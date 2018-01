Màn kịch vụng về của gã thầy cúng bắt cóc, giết hại bé gái lúc nửa đêm

(Dân Việt) Với lời hứa sẽ nhận được một khoản tiền kha khá nếu giúp vị khách hàng của mình có con trai nối dõi, gã thầy cúng đã lên kế hoạch bắt cóc bé gái 6 tháng tuổi để tế thần.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Gã thầy cúng Karmu Kalindi (bên phải) và tên đồng phạm Bhadoi Kalindi khi bị bắt giữ. Thủ đoạn bắt cóc manh động Đêm khuya vắng lặng, trong một ngôi nhà nhỏ tại làng Choura, thuộc khu vực thị trấn Tiruldih, huyện Seraikela-Kharsawan, bang Jharkhand, Ấn Độ, một cặp vợ chồng cùng đứa con gái nhỏ 6 tháng tuổi đang say giấc nồng. Do thời tiết những ngày hè quá nóng nên hai vợ chồng thường xuyên không đóng kín cửa ra vào trước khi đi ngủ. Tới rạng sáng ngày 26/5/2017, cánh cửa bỗng kêu kèn kẹt, người chồng mắt nhắm mắt mở mơ màng tỉnh dậy nhưng lại nghĩ là do gió lùa nên nhanh chóng ngủ lại. Một lúc sau, những ánh đèn pin soi khắp nơi, rồi hai người đàn ông tiến thẳng đến chiếc giường nhẹ nhàng bế bé gái lên tay và nhanh chóng tẩu thoát. Không lâu sau, theo thói quen người vợ tỉnh dậy định bụng cho con bú nhưng với tay sang không thấy con đâu. Ngồi phắt dậy, cô phát hiện con nằm bên cạnh đã biến mất. Hai vợ chồng hoảng hốt tìm kiếm con quanh nhà nhưng không thấy dấu vết của đứa trẻ. Khi nhận thấy cánh cửa sổ mở toang ra chứ không khép hờ như lúc tối, hai người hiểu ra chuyện và càng trở nên sợ hãi vì nghĩ rằng chắc chắn con gái mình đang gặp nguy hiểm. Trong ánh điện mờ ảo, người mẹ vội chạy ra ngoài kêu cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin trình báo vụ việc, cảnh sát thị trấn Tiruldih phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường và điều tra nguyên nhân cũng như chia nhau đi nhiều hướng truy tìm. "Khoảng 4 giờ sáng, tôi phát hiện con gái mình đã hoàn toàn biến mất. Cảnh sát cũng đã vào cuộc nhưng vẫn phải chờ thêm một thời gian. Không tìm thấy con, vợ tôi đã nhiều lần ngất lên ngất xuống", cha bé gái chia sẻ. Đi tìm sự thật... Sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn nhưng việc truy tìm hung thủ của cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn khi sự việc diễn ra từ nửa đêm về sáng, lúc mọi người đều đang ngủ khiến họ không thu thập được bất kỳ manh mối nào. Và khi tất cả đang ngày càng rơi vào ngõ cụt thì bỗng cảnh sát thị trấn Tiruldih phát hiện nhiều điểm bất thường khi Karmu Kalindi, một thầy cúng sống ngay sát vách căn nhà xảy ra vụ bắt cóc, bỗng nhiên khăn gói rời khỏi địa phương không lý do. Điều kỳ lạ là có nhân chứng cho biết sau vụ việc, trong khi tất vả mọi người đều bằng nhiều hình thức cố tìm ra bé gái nhưng ông này không những không giúp mà còn tuyên bố rằng sẽ không thể tìm thấy nạn nhân. Thế rồi ngày hôm sau, khi cảnh sát đi lấy lời khai của những người hàng xóm, hắn ta vội cáo ốm và biến mất. Lực lượng chức năng tiến hành truy lùng tung tích và bắt giữ thành công đối tượng tình nghi trên tại nhà người thân ở huyện Purulia thuộc khu vực bang West Bengal, Ấn Độ. Tại đồn cảnh sát, tên thầy cúng thừa nhận đã thuyết phục một người đàn ông trung niên tên là Bhadoi Kalindi làm lễ hiến tế một đứa trẻ sơ sinh để cầu mong thần linh ban phúc và giúp đỡ vợ chồng người này sớm có được con nối dõi. Do mê tín nên Bhadohi đã gật đầu đồng ý với đề nghị này. Nhiều lần tìm hiểu một số gia đình xung quanh có bé gái, Karmu quyết định chọn mục tiêu là bé gái chưa đầy 6 tháng tuổi, sống cùng cha mẹ tại ngôi nhà bên cạnh. Tên này quyết định bắt cóc em để làm lễ hiến tế thần linh. Sau khi bắt cóc thành công, hai tên đã tiến hành tội ác tại một địa điểm ngay gần nhà hỏa táng của địa phương bằng cách chôn xuống mép sông. Vật vã như người mất hồn bên bức ảnh con gái còn lưu lại, cha mẹ bé dường như vẫn chưa thể tin những gì đang xảy ra là sự thật. Sự ra đi đột ngột và đầy oan ức của bé khiến hàng xóm và dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 10/1/2018.

