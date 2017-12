Cuộc sống đen tối của người phụ nữ bị chồng sát hại vì từ chối ân ái

(Dân Việt) Chỉ vì bị vợ từ chối “quan hệ”, người chồng kích động đến mức giết chết vợ mà không hề nghĩ đến hai đứa con thơ dại.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Nạn nhân bị chính người chồng sát hại vì không muốn quan hệ tình dục. Vụ án mạng đau lòng Ngày 17/11/2017, cảnh sát tiểu bang Haryana thuộc miền Bắc Ấn Độ đã bắt giữ nghi phạm giết người Sanjiv Kumar, 35 tuổi. Nạn nhân của vụ việc không ai khác, chính là vợ của hung thủ - chị Suman Kumar (30 tuổi). Theo cáo trạng, vụ án mạng xảy ra vào hôm 14/11 tại ngôi làng Jogna Khera ở Haryana, nơi gia đình này đang sinh sống. Khi chị Suman đang ngủ trên giường thì Sanjiv tiến tới đòi “quan hệ” nhưng bị từ chối. Sau đó, giữa hai người bắt đầu xảy ra cãi vã. Sẵn bực tức trong người, Sanjiv Kumar bắt đầu “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với vợ rồi dùng tay siết cổ cô và chỉ dừng tay khi nhận thấy Suman không còn thở. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm liền chạy tới nhưng cửa phòng đã bị khóa bên trong. Biết có chuyện chẳng lành, mọi người cùng nhau phá cửa xông vào. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi ấy, một nhân chứng cho biết thi thể Suman Kumar nằm sõng soài trên giường trong khi hai đứa trẻ đang hoảng loạn gào khóc. Mọi người nhanh chóng hô hoán đưa người vợ đi cấp cứu, nhưng cô đã tử vong ngay sau đó. Cảnh sát viên Ramesh Jaglan cho hay sau khi bị bắt, Sanjiv đã thừa nhận tội ác của mình. “Cô ấy đã từ chối ‘lên giường’ với anh ta một khoảng thời gian vì đang phải vật lộn với những cơn sốt do virus Dengue. Vào ngày xảy ra vụ án, cô ấy đã từ chối một lần nữa, khiến anh ta tức giận và bóp cổ cô ấy”, đại diện cơ quan cảnh sát cho biết. Người chồng vũ phu Nhiều ngày trôi qua, nhưng người dân tiểu bang Haryana vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tán xôn xao về sự việc. Suman Kumar là một bà nội trợ và buôn bán lặt vặt trong thôn. Cô về làm dâu ở đây đã vài năm nhưng không hề có mâu thuẫn gì với hàng xóm. Trong khi đó, Sanjiv Kumar là người cục cằn, gia trưởng. Vợ chồng họ sống không hòa thuận khi Sanjiv suốt ngày uống rượu kiếm cớ gây sự với vợ. Hai người đã kết hôn hơn 10 năm và có vời nhau hai người con. Hàng xóm cho biết trước khi sự việc được phát hiện, giữa nạn nhân và chồng thường xảy ra xích mích. Suman Kumar cũng hay phải hứng chịu những trận đòn vô cớ từ phía người chồng vũ phu. Tuy nhiên, không ai nghĩ người chồng lại tiếp tục hành động sát hại vợ. Sự ra tay dã man của Sanjiv Kumar và cái chết bất ngờ của Suman Kumar đã khiến dư luận Ấn Độ dậy sóng. Ai cũng thương cho số phận hẩm hiu của người phụ nữ đáng thương. Trước cái chết oan uổng của đứa con gái xấu số, mẹ của Suman Kumar nghẹn ngào tâm sự: “Con gái tôi chưa bao giờ làm gì sai trái, nó đã chăm chỉ làm việc, chăm sóc chồng con, không hiểu sao lại phải chịu kết cục như vậy”. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xuất phát từ mâu thuẫn không đáng có, bị cáo đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của vợ mình, gây đau thương mất mát cho phía gia đình nạn nhân, đặc biệt là cho 2 đứa con còn quá nhỏ. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 31/12/2017.

