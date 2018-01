Cơ thể đầy máu của bé gái 22 tháng tuổi tố cáo gã hàng xóm đốn mạt

(Dân Việt) 8 tháng kể từ ngày bé gái 22 tháng tuổi bị gã hàng xóm xâm hại, công lý đã được thực thi nhưng nỗi ám ảnh trong ký ức quá non nớt của cô bé ấy vẫn cứ hiện hữu.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Mới 22 tháng nhưng cô bé này đã phải hứng chịu nỗi đau đớn tột cùng vì bị xâm hại. Tiếng khóc thảm thiết của cô bé 22 tháng tuổi Vào một buổi xế chiều ngày đầu hạ oi ả ở khu ổ chuột Đông Delhi, miền bắc Ấn Độ, một bé gái đang chơi với những hòn đá nhỏ ở ngay ngoài cửa nhà. Bên trong, người mẹ 20 tuổi vật lộn với đứa con nhỏ mới chào đời được 8 tháng đang khóc ngằn ngặt còn người cha 28 tuổi đi làm chưa về. Như thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả của cha mẹ, cô bé thường tự chơi một mình mà không hề quấy khóc, tị nạnh với em như những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Một lúc sau, khi đã dỗ được con ngủ, người mẹ cất tiếng gọi con gái nhưng không thấy trả lời. Nghĩ rằng con đang mải chơi và chỉ quanh quẩn đâu đó, cô thiếp đi sau một ngày chăm con mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ được một lúc, người mẹ giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng con gái khóc thảm thiết, lạc cả giọng. Vội vàng chay ra ngoài, cô bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng thân dưới của con gái đầy máu. Ban đầu, bà mẹ trẻ nghĩ rằng con gái không cẩn thận đã bị ngã khi đang chơi nhưng nhanh chóng nhận thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. “Con tôi nấc lên từng hồi đau đớn và không thể đi được. Tôi chưa bao giờ thấy bé khóc như thế”, cô nghẹn ngào nhớ lại. "Tôi ôm con vào lòng và hỏi xem có chuyện gì nhưng cháu còn quá nhỏ, thậm chí còn chưa thể nói. Bế con vào nhà vệ sinh, máu vẫn không ngừng chảy dù tôi đã lau sạch. Tôi đã thực sự sợ hãi và hét lên cầu cứu”. Đúng lúc đó, người cha trở về và lập tức đưa con đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra, các bác sĩ đau lòng thông báo, bé gái đã bị một người đàn ông trưởng thành xâm hại. Bởi vì còn quá nhỏ nên bị thương rất nặng, phải lập tức chuyển viện lên tuyến trên để trị liệu. “Khi ấy, vợ chồng tôi như chết lặng, không tin đó là sự thật”, người mẹ xót xa. Vội vàng đưa đến bệnh viện Lok Nayak Jai Prakash Narayan, các bác sĩ thông báo họ buộc phải phẫu thuật để bảo toàn mạng sống cho bé gái. Trong tâm trạng đau đớn, cha mẹ của bé gái đáng thương cũng tới ngay sở cảnh sát để báo cáo sự việc. Qua điều tra, cảnh sát xác định tên yêu râu xanh cầm thú đã xâm hại bé không ai khác, chính là gã hàng xóm Hare Ram Yadav (45 tuổi), nhà ngay bên cạnh. Hung thủ sau đó đã bị bắt giữ và cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình. Quỷ dữ ẩn sau gương mặt thân thiện Gia đình nạn nhân là một trong những hộ nghèo sống tại khu ổ chuột Đông Delhi, miền bắc Ấn Độ. Hare Ram Yadav vốn là một thợ may và sống một mình. Cha của nạn nhân cho biết, gia đình anh cùng với gã hàng xóm kia tuy không quá thân thiết với nhau nhưng cũng có mối quan hệ tốt. Hare Ram Yadav thoạt nhìn là người tử tế, gương mặt hiền lành, sống hòa thuận với mọi người xung quanh. Cho đến khi xảy ra chuyện, không ai nghĩ rằng hắn ta có thể làm ra chuyện vô nhân tính như vậy. "Hắn ta đã sống hết nửa đời người rồi, con gái tôi chỉ là một đứa trẻ con, vừa mới biết đi không lâu, còn chưa nói được bao nhiêu", người cha nghẹn ngào chia sẻ. Tại sở cảnh sát, gã "yêu râu xanh" Hare Ram Yadav khai nhận, vào chiều ngày 7/5/2017, khi thấy bé gái nhà kế bên đang chơi một mình, dục vọng nổi lên đã khiến hắn không làm chủ được bản thân, nên đã tiếp cận và kéo cô bé về nhà mình. Tại đây, hắn đã giở trò đồi bại dù bé gái liên tục gào khóc. Sau khi thực hiện xong hành vi vô lương tâm, thấy vùng kín của bé chảy quá nhiều máu, bé đau đớn khóc lớn, hắn liền đem cô bé đặt trước cửa nhà rồi chạy trốn. Sự việc diễn ra trong khoảng 15 phút. "Hare Ram Yadav đã thú nhận tội ác của mình và hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Tây Delhi”, Phó cảnh sát trưởng Nupur Prasad nói. Kể từ khi xảy ra chuyện, gia đình nạn nhân bị xáo trộn rất nhiều. Mẹ của bé cho biết, hiện tại sức khỏe của con gái đã hồi phục nhưng tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Cứ đến buổi tối lại khóc lớn, ban ngày cũng không muốn đi ra ngoài chơi, sợ tiếp cận người xa lạ, thậm chí không muốn tới gần cha đẻ của mình. Sức khỏe của bé hiện đã hồi phục nhưng tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề Tuy vậy, điều làm cho gia đình khổ sở hơn cả chính là những người hàng xóm xung quanh. Họ chỉ trỏ, bàn tán không ngừng, còn ác mồm nói cô bé lớn lên sẽ không thể mang thai được nữa. "Dường như mọi người chỉ thích bàn tán, đồn thổi, họ cho rằng lỗi lầm là của chúng tôi, khiến tôi vô cùng tức giận. Những ai còn tính người chắc hẳn đều hiểu được sự thống khổ của gia đình chúng tôi trong thời điểm hiện tại", cô nói. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 9/1/2018.

