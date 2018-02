Cuộc chiến thời hậu Năm Cam (Kỳ 5): Nỗi ân hận của gã giang hồ lụy tình

Tuy vợ con đề huề nhưng vây quanh Phi "đen"- gã giang hồ "máu mặt" ở Sài Gòn thời hậu Năm Cam có vô số các bóng hồng. Đặc biệt, không quan hệ theo kiểu "bóc bánh trả tiền", ông trùm này khá chung tình. Đây cũng là điểm yếu khiến Phi "đen" bị sa lưới.

Phi "đen"- ông trùm số má ở vùng ven Sài Gòn

Sau khi Mười “thu” bị bắt, danh tiếng Phi “đen” nổi như cồn vì cho rằng đã loại ông trùm vùng ven bằng mưu mà không cần dùng sức. “Chiến tích” lừng lẫy ấy khiến giới anh chị cả vùng “Tam giác đen” xếp Phi “đen” lên hàng “chiếu trên” của những ông trùm số má nhất. Bởi thế, dù sau lưng vẫn còn tiếng ì xèo của vài kẻ coi thường thủ đoạn mà Phi sử dụng, thì dân giang hồ cả vùng ven Sài Gòn cũng chẳng ai dám dại ra mặt chống đối hắn. Không còn bị kìm tỏa, Phi “đen” như hổ dữ xổng chuồng, mặc sức tung hoàng ngang ngược mà chẳng cần để ý đến băng nhóm nào. Khoảng thời gian này, gã trực tiếp nhúng tay vào tất cả các phi vụ làm ăn để thị uy mà không hề biết mình đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng chức năng.

Phi "đen", trùm giang hồ vùng "tam giác đen".

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra cung cấp, băng nhóm do Phi “đen” cầm đầu bảo kê cho công ty bất động sản T.. Ban đầu, công ty này mua hơn 20.000m2 đất nông nghiệp với giá rẻ mạt, chỉ vài trăm nghìn đồng/m2, sau đó tự vẽ ra quy hoạch khu dân cư, bệnh viện, trường học… như đất thổ cư phân lô bán cho người dân với giá 3-4 triệu đồng/m2. Dù biết chắc chắn lô đất này không thể làm được sổ đỏ, nhưng doanh nghiệp lừa đảo này vẫn hứa miệng, cốt sao lừa người có nhu cầu chuyển tiền kiếm lời. Vụ việc sau đó vỡ lở và những người mua đất phát hiện bị lừa quay lại đòi tiền. “Đánh hơi” thấy cơ hội kiếm tiền, Phi “đen” đã nhảy vào, thay mặt doanh nghiệp lừa đảo kia đứng ra “dàn xếp”, thực chất là buộc người dân phải tuân theo “luật im lặng”.

Để chứng tỏ mình không nói chơi, những người không tuân theo yêu cầu “dàn xếp” của Phi “đen” đều bị hắn cho đàn em thanh trừng hết sức dã man. Anh Phạm M., người đến đòi tiền mua đất song từ chối để Phi “đen” “dàn xếp” đã bị một đối tượng theo sau dùng mã tấu chém, gây thương tật vĩnh viễn 20%. Một trường hợp khác là anh Nguyễn T. (ngụ tại Q. 9, TP.HCM) bị Phi “đen” cùng đồng bọn đi taxi dùng súng đe dọa và dùng mã tấu chém trọng thương phải nằm bệnh viện điều trị 3 tháng cũng vì dám đòi lại tiền… của mình.

Khi những vụ việc này còn đang lùm xùm, thì ngày 24.11.2011, Phi “đen” tiếp tục cầm súng điện theo Tèo xuống nhà con bạc Trần Doãn C. (SN 1975, KP. Bình Đường 4, Dĩ An) đòi nợ thuê. Phát hiện con nợ đang nằm ngủ tại quán cà phê kế bên, Phi chĩa thẳng súng vào đầu, đặt chân lên ngực đánh thức nạn nhân dậy và đe dọa: “Nếu không trả tiền, tao bắn vỡ sọ”. Khi biết chắc chắn con nợ đã khánh kiệt, Phi “đen” tiếp tục thị uy bằng cách dùng báng súng đập liên tiếp vào đầu cho đến lúc nạn nhân gục xuống mới dừng lại. Trước lúc ra về, hắn không quên quay lại cảnh cáo: “Hôm nay tao tha chết cho mày, liệu mà kiếm tiền trả nợ”. Gã trùm giang hồ “máu lạnh” không ngờ vì vụ đòi nợ bất thành này, hắn bị Công an huyện Dĩ An phát lệnh truy nã toàn quốc.

Khoảng thời gian trốn nã cũng là lúc Phi “đen” lộ rõ thủ đoạn và khả năng ứng phó của mình. Một mặt, ông trùm này liên tiếp bắn tin đến cơ quan chức năng xin đầu thú để “câu giờ”. Một mặt, Phi “đen” vẫn đe dọa sẽ ném bom, cắt tai nạn nhân để buộc người này phải rút đơn tố cáo. Hành tung của Phi “đen” “xuất quỷ nhập thần” đến nỗi, dù biết chắc hắn chỉ lẩn trốn ở khu vực giáp ranh và trong địa bàn thành phố nhưng các trinh sát vẫn không thể tóm được tên tội phạm nguy hiểm này. Xác định Phi “đen” liên tục thay đổi chỗ ở và được bao bọc bởi lực lượng đàn em hùng hậu, cơ quan điều tra xác định phải thay đổi phương án tiếp cận. Lúc này, thay vì tốn nhiều công sức điều tra hành tung của Phi “đen”, các trinh sát cố gắng rà soát lại những điểm yếu của hắn để lợi dụng. Quá trình tìm hiểu đã đem đến một phát hiện quý giá: Phi “đen” rất đa tình.

Nỗi ân hận của “ông trùm” lụy tình

Tuy vợ con đề huề nhưng những bóng hồng nằm trong “trái tim nhiều ngăn” của ông trùm này nhiều vô số. Điều đặc biệt, không như nhiều tên lưu manh khác quan hệ theo kiểu “bóc bánh trả tiền”, ông trùm này khá chung tình. Những “em út” đến với hắn đều được lo khá đầy đủ từ nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại đến chuyện học hành. Thế nên để có tiền chi trả “tình phí”, Phi vẫn lén lút bảo kê sòng bạc. Nắm được điểm yếu này, cơ quan điều tra xác định chỉ cần cắt nguồn tài chính thì Phi “đen” chắc chắn sẽ phải lộ diện. Ban chuyên lập tức thay đổi chiến thuật, thay vì bám theo hành tung của Phi “đen” các trình sát chuyển hướng tấn công vào các sóng bài, giám sát 24/24h những đàn em của Phi nhằm cắt hẳn viện trợ. Khi xác định chắc chắn đối tượng đã cạn kiệt tiền bạc, một trinh sát được phân công đóng giả dân giang hồ gọi điện mua ủng hộ Phi chiếc sim điện thoại giá 40 triệu đồng giải quyết khó khăn trước mắt. Không mảy may nghi ngờ, tối đó Phi mặc đồ công an xuất hiện tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP.HCM) để giao dịch thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ ngay tại chỗ.

Phi "đen" khi bị bắt

Điều khiến các trinh sát ngạc nhiên là tại Cơ quan điều tra, khi được hỏi có phải cần tiền bao gái nên bán cả “vật tùy thân” (?), Phi “đen” lắc đầu rồi đáp gọn: “Bồ là lều, vợ mới là nhà. Đi đâu rồi người ta cũng quay về nhà. Em nói ra vợ mà biết thì li dị em mất”. Một người quen của Phi “đen” khẳng định, dù có khá nhiều nhân tình nhưng Phi rất chiều vợ thương con. Sáng nào, hắn cũng đi chợ rồi tự tay mua đồ, chiều đến về nhà ăn cơm cùng gia đình. Cùng lúc, các cô gái đi qua đời Phi đều được gã chăm sóc chu đáo. Bởi vậy, ngay cả khi bị truy nã, các cô nhân tình vẫn không bỏ rơi hắn. Trong số đó, Phi có tình cảm đặc biệt với hai cô gái, một là sinh viên, một làm kế toán. Cả hai đều rất xinh đẹp và yêu Phi thật lòng. Ngày Phi bị bắt, cả hai gọi điện khắp nơi để hỏi thăm tin tức. Sau đó, cô gái làm kế toán còn tìm xuống tận nhà hỏi thăm và khóc rất nhiều.

Gặp PV trong những ngày Mười “thu” đang bị đưa ra xét xử, “ông trùm” này không ngần ngại bộc bạch nỗi ân hận lâu nay đã như ngọn lửa nhen nhóm trong lòng. Giọng nói ấm mà mộc mạc, nụ cười hiền cuốn hút (khác hẳn với chiến tích ngày tung hoành giang hồ - PV), Phi “đen” bảo điều hắn đau lòng nhất là đã khiến gia đình mang tiếng, vợ con phải khổ. Những đêm mất ngủ trong trại, hắn lại dâng trào nỗi xót thương cha mẹ mang bệnh tật nhưng phải cố chịu đựng vì phải dành tiền lo cho con ăn học. Nhưng trong lúc các anh em khác thành đạt, có công việc ổn định, một mình hắn vì chút tự trọng trẻ con đã tự tay phá hỏng tương lai.

Tâm sự cùng người viết, Phi “đen” bảo hắn biết gia đình xấu hổ vì tai tiếng có con là tên giang hồ “máu lạnh”. Thế nhưng từ ngày bị bắt, người thân chưa một lần trách hờn. Ai cũng khuyên nhủ, động viên hắn cải tạo để chờ ngày làm lại cuộc đời. Sự bao dung ấy làm Phi “đen” trăn trở rất nhiều. Hơn bao giờ hết, hắn thấm thía nỗi cô đơn, tủi cực mà vợ, con phải chịu đựng. Ngày ấy, vì mâu thuẫn với Mười “thu”, vợ con hắn thường bị những tên đầu gấu kéo đến nhà gây sự. Có khi, chúng chỉ lấy đá ném vào nhà nhưng cũng có lúc chúng táo tợn cầm mã tấu thò vào cửa sổ chém loạn xạ. Những lúc ấy, Phi “đen” chỉ biết bảo vệ gia đình bằng cách trả thù kẻ gây rối và nhắc nhở vợ con đóng rịt cửa khi không có chồng ở nhà.

Phi “đen” bảo rằng mất tự do, hắn mới nhận ra đâu mới là sự tự do thật sự. Những ngày tháng sống bên Phi, dẫu tự do nhưng vợ con hắn chẳng khác nào người bị cầm tù. Bởi thế, Phi chỉ mong sớm được ra tù để bù lại những gì đã “đánh cắp” của vợ con của gia đình và của mọi người.