Cay đắng người vợ vừa cưới đã bị chồng bán làm gái khiêu dâm

(Dân Việt) Chỉ hơn 1 tháng sau đám cưới, nàng dâu mới đã phải chạy trốn khỏi gia đình nhà chồng sau khi biết rằng cô đã bị bán cho các nhà làm phim sex. Đó là câu chuyện của Rita Devi với cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của mình.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Mới cưới được hơn 1 tháng, người vợ trẻ đã bị chồng bán cho nhà làm phim sex vì không có của hồi môn. Sự lựa chọn sai lầm Gần 2 năm đã trôi qua nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, chị Rita Devi vẫn không khỏi buồn bã khi kể về cuộc hôn nhân bạo lực của mình. Dù không muốn nhắc lại nhưng những kí ức của một thời như địa ngục của cô gái trẻ vẫn như hiển hiện trước mắt. Cuối năm 2015, thông qua mai mối, cha của Rita quyết định gả con gái mình cho một gia đình khá giả ở bang Haryana (Ấn Độ). Theo tìm hiểu, con rể tương lai của ông khá chăm chỉ, khỏe mạnh. Ông hi vọng con gái sẽ được sống hạnh phúc sau đám cưới. Thế là, đám cưới của Rita được tổ chức tại một đền thờ vào ngày 8/1/2016 trong sự chúc phúc của mọi người. Sau đó, cô chuyển về sống ở gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ chỉ vài ngày sau đó. Trái ngược với cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mà bố Rita mong đợi, hàng loạt tật xấu của chồng lộ ra, chị phát hiện ra những góc khuất xa lâu nay được che đậy của chồng mình: “Sau cái vẻ tử tế ấy là con người hoàn toàn khác, chồng tôi ngày càng bộc lộ là con người vũ phu, rượu chè, thường xuyên đánh đập vợ”. Đau đớn hơn, những thành viên khác trong gia đình chồng cô không những can ngăn mà còn hùa vào hành hạ, tra tấn. Tất ca chỉ vì cố lấy chồng mà không mang theo của hồi môn. Rita kể lại, bố mẹ chồng muốn bố cô có 200.000 rupee (hơn 70 triệu) tiền mặt cùng một chiếc xe máy Royal Enfield cho hôn lễ nhưng gia đình cô không thể đáp ứng vì điều kiện kinh tế có hạn. “Ngay hôm đó, khi tôi nói với nhà chồng, họ liền quắc mắt nhìn tôi kiểu ngạc nhiên, khó hiểu”, Rita nói. Sau đó, việc này khiến quan hệ hai bên gia đình trở nên căng thẳng. Rita nói thêm, từ đó, cô không những bị gia đình nhà chồng đay nghiến vì chuyện của hồi môn và còn bắt đầu bị đối xử tệ bạc. Cuộc sống vợ chồng của Rita Devi vì thế mà không hạnh phúc dù chỉ mới cưới. Bán vợ làm diễn viên khiêu dâm Cuộc sống áp lực đến mức Rita cảm thấy quá cùng cực. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng chấp nhận sự thật bởi “bỏ chồng thì chẳng bỏ được, nhất là tôi chỉ mới kết hôn chưa đầy 1 tháng”. Vậy là trước những trận đòn roi, nhiếc móc, chửi bới… cô đều phải căn răng chịu đựng, gắng kìm nén nỗi buồn. Tuy nhiên, ngày 15/2/2016, Rita Devi phải chạy trốn về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Saran, bang Bihar trong tình trạng quẫn trí, mệt mỏi. Điều này khiến bố Rita thực sự rất sốc bởi cách đây hơn 1 tháng, ông còn tổ chức đám cưới linh đình cho con gái. Lúc này, sự thật mới thực sự bị phơi bày. Theo đó, người vợ trẻ tá hỏa khi phát hiện ra chồng với sự tiếp tay của chị dâu đã bán cô cho các nhà làm phim khiêu dâm với giá 700.000 rupee (khoảng 250 triệu). Khi giao dịch chuẩn bị diễn ra, quá hoảng sợ, cô đã vội vã tìm cách chạy trốn. Chia sẻ về cuộc sống của con gái kể từ ngày lấy chồng, cha Rita cho hay cũng có đôi lần phải nghe con than vãn về việc bị chồng đánh đập, nhà chồng đối xử không tốt nhưng nghĩ rằng do mới làm dâu nên không tránh khỏi bỡ ngỡ nên ông thường khuyên con chịu đựng và vâng lời nhà chồng. “Vậy nhưng, tôi không ngờ họ lại nhẫn tâm bán con tôi làm gái khiêu dâm”. Sau sự việc này, gia đình Rita Devi đã gửi đơn kiện lên tòa án. Chồng cô cùng những người trong gia đình anh ta đã phải thú nhận toàn bộ hành vi của mình. “Rita Devi là một trong số rất nhiều phụ nữ Ấn Độ phải chịu đựng một cuộc sống khổ sở vì không nộp đủ số hồi môn cho nhà chồng. Vấn nạn này vẫn rất phổ biến trong xã hội hiện đại”, một quan chức cho biết. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 12/1/2018.

