Bên trong vụ khủng bố Paris (Kỳ cuối): Nền móng tội ác

Các điều tra viên cho rằng nhóm hung thủ tấn công Paris đã ẩn náu cùng nhau tại ít nhất ba ngôi nhà bí mật ở Bỉ từ trước khi hành động vài tuần lễ. Căn hộ chúng thuê tại quận Schaerbeek hôm 1.9 được dùng làm một xưởng chế bom. Tại đây, nhóm khủng bố điều chế chất nổ TATP để nhồi vào đai bom.

NỀN MÓNG CỦA TỘI ÁC

Kịch bản cho một vụ tấn công thảm sát liên hoàn tại “kinh đô ánh sáng” Paris đã được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phác thảo tại Syria từ vài tháng trước đó. Bằng chứng là chúng đã sắp đặt cho nhóm tấn công Paris lên hình trong một đoạn băng đe dọa nước Pháp với nội dung man rợ. 9 hung thủ của vụ thảm sát tối 13.11, ngoại trừ Salah Abdeslam, đều xuất hiện trong video, kề dao vào cổ các tù nhân mặc bộ quần áo vàng cam rồi xuống tay chặt đầu họ.

Mostefai - kẻ sau này tấn công nhà hát Bataclan - lớn tiếng trong video: “Nếu không bằng dao, thì sẽ là súng AK. Đó là mệnh lệnh của quốc vương Abu Bakr al - Baghdadi để đánh các người trên đất của các người. Ý thánh Allah đã ấn định cho chúng tôi có mặt tại Điện Elysees”. Đoạn băng dài 17 phút này được tung lên mạng Internet vào tháng 1 vừa qua.

Về tên cầm đầu vụ tấn công đẫm máu Abaaoud, đầu năm 2013, hắn tới thủ đô phiến quân Raqqa ở Syria, bắt tay với vài phiến quân IS nói tiếng Pháp khác lên một kế hoạch tấn công hàng loạt chống Paris. Một nhân vật cộm cán trong nhóm của Abaaoud là Fabien Clan, cựu binh Pháp, tình nghi đứng sau tờ tạp chí tiếng Pháp của IS có tên Dar al - Islam. Trước khi đến Syria, Clain từng lãnh án tù vì hành vi tuyển mộ chiến binh cho mạng lưới khủng bố Al - Qaeda tại Iraq. Trong năm 2015, tạp chí Dar al - Islam đã lặp lại nhiều lần lời đe dọa với Paris và điều này đã thu hút sự chú ý của các quan chức chống khủng bố ở châu Âu. Một ngày sau đêm kinh hoàng đó, Clain đã thay tổ chức IS lên tiếng nhận trách nhiệm, hành động này cũng cho thấy hắn giữ một vị trí cao cấp trong đội ngũ khủng bố này. Theo một nhân vật cao cấp trong đội chống khủng bố Bỉ, Clain và Abaaoud cùng nhau tìm kiếm “tân binh” rồi đào tạo nhanh trong một vài tuần, sau đó đưa chúng quay trở lại châu Âu để thực hiện các vụ tấn công.

Tên Bilal Hadfi, kẻ đánh bom sân Stade de France, xuất hiện trong video.

Cùng lúc đó, mặc dù các điều tra viên chưa hoàn thiện hồ sơ phá án nhưng họ tin rằng đa số những kẻ tấn công Paris trở về châu Âu trong khoảng cuối mùa hè, đầu mùa thu năm 2015. Đầu tháng 8, Salah Abdeslam lên phà từ Hy Lạp để về châu Âu. Trong tháng 9, Salah Abdeslam đã hai lần thuê xe tự lái qua biên giới Hungary - Áo rồi quay trở lại Bỉ để đón các thành viên Hồi giáo cực đoan vừa trở về từ Syria bằng con đường di cư thông qua các ngả Hy Lạp và Balkans. Trên xe hắn còn có hai tên thánh chiến hoạt động tại Bỉ - Belkaid và Najim Laachraoui - những kẻ giật dây tên Abaaoud tiến hành loạt vụ tấn công qua điện thoại.

Về gã đầu sỏ Abaaoud, hắn trở lại châu Âu khoảng cuối tháng 9. Hồ sơ điều tra ghi nhận hắn đã xuất hiện tại đảo Leros của Hy Lạp tại thời điểm đó. Chưa rõ việc hắn xuất hiện tại Leros có nhằm mục đích đón thành viên IS hay không. Ngày 3.10, hai tên khủng bố người Iraq - nhận nhiệm vụ đánh bom liều chết tại sân Stade de France - cũng rời đảo Leros trên một con tàu chở gần 200 người di cư. Chúng sử dụng hộ chiếu Syria giả mạo để đăng ký làm người tị nạn, lên đường tới Hy Lạp, sau đó qua ngả Balkans tới Hungary, Áo. Chúng cuối cùng cũng tập hợp được với các thành viên khác tại Bỉ.

Các điều tra viên cho rằng nhóm hung thủ tấn công Paris đã ẩn náu cùng nhau tại ít nhất ba ngôi nhà bí mật ở Bỉ từ trước khi hành động vài tuần lễ. Căn hộ chúng thuê tại quận Schaerbeek hôm 1.9 được dùng làm một xưởng chế bom. Tại đây, nhóm khủng bố điều chế chất nổ TATP để nhồi vào đai bom. Lực lượng đặc nhiệm đã tìm thấy giấu vân tay của Salah Abdeslam và DNA của Laachraoui tại xưởng này. Theo đài phát thanh RTBF của Bỉ, căn hộ này do Mohammed Bakkali, một kẻ cực đoan mang quốc tịch Bỉ, đứng tên thuê. Hắn cùng với Salah Abdeslam, Mohammed Belkaid và Najim Laachraoui là bộ sậu quan trọng trong công tác hậu cần và lên kế hoạch cho đêm kinh hoàng 13.11. Đối tượng Bakkali đã bị bắt ngày 26.11 và bị đưa ra tòa xét xử. Cảnh sát phát hiện trong nhà riêng của Bakkali có một đoạn băng theo dõi một nhân viên làm việc cơ sở hạt nhân ở Bỉ. Ngoài ra những kẻ này còn thuê một biệt thự rộng lớn ở thị trấn Auvelais.

Bước cuối cùng

Trong khoảng thời gian từ 11 đến 13.11, các xe ô tô do Salah Abdeslam đứng tên thuê đã nhiều lần qua lại giữa Bỉ và Pháp, đưa những kẻ đồng lõa tới Paris. Sau khi vụ tấn công kết thúc, cảnh sát tìm thấy các đoạn băng chứng minh những kẻ tấn công đã dừng tại nhiều trạm dịch vụ đường cao tốc trên lộ trình. Một trong những tên cầm lái có Mohamed Abrini, phần tử cực đoan gốc Moroco sống tại làng thánh chiến Molenbeek. Tung tích của hắn hiện vẫn chưa bị phát hiện.

Đặc nhiệm Bỉ dùng máy quay quan sát trước khi đột nhập vào một căn hộ tình nghi ở Molenbeek.

Bộ ba tay súng nhà hát Bataclan thuê phòng tại khách sạn “City” ở ngoại ô Alfortville của Paris. Khám xét bên trong phòng của chúng phát hiện thấy các ống kim tiêm dùng để bơm các chất hóa học cuối cùng vào áo đánh bom liều chết.

Hai nhóm khủng bố còn lại tá túc trong một ngôi nhà cũ nát ở Rue Georges Tarral, phía bắc ngoại ô Bobigny. Đúng 8 giờ 30 phút tối thứ 6 định mệnh, một nhân chứng đã nhìn thấy chiếc xe thuê hiệu Renault Clio rời khỏi ngôi nhà này. Salah Abdeslam cầm lái hướng về sân vận động quốc gia Pháp cách đó vài dặm để mở màn loạt tấn công làm tê liệt nước Pháp.

Tính tới nay, theo tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve, 8 tên liên quan trực tiếp tới vụ tấn công đã bị giữ tại Bỉ, 2 tên khác tại Pháp. Tuy nhiên, Fabien Clain, Mohammed Abrini, Najim Laachraoui cùng thành viên chưa lộ diện khác vẫn đang tiếp tục bị săn lùng.