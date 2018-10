Cuộc đối đầu giữa Al Qaeda và IS - (Kỳ 1): Huynh đệ tương tàn

Ngày 4.3, các nguồn tin thân cận với Mặt trận Al Nusra (chi nhánh chính thức của Al Qaeda tại Syria) cho biết các thủ lĩnh của nhóm này đang cân nhắc việc cắt đứt liên hệ với Al Qaeda để thành lập một tổ chức mới được một số quốc gia vùng Vịnh hậu thuẫn nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Động thái có thể đưa Mặt trận Al Nusra từ một nhóm du kích không có tiềm lực thành một lực lượng có khả năng cạnh tranh với IS. Giới chức tình báo cho hay các nước vùng Vịnh, trong đó có Qatar, đã gặp gỡ thủ lĩnh của Nusra, Abu Mohamad al-Golani, vài lần trong những tháng gần đây để khuyến khích tên này từ bỏ Al Qaeda và thảo luận về việc tài trợ cho nhóm này. Một nguồn tin gần gũi với Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận nước này muốn Nusra trở thành một tổ chức hoàn toàn của Syria, không liên hệ với Al Qaeda. Muzamjer al-Sham, một nhân vật thánh chiến thân cận với Al Nusra và các nhóm Hồi giáo tại Syria, cho hay: “Cái tên Nusra sẽ bị bỏ và sẽ tách khỏi Al Qaeda nhưng không phải tất cả các thủ lĩnh của Nusra đều đồng ý, do vậy thông báo (chính thức) chưa được đưa ra. Một tổ chức mới sẽ sớm được thành lập, trong đó có Nusra và Jaysh al Muhajereen wel Ansar (một nhóm nhỏ gồm các chiến binh địa phương và ngoại quốc do một thủ lĩnh người Chechnya đứng đầu) cùng một số lữ đoàn nhỏ khác”. Một trong những mục tiêu của tổ chức mới sẽ là chống lại IS. Nusra từng là một nhóm chiến binh mạnh nhất tại Syria, song sau đó đã suy yếu khi đa số thủ lĩnh và chiến binh của nó bỏ theo Baghdadi để thành lập IS. Sau đó, IS đã giết hại rất nhiều thủ lĩnh còn lại của Nusra, tịch thu vũ khí, chiếm lãnh thổ và buộc các thủ lĩnh của Nusra đi vào hoạt động bí mật.