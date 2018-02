Đặc vụ Mỹ phát hiện âm mưu giết 9 người Việt Nam như thế nào?

Lần đầu tiên, Công an Việt Nam và đặc vụ Mỹ đã cùng sát cánh trong một chuyên án lớn… với những tình tiết nghẹt thở như phim hình sự của Hollywood.

M. Hardin, Đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, làm việc trong Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HIS) đã 6 năm. Nhiệm vụ chính của ông là thực hiện điều tra hình sự những vấn đề liên quan đến di trú và hải quan. Trong các biện pháp nghiệp vụ mà các đặc vụ của HIS áp dụng, có cả việc thực hiện những hành vi bị coi là trái pháp luật, nhưng với mục đích đưa những kẻ phạm tội ra ánh sáng. Trong quá trình điều tra những băng đảng buôn bán chất gây nghiện ở Seattle, HIS đã "cấy" được một đặc vụ có khả năng nói tiếng Việt thành thạo. Đặc vụ có mật danh "UC" này được HIS tuyển dụng từ tháng 5.2005.

Ngày 3.1.2012, đặc vụ "UC" nhận nguồn tin từ cơ sở báo Nguyễn Văn Long (từng có tiền án về điều hành một đường dây ma túy và rửa tiền lên tới hàng triệu USD) đang tìm kiếm một sát thủ để thực hiện việc giết người ở Việt Nam. Đặc vụ "UC" cũng chính là một trong những "cơ sở" đã tham dự vào quá trình điều tra về buôn bán cần sa trước đây của Long. Nguồn tin cơ sở của "UC" cho biết, sau khi được phóng thích năm 2010, "cơ sở" này thường xuyên tiếp xúc với Long và đã nhiều lần cùng Long tới Tacoma để gửi tiền cho cháu của Long ở Việt Nam. Số tiền này mỗi lần gửi khoảng từ 5.000 đến 21.000 USD. Long gửi tiền về cho cháu để người này gửi vào ngân hàng, đề phòng trường hợp có thể bị bắt giữ lần nữa. Long cho phép người cháu được hưởng số lãi từ tiền gửi, nhưng không được phép động vào số tiền trên. Long đã giao tổng cộng khoảng 100.000 USD.

Đầu năm 2012, Long phàn nàn với "cơ sở" rằng người cháu của mình đã tiêu vào số tiền gửi và Long muốn sát hại người cháu. Cả một quá trình sau đó, Long tiếp tục thổ lộ rằng muốn giết một số người khác ở Việt Nam, đang tìm cách thuê sát thủ. Nhận được thông tin này, đặc vụ "UC" đã chỉ đạo "cơ sở" thông báo với Long về quá trình tìm kiếm kẻ giết thuê và "cơ sở" đã tìm được người, chính là "UC" thủ vai. Điều khiến các đặc vụ của HIS cảm thấy lo lắng và quyết định đẩy nhanh việc tiếp xúc bắt nguồn từ một thông tin khá nguy hiểm. Ngày 2.3.2012,"cơ sở" báo lại rằng Long phàn nàn đã chi cho một nhóm sát thủ 100 triệu đồng để "săn sóc" ai đó ở Việt Nam, nhưng nhóm sát thủ này đã lấy tiền mà không ra tay. Long cũng phàn nàn rằng nỗ lực thuê một sát thủ khác cũng không thành công, vì người môi giới đòi hỏi phí hoa hồng mới giới thiệu sát thủ.

Ngày 2.3.2012, đặc vụ "UC" nhận cuộc điện thoại người gọi tự giới thiệu là Long, nói chuyện bằng tiếng Việt. "UC" nhận ra giọng của Long, chất giọng đã quá quen thuộc khi "UC" thực hiện các cuộc điều tra về buôn lậu cần sa trước đây. "Tao muốn nó kết thúc, không phải là đau hoặc bị thương", Long nhấn mạnh. Đặc vụ "UC" hỏi lại liệu Long muốn mục đích của việc ám sát là "cho đi ngủ với cá", đề cập đến việc giết mục tiêu. "Giết chết nó", Long trả lời. Long cũng cho biết không những có cả ảnh và địa chỉ của nạn nhân, mà có cả người chỉ điểm để dẫn sát thủ tới nhà nạn nhân để nhận diện. "UC" hỏi Long muốn làm gì với các thi thể của nạn nhân. Long nhấn mạnh xác nạn nhân phải được tìm thấy, hoặc vụ sát hại phải "xuất hiện trên mặt báo".

Đặc vụ "UC" thông báo với Long giá cả cho mỗi phi vụ giết người không tìm thấy xác là 6.000 USD. Nếu muốn nạn nhân bị giết mà xác vẫn có thể tìm thấy, hoặc nạn nhân bị sát hại nơi công cộng, giá là 7.000 USD. Kết thúc buổi nói chuyện, Long đồng ý với giá 5.500 USD cho mỗi phi vụ. Long đồng thời cũng gợi ý rằng người của Long ở Việt Nam sẽ dẫn các sát thủ tới nhà các nạn nhân. Đặc vụ "UC" một lần nữa yêu cầu Long cung cấp ảnh và địa chỉ của nạn nhân, đồng thời cho biết đồng bọn của mình không muốn gặp gỡ người của Long. Long khẳng định "để tao lựa chọn một mục tiêu" và giải thích rằng sát thủ sẽ mất nhiều thời gian để xác định mục tiêu vì nạn nhân không ra khỏi nhà.

Long cũng gợi ý cho "UC" rằng các sát thủ có thể thuê nhà gần nhà nạn nhân để quan sát, và đồng ý cung cấp ảnh nạn nhân. Kết thúc cuộc nói chuyện đầu tiên, Long khẳng định sẽ có những phi vụ khác dành cho “UC” trong tương lai.

Lời chứng của đặc vụ M. Hardin - Bộ Điều tra An ninh Nội địa Mỹ. Ngày 11.4.2012, trong cuộc tiếp xúc lần thứ 2, Long khẳng định có 2 mục tiêu cho "UC". Mục tiêu thứ nhất, Long không có ảnh hoặc địa chỉ. Mục tiêu thứ 2, Long chỉ có địa chỉ thôi. Long khẳng định nạn nhân thứ 2 sống ở thị xã Long Khánh, cách TP HCM khoảng 4 tiếng đi xe máy. Nạn nhân làm chủ một nhà hàng trong khu vực Long Khánh. Khi được yêu cầu cung cấp thêm thông tin, Long khẳng định nạn nhân không phải là công chức nhà nước, chỉ là "một người kinh doanh".

Khi đã cảm thấy tin cậy, Long bắt đầu tiết lộ về "người dẫn đường" của mình ở Việt Nam, một nhân vật đóng vai mắt xích quan trọng trong vụ án xuyên quốc gia. Long muốn các sát thủ gặp gỡ cháu mình, hiện sống ở TP HCM, cho biết hoàn toàn tin cậy người cháu này. "Thực ra, cháu tao đã tiến hành 2 vụ giết người cho tao, không trực tiếp, nhưng hỗ trợ để vụ việc trót lọt", Long tiết lộ. Long cũng lý giải người cháu tuy được việc nhưng hắn vẫn muốn thuê "UC" vì lý do an toàn. Người cháu của Long sẽ dẫn sát thủ của "UC" tới Long Khánh để chỉ điểm chính xác nơi mục tiêu sinh sống.

Ngày 5.5.2012, Long liên lạc với đặc vụ "UC", cung cấp số điện thoại di động của cháu mình. Long cho biết đây là số điện thoại di động trả trước, cháu mình chỉ trả lời cuộc gọi trước vào sau 12 giờ đêm 10 phút. Long nói các sát thủ nên gọi cho cháu mình từ ngày 8.5.2012. Trong cuộc gọi đầu tiên, các sát thủ nên nói mật mã "Tôi lạc đường, xin chỉ đường giúp". Sau khi gặp gỡ, cháu của Long sẽ dẫn các sát thủ tới nơi nạn nhân ở. Long giải thích mục tiêu đầu tiên có thể sát hại bất cứ lúc nào, mục tiêu thứ hai chỉ ra tay khi Long yêu cầu. Long cũng khẳng định thêm hắn muốn thi thể của mục tiêu thứ nhất phải phơi dưới ánh mặt trời ở nơi công cộng. Người cháu của Long sẽ không bàn thảo phương thức giết người với các sát thủ. Nhiệm vụ của hắn chỉ là người dẫn đường.