Giải mã ẩn số phi đội PO-6 của Không quân Việt Nam

Hai loại máy bay trang bị cho phi đội gồm PO-6 và CHE-22. Trong đó: PO-6 là loại máy bay lưỡng dụng siêu nhẹ, trọng lượng 165kg, hoạt động ở độ cao 1.000m, thời gian bay hai giờ, chở được ba người. Nó có thể cất, hạ cánh được trên mặt nước. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 22 lít/giờ. Máy bay này do Liên Xô sản xuất. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, PO-6 được bộ đội đặc công sử dụng làm phương tiện bí mật đánh luồn sâu vào các căn cứ của địch ở biên giới, khu vực rừng núi hiểm trở. Sau giải phóng, PO-6 được chuyển giao cho không quân, được biên chế ba phi công, ba thợ máy để bay huấn luyện và bay trồng rừng, phun thuốc trừ sâu, quay phim, chụp ảnh, nhảy dù, bay kéo cờ, bay đội hình trong các ngày lễ lớn... Ở các nước tiên tiến, loại máy bay này còn được dùng trong các hoạt động du lịch, huấn luyện chim, kiểm tra điện, tìm kiếm cứu nạn... Còn CHE-22 Korvet là loại thủy phi cơ hạng nhẹ 3 chỗ ngồi do hãng Gidroplane OOO (Nga) sản xuất phục vụ cho hoạt động trinh sát, tìm kiếm cứu nạn. CHE-22 trang bị 2 động cơ cánh quạt Rotax 582 cho tốc độ 159km/h, tầm bay 450km, quãng đường cất cánh trên mặt đất chỉ cần 80m, dưới mặt nước là 90m. Mẫu máy bay này khá giống với thủy phi cơ VNS-41 do Việt Nam sản xuất, hay nói cách khác đây có thể là nguyên mẫu của VNS-41.