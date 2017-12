Cái chết thảm của thương gia đa tình biến con nuôi thành bố nhí

Khi mọi người phá cửa xông vào, ông Việt kiều đã chết từ vài ngày, giường và nệm bị đốt, đồ đạc bị lục tung. Công an tình nghi thủ phạm là cô con nuôi sau thành bồ nhí của ông này, nhưng sự thật không phải.

Do chuyện làm ăn, sau khi đóng hàng xuất khẩu có đôi chút trục trặc, hai bạn hàng tìm ông Lư Thành Tân (53 tuổi, Việt kiều Australia, trú xã Long Mỹ, huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu) bàn bạc. Sau nhiều ngày liên lạc không có kết quả, ngày 11.8.2003, họ quyết định tông cửa vào nhà thì phát hiện ông Tân đã bị giết.

Tại hiện trường, ông Tân nằm chết dưới nền nhà, nệm và những thanh gỗ lát trên giường bị cháy. Xác nạn nhân đã bắt đầu phân hủy. Kiểm tra toàn bộ căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện đồ đạc, đặc biệt là chiếc tủ sắt 5 ngăn và chiếc cặp có dấu hiệu bị lục soát. Cạnh đó, một tấm lưới B40 vốn được bắt vít, nằm ngoài cửa sổ cũng bị cạy phá...

Ông Tân làm nghề mua bán hải sản xuất khẩu, có vợ ở Australia. Thời gian đầu về việt Nam làm ăn tại Long Đất, ông nhận Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (20 tuổi) làm con nuôi, cung cấp tiền cho ăn học... Đến tháng 4.2002, ông Tân biến con nuôi thành cô vợ không chính thức. Cuối năm 2002, ông bỏ tiền xây căn nhà cấp 4 trên nền đất của “nhạc gia” và hứa sẽ bàn giao căn nhà này cho “vợ”. Tuy nhiên, Hạnh lại có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác là Bùi Nhật Linh.

Hiện trường vụ án.

Ông Tân biết chuyện nên không cho Hạnh căn nhà mà chỉ trả lại cho gia đình Hạnh 25 triệu đồng, gọi là tiền bán mảnh đất (đến trước lúc bị giết mới thanh toán được 20 triệu đồng).

Tháng 4.2003, Hạnh và Linh cùng nhau lên Biên Hòa thuê phòng chung sống tại phường Long Bình Tân. Linh xin được việc làm tại công ty thức ăn gia súc nên khá bận bịu, còn Hạnh thất nghiệp nên thỉnh thoảng về “thăm” ông Tân, được cho ít tiền. Lần cuối cùng Hạnh được ông cho tiền (200.000 đồng), một tuần trước khi xảy ra vụ án.

Về phần mình, ông Tân cũng đã nhanh chóng kiếm được cô gái khác làm người “nâng khăn sửa túi”. Ngày 22.7.2003, ông Tân dẫn mẹ con cô này về căn nhà của ông ở Long Mỹ, huyện Long Đất. Việc cưới vợ mới của ông Tân bị cha Hạnh (vẫn còn ở cùng nhà ông Tân) phản đối quyết liệt. Do vậy, ông Tân “mời” gia đình Hạnh ra khỏi nhà mình.

Trước khi rước “vợ mới” và “nhạc mẫu” đến ở chung, ông Tân thuê thợ đến xây hàng rào và sửa lại mái nhà, đồng thời kêu một số người thợ ở TP HCM đến lắp máy lạnh. Song mẹ con cô vợ sắp cưới chưa được vào ở vì phải chờ ông Tân “giải quyết dứt điểm” với Hạnh.

Cơ quan điều tra Công an Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định ông Tân bị giết có khả năng do quan hệ nam nữ phức tạp và nghi can gây án có thể ở phía cô Hạnh, trong đó có cả Linh. Tuy nhiên, sau đó Linh đã nhanh chóng được loại ra khỏi diện nghi vấn vì vào đêm xảy ra vụ án, anh ta làm ca tại nhà máy ở Biên Hòa.

Nhà của ông Tân.

20 ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, Cơ quan điều tra Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt Nguyễn Thiên Phúc (em trai Hạnh) vì nghi là thủ phạm.

Phúc khai đi xe đò về đến thị xã Bà Rịa lúc 19h ngày 6.8, anh ta thuê xe ôm về Long Mỹ, huyện Long Đất. Bị đòi 40.000 đồng nhưng chỉ còn 14.000 đồng nên Phúc quyết định đi bộ. Vượt quãng đường dài khoảng 25km, khoảng 23h về đến nơi, thấy đèn nhà ông Tân còn sáng, Phúc đi vòng ra phía sau, đến chỗ cửa sổ giật bung tấm lưới B40 mở cửa chui vào nhà. Tiếp đó, hắn đi ra phía cửa chính tới phòng khách rồi ngó vào phòng thấy ông Tân đang nằm quay mặt vào trong. Phúc quay về phòng khách tháo dây điện của chiếc micro, chập đôi lại rồi cầm đến tròng vào cổ chủ nhà.

Ông Tân la lên và với tay lấy được con dao để ở đầu giường đâm liên tục làm Phúc bị thương. Điên tiết, Phúc giật mạnh sợi dây kéo ông Tân xuống nền nhà. Thấy ông Tân định với tay lấy con dao bị rơi, Phúc nhanh chóng cướp được và đâm liên tiếp...

Gây án xong, Phúc mở các ngăn tủ nhưng chỉ nhặt được cái bóp trong có tiền và chìa khóa xe máy. Trước khi tẩu thoát, Phúc cởi quần áo dính máu ném lên giường ngủ của ông Tân rồi châm lửa đốt. Do bị mất máu trong lúc gây án, khi chạy xe đến Long Thành, Phúc kiệt sức, được đưa vào bệnh viện điều trị nửa tháng với tên giả. Trong lúc nằm viện, Phúc còn “cặp bồ” với một cô sinh viên và không ngần ngại sử dụng điện thoại di động của nạn nhân cho đến lúc bị bắt...