độ cao để hành khách bên trong dễ thở hơn. Tuy nhiên, máy bay hết nhiên liệu nên đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Cộng hòa Malta. Nhưng Chính quyền Thủ tướng Maltese đã không cho phép máy bay hạ cánh dù phi cơ sắp hết nhiên liệu. Họ tắt đèn báo hiệu ở đường băng, cắt liên lạc không lưu với phi cơ.

Các phi công đã dũng cảm điều khiển máy bay hạ cánh trong điều kiện tầm nhìn gần như bằng không. Phi cơ hỏng nhẹ nhưng vẫn tiếp đất an toàn.

Phản ứng tiêu cực của chính quyền Cộng hòa Malta khiến vụ việc trở thành thảm họa. Lính đặc nhiệm Ai Cập lên máy bay và một cuộc hỗn chiến diễn ra trên phi cơ khiến 60 hành khách thiệt mạng. Các xét nghiệm pháp y cho thấy lính đặc nhiệm Ai Cập bắn chết ít nhất 4 hành khách.

Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích gay gắt cách giải quyết vấn đề của Cộng hòa Malta và Ai Cập. Chuyến bay số hiệu 648 trở thành một trong những vụ không tặc đẫm máu nhất lịch sử hàng không.

5. Ngày 5.9.1986: 4 thành viên tổ chức Abu Nidal đã khống chế chiếc Boeing 747-121 của hãng hàng không Pan Am khi quá cảnh tại sân bay quốc tế Jinnah ở Karachi, Pakistan. Máy bay chở 360 hành khách cùng phi hành đoàn 19 người.

Tình hình trên máy bay trở nên mất kiểm soát khi các tay súng cho nổ lựu đạn khiến 20 hành khách thiệt mạng. Lực lượng đặc nhiệm Pakistan lao vào giải cứu các hành khách. Cuộc giao tranh làm 150 hành khách bị thương.

Tiếp viên Neerja Bhanot (22 tuổi), đã dũng cảm mở cửa thoát hiểm khẩn cấp cho hành khách thoát ra ngoài. Cô đã có thể là người đầu tiên nhảy khỏi máy bay nhưng lại đứng ra che chắn loạt đạn từ kẻ khủng bố cho 3 trẻ em thoát ra ngoài.

Chính quyền Ấn Độ đã trao tặng cô Huân chương Ashok Chakra (giải thưởng cao nhất trong thời bình) vì sự hy sinh và lòng dũng cảm. Cộng đồng quốc tế vinh danh cô là “Anh hùng chống không tặc”.

6. Ngày 25.12.1986: chuyến bay mang số hiệu 163 của hãng hàng không Iraq Airways cất cánh từ Baghdad đến Amman, Jordan đã bị 4 tay súng thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad khống chế. Các nhân viên an ninh của hãng Iraq Airways cố gắng ngăn chặn những kẻ cướp máy bay. Một quả lựu đạn phát nổ trong khoang khiến 60 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Máy bay rơi xuống gần Arar, Saudi Arabia sau đó vỡ đôi. 43 người may mắn sống sót.

7. Ngày 2.10.1990: Tên Jiang Xiaofeng đã khống chế chiếc Boeing 737-200 số hiệu 8031 của Xiamen Airlines, Trung Quốc và ép phi công điều khiển máy bay đến Đài Bắc, Đài Loan để tị nạn chính trị. Theo Tân Hoa Xã, phi hành đoàn đã không đáp ứng yêu cầu của Jiang và cố gắng hạ cánh xuống sân bay Quảng Châu.

Một cuộc giằng co giữa Jiang và phi công xảy ra trong buồng lái. Chiếc 737 hạ cánh với tốc độ quá nhanh khiến nó va chạm với phi cơ Boeing 707 đậu trên đường băng. Máy bay mất kiểm soát và va chạm mạnh với chiếc Boeing 757 số hiệu 2812 của China Southern Airlines chuẩn bị cất cánh đi Thượng Hải.

Vụ tai nạn khiến 128 hành khách thiệt mạng. Sự cố này đứng thứ 3 trong danh sách các thảm họa hàng không tồi tệ nhất ở Trung Quốc và đứng thứ 2 trong các vụ không tặc đẫm máu nhất lịch sử.

8. Ngày 24.12.1994: 4 tay súng thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang GIA đã khống chế chiếc Airbus A300 của Air France chuẩn bị cất cánh từ sân bay Houari Boumedienne, Algeria đến thủ đô Paris, Pháp.

Chiếc Airbus A300 của Air France.

Chúng định cho máy bay đâm vào tháp Eiffel, biểu tượng của Paris và nước Pháp. Tuy nhiên, Chính phủ Algeria không cho máy bay cất cánh khiến 3 hành khách bị sát hại.

Trong quá trình hạ cánh ở thành phố Marseille (Pháp) để tiếp nhiên liệu, lực lượng đặc nhiệm GIGN của Pháp đã bí mật tiếp cận phi cơ và hạ gục 4 tên khủng bố. Trong số 166 hành khách, có 13 người bị thương nhẹ.

9. Ngày 23.11.1996: 3 người đàn ông Ethiopia đã khống chế chiếc Boeing 767-200ER cất cánh từ Addis Ababa, Ethiopia đến Nairobi, Kenya. Họ yêu cầu máy bay đổi hành trình sang Australia để tị nạn.

Cơ trưởng Leul Abate cố gắng giải thích với 3 kẻ khủng bố rằng máy bay không đủ nhiên liệu để bay đến Australia. Chúng không tin và ép phi công tiếp tục bay dù cơ trưởng liên tục cảnh báo phi cơ sắp hết nhiên liệu.

Cơ trưởng đã cố gắng để hạ cánh xuống sân bay Prince Said Ibrahim, Grande Comore (một hòn đảo ngoài khơi bờ biển châu Phi) nhưng không thành công.

Trong lúc giằng co với những tên không tặc, ông cho máy bay hạ cánh xuống vùng nước nông ngoài khơi đảo Grande Comore. Thân máy bay vỡ khi tiếp nước và bốc cháy. 122 hành khách và 3 tên không tặc thiệt mạng, 46 người khác bị thương.

10. Ngày 11.9.2001: 19 tay súng thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda đã khống chế 4 phi cơ của các hãng hàng không Mỹ. Chúng ép 2 máy bay đâm vào tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới, một chiếc đâm vào Lầu Năm Góc, chiếc khác dự định lao vào Washington nhưng không thành công.

Vụ tấn công khiến 2.996 người thiệt mạng và 6.000 người khác bị thương. Sau sự kiện 11.9, Mỹ đã phát động chiến dịch chống khủng bố toàn cầu.