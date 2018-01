Bí mật chuyên án ĐB99 chấn động (Kỳ cuối): Cuộc vây bắt đi vào lịch sử

Câu chuyện bắt “yêu râu xanh mặc quần xì đỏ” đến nay hẳn vẫn là một bài học về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm... Ban chuyên án ĐB 99 thông qua hình ảnh phác thảo chân dung “yêu râu xanh mặc quần xì đỏ” của họa sỹ Võ Tấn Thành đã có "cơ sở".

Thực tế, không ít lần lực lượng điều tra “chạm mặt” với “yêu râu xanh” trong đêm, từng huy động hàng trăm người vây bắt, nổ 12 phát súng, nhưng hắn vẫn ngoan cố lẩn trốn trong rừng rồi tẩu thoát.

Bắn 12 phát súng chỉ thiên, tên tội phạm cáo già vẫn tẩu thoát

Do thủ phạm chuyên gây án về đêm, nên mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng Ban chuyên án ĐB 99 vẫn chú trọng đến biện pháp tuần tra kiểm soát là hơn cả. Thông qua nhận định đối tượng có thể vẫn tiếp tục quay lại gây án, Ban chuyên án thống nhất chọn địa bàn xã Tam Phước (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) là trọng điểm số một và hai địa bàn xã Phước Thái, Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), là 2 trọng điểm giáp ranh của 2 huyện.

Theo phân tích của Ban chuyên án ĐB 99, sở dĩ chọn xã Tam Phước là địa bàn đối tượng gây án vụ đầu tiên (cách thời điểm đó khoảng một năm – PV), bởi đánh giá đối tượng có nhiều khả năng có mối quan hệ ở Tam Phước. Mặt khác, ở địa bàn xã Tam Phước còn có trạm thu phí giao thông trên QL51, nếu đối tượng gây án trên địa bàn này thì bắt buộc đều phải đi qua trạm.

Chính vì nhận định này, Ban chuyên án ĐB 99 đã chỉ đạo Công an huyện Long Thành, Công an huyện Tân Thành và cảnh sát hình sự 2 tỉnh đặc biệt lưu ý đến địa bàn này. Ban chuyên án xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng mai phục, câu nhử ở 9 địa điểm thuộc 2 xã Phước Thái và Mỹ Xuân. Đồng thời chỉ đạo tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, trong đó lực lượng CSGT chủ trì phối hợp với các tổ tuần tra của công an sở tại và dân quân địa phương.

Trong đó, đặc biệt chú trọng đến địa bàn xã Tam Phước và trạm thu phí giao thông số 1. Tại trạm thu phí giao thông thuộc xã Tam Phước, huyện Long Thành, Ban chuyên án đã chỉ đạo Phòng CSGT đường bộ bố trí lực lượng của trạm 51 cùng với hai điều tra viên của PC16 – Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với nhân viên của trạm chốt chặn 24/24 để kiểm tra, giám sát người và phương tiện qua lại để kịp thời phát hiện đối tượng và tang vật của vụ án.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, lúc 1h30’ ngày 6.9.1999, 2 dân quân xã Tam Phước là Lê Đạt T. và Trần Văn S. đang trên đường tuần tra tại khu vực dốc 47 (ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, huyện Long Thành), thì phát hiện 1 thanh niên tóc dài, mặc quần đùi màu trắng, áo sơ mi màu tối, tay xách giỏ đệm, từ bên kia đường băng qua QL51 nên bám sát theo dõi.

Thượng sỹ Nguyễn Hữu Vinh lúc bắt “yêu râu xanh” Phó Văn Chính năm 1999.

Sau đó, thanh niên này tìm cách đến quán giải khát của chị Lê Thị Hoa dùng đèn pin quan sát quán (gia đình chị Hoa do đã được Ban chuyên án thông báo từ trước nên không có ai ngủ lại đêm tại quán - PV). Thấy vậy, 2 dân quân T. và S. tiến tới nam thanh niên và định dùng súng khống chế thì đối tượng bỏ chạy. Hai dân quân rút súng ra bắn chỉ thiên 12 phát cảnh cáo và truy đuổi nhưng đối tượng chạy thoát vào rừng tràm, bỏ lại một giỏ đệm, 2 cây xà beng, 1 kìm điện, 1 đèn pin, 1 con dao Thái Lan, 1 chùm chìa khóa, và 1 gói thuốc lá Khánh Hội đang hút dở. Tình hình được 2 dân quân báo cáo ngay cho lãnh đạo.

Qua nắm bắt tình hình, Ban chuyên án xác định nam thanh niên trên đúng là đối tượng của chuyên án ĐB 99, nên ngay lập tức đã huy động lực lượng các đơn vị nghiệp vụ và nhân dân địa phương lên đến hàng trăm người cùng phối hợp, tổ chức bao vây, truy xét cả ngày 6.9.1999, và những ngày tiếp theo nhưng không bắt được đối tượng.

Lời kể sau hơn 10 năm của chiến sỹ bắt “con quỷ dâm dục” về quy án

Sau khi để đối tượng thoát khỏi vòng vây, Ban chuyên án một lần nữa đánh giá đối tượng là một tên tội phạm nguy hiểm và liều lĩnh, nên đã chỉ đạo các lực lượng điều tra khẩn trương tiến hành các biện pháp trinh sát, xác minh truy tìm đối tượng.

Mặt khác, Ban chuyên án nhấn mạnh, không được buông lỏng công tác tuần tra, giám sát chặt chẽ địa bàn; tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra ban đêm trên QL51 mà CSGT là lực lượng nòng cốt. Vì cho rằng, đối tượng trong nhiều ngày qua không có tiền tiêu xài sẽ tiếp tục hành vi phạm tội. Đặc biệt chú ý đến các vụ án trộm cắp trên địa bàn, kể cả những vụ trộm cắp vặt cũng phải lập báo cáo gửi Ban chuyên án.

Thực hiện sát sao chỉ đạo của Ban chuyên án, các lực lượng điều tra ngày đêm túc trực, mai phục trên khắp các tuyến đường QL51. Theo đó, tất cả các đội CSGT tuần tra trên QL51 đều phải kiểm tra những chiếc xe khách lưu thông trong đêm qua QL51, để nhận dạng xem có ai giống hình vẽ đối tượng không.

Theo lịch phân công, đêm ngày 29.9.1999, Đội CSGT của thượng sỹ Nguyễn Hữu Vinh (thuộc lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai) túc trực tại Trạm Kiểm soát Ngã Ba Thái Lan, thuộc xã Tam Phước (huyện Long Thành). Đến khoảng 3h ngày 30.9.1999, thượng sỹ Nguyễn Hữu Vinh vừa kiểm tra xong xe khách 12 chỗ ngồi nhưng không thấy có ai khả nghi.

Anh tính đi vô vọng gác túc trực tiếp thì phát hiện một thanh niên chạy trên xe đạp mini, đầu đội nón tai mèo đi ngang qua trạm thu phí và đang tiến gần về phía mình nên đứng lại. Khi nam thanh niên tới gần, thượng sỹ Vinh lấy đèn pin rọi vào người đó, bằng trực giác nhạy bén, anh phát hiện trên vùng đầu của nam thanh niên này có dấu hiệu cột tóc, liền bảo hắn dừng lại và bỏ nón xuống để kiểm tra.

Ngay khi anh vừa dứt lời, trong chớp mắt, tên thanh niên này vừa lấy tay bung nón ra, vừa nhảy khỏi xe và chạy thục mạng về phía trước. Lúc này, tóc của hắn bung ra dài ngang vai. Ngay lập tức, anh nhận định đây có thể là đối tượng mà Ban chuyên án ĐB 99 đang truy lùng, vì hình dạng hắn giống y chang hình ảnh vẽ phác thảo chân dung tên tội phạm cướp, hiếp hàng loạt treo đầy trong trạm kiểm soát của anh.

Nghĩ vậy, thượng sỹ Vinh liền rút súng ra bắn chỉ thiên 3 phát, nhưng hắn không dừng lại, buộc lòng anh phải hô hoán đồng đội truy đuổi theo. Anh bám sát hắn từ trạm thu phí sang vườn điều, sau đó băng qua bên kia đường vào khu đồi trọc mà bên quân đội vẫn thường dùng để diễn tập xe thiết giáp, xe tăng. Cùng lúc Vinh nổ súng cảnh cáo, đồng đội của anh nghe tiếng súng đã báo cho các lực lượng tuần tra gần đó lên hỗ trợ vây bắt nghi phạm, cộng với sự giúp đỡ của người dân xung quanh, lực lượng dân quân tự vệ của địa phương phối hợp truy đuổi.

Cuối cùng, trung úy Nguyễn Hữu Vinh đã “bắt sống” được nghi can của chuyên án, đưa về trụ sở UBND xã Tam Phước làm rõ. Ngay sau đó, các điều tra viên của chuyên án ĐB 99 xác định hắn chính là đối tượng của chuyên án nên chuyển giao ngay về Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai.

Nhớ lại lúc đuổi theo thủ phạm Phó Văn Chính gần hơn 10 năm trước, đại úy Nguyễn Hữu Vinh, Đội Phó Đội CSGT huyện Thống Nhất cho biết: “Do trước đó vài tuần, đội tuần tra của tôi đã được Ban chuyên án ĐB 99 chỉ đạo, chú trọng đến đối tượng bằng hình ảnh phác thảo, treo trên trạm phí và vọng gác nơi tôi túc trực. Hơn nữa, qua nhiều lần kiểm tra hành khách trên xe, để so sánh và đối chứng với hình ảnh của đối tượng trên bức phác họa mà Ban chuyên án ĐB 99 đưa, nên hình ảnh của hắn đã “tạc” vào trí nhớ của tôi từ lúc đó rồi. Vì thế, khi gặp hắn, tôi nghĩ ngay tới bức chân dung tên thủ phạm. Khi hắn bắt đầu chạy là tôi biết chắc chắn hắn là đối tượng trong chuyên án rồi...”.