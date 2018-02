Siêu lừa mạo danh tướng tình báo giàu thứ 6 Việt Nam

Ông Kim tìm về các vùng nông thôn tự giới thiệu là cục phó tình báo, mang hàm thiếu tướng, xưng người giàu thứ 6 Việt Nam.

Một ngày cuối tháng 8, ông Nguyễn Hữu Kim (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đang chăm sóc đàn gà trong trang trại của mình thì hàng xóm báo tin có một vị tướng quân đội tìm ông. Khi gặp ông Kim, người đàn ông này tỏ vẻ thất vọng, buồn bã nói: “Tôi đang tìm lại đồng đội tên Kim “răng vàng”, nhưng anh không phải là bạn tôi. Bạn tôi có một chiếc răng giả bằng vàng”. Sau đó, người đàn ông này giới thiệu là Lê Thanh Hiền, mang cấp bậc thiếu tướng, hiện là cục phó cục tình báo.

“Vị tướng” tâm sự ông ta là người gốc Nghệ An, nhưng hiện ở TP HCM. Ngày chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, ông ta có một số đồng đội người huyện Anh Sơn nên bây giờ về tìm họ để giúp đỡ. Từng là một người lính nên khi nghe người đàn ông này nói như vậy, ông Kim rất xúc động.

Nghi can giả danh tướng tình báo.

“Tướng tình báo” khoe, ông ta hiện là người giàu có được xếp thứ 6 ở Việt Nam, sở hữu một trang trại rộng lớn ở Bình Dương trị giá 320 tỷ đồng. Ông ta tiết lộ: “Lần này trở về tôi muốn mua một trang trại rồi tìm lại tất cả những đồng đội của mình để đưa họ về đây sản xuất làm kinh tế. Số tiền lãi tôi để cho họ hưởng hết”.

Nói chuyện xong, người đàn ông rảo bước một vòng xung quanh trang trại của ông Kim, sau đó đề nghị: “Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ mua đứt trang trại này với giá 32 tỷ đồng”. Nghe vậy, ông Kim giật mình suýt đánh rơi dụng cụ đựng thức ăn gia cầm trên tay. Trang trại rộng hơn 20ha, nhưng từ trước đến nay nếu định giá cao lắm cũng chỉ khoảng 6 tỷ đồng.

Ông Kim đang mơ hồ suy nghĩ thì “tướng tình báo” rút điện thoại ra bấm số, gọi cho ai đó rồi bật loa ngoài: “Em chuyển cho anh 40 tỷ đồng vào tài khoản nhé”. Đầu dây bên kia, một người đàn ông nói giọng Nam bộ: “Hiện tiền trong két chỉ còn 33 tỷ đồng thôi anh à”. “Vị tướng” nói: “Chuyển hết vào tài khoản cho anh”. Nói chuyện qua điện thoại xong, ông ta quay lại giới thiệu với ông Kim: “Đó là kế toán của tôi”. Quá vui mừng, tối hôm đó ông Kim gọi người nhà làm thịt gà, đi mua bia về nhậu với khách quý đến gần sáng.

Ngày hôm sau, ông Kim còn nhiệt tình lấy xe máy chở “tướng tình báo” chạy lên thị trấn Anh Sơn đi tìm đồng đội tên là Kim “răng vàng”. Trước khi đi, ông ta đề nghị cho mượn 9 triệu đồng, rồi hứa lên thị trấn Anh Sơn sẽ rút tiền trả lại. Để tạo niềm tin, người đàn ông này còn nhờ ông Kim tìm cho một chiếc bao tải để lúc lên thị trấn Anh Sơn rút 33 tỷ đồng.

Tại thị trấn Anh Sơn, lúc đi qua một bến đò, “tướng tình báo” nhìn chằm chằm vào người lái đò rồi hét lên: “Kim "răng vàng”. Như một sự trùng lặp, người lái đò tên Nguyễn Anh Kim và cũng có một chiếc răng vàng ngẩng đầu lên ngạc nhiên: “Sao ông biết tên tôi?”.

Ông ta tay bắt mặt mừng rồi huyên thuyên nhắc về những kỷ niệm ở chiến trường Campuchia năm 1978. Người lái đò tên Kim đã cố gắng suy nghĩ mãi cũng không hình dung ra được “đồng đội” đang ngồi ôn kỷ niệm trên chiến trường là ai. Tuy nhiên, khi nghe đến chuyện ông ta về mua trang trại rồi cho đồng đội về đó sản xuất hưởng lợi, ông Kim “răng vàng” rất vui mừng.

Bộ quân phục giả.

Sau khi tìm được “đồng đội”, "vị tướng" thông báo tiền đã được gửi về ngân hàng ở huyện Đô Lương (Nghệ An) và đề nghị ông Kim (chủ trang trại) cho vay thêm 6 triệu đồng để đi rút tiền. Cất số tiền vào túi, "tướng tình báo" quay sang nói với ông Kim “răng vàng” gọi điện thoại thuê một chiếc taxi rồi đi cùng rút tiền. Lên đến một ngân hàng ở Đô Lương, “tướng tình báo” cầm bao tải đi vào, bảo ông Kim “răng vàng” trả tiền taxi hết một triệu đồng rồi dặn ngồi ngoài chờ.

Một lúc sau, “tướng” Hiền đi ra nói với ông Kim rằng ngân hàng bị trục trặc nên phải chờ hơi lâu, bảo ông Kim "răng vàng" về trước, lúc nào rút được tiền sẽ gọi điện thoại. Từ hôm đó, hai ông Kim chờ mãi vẫn không thấy “tướng tình báo” đưa tiền về mua trang trại nên mới biết đã bị lừa.

Theo nhà chức trách, với thủ đoạn trên, "tướng" Hiền đã tìm đến nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Ông Hùng là thợ mộc, chuyên làm nhà gỗ để bán.

Trong quá trình ngồi nói chuyện, Hiền đưa ra một bản hợp đồng với nội dung đặt làm một ngôi nhà bằng gỗ lim với giá 6 tỷ đồng. Làm thợ mộc lâu năm nhưng chưa bao giờ ông Hùng nhận được một hợp đồng lớn như vậy. Sau khi hai bên ký kết hợp đồng, "vị tướng" gạ gẫm vay ông Hùng 15 triệu đồng. Từ đó về sau ông Hùng không thể liên lạc được với người này.

Biết bị lừa, ông Hùng làm đơn tố cáo. Công an huyện Nam Đàn vào cuộc điều tra, mở rộng phạm vi sang các huyện lân cận, tiếp xúc với những bị hại khác để xác minh.

Cuối tháng 8, “thiếu tướng tình báo” bị bắt tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Tại cơ quan điều tra, “tướng tình báo” khai tên thật là Lê Thanh Hiển, 63 tuổi, nguyên quán huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Từ nhiều năm nay, Hiển đã bỏ đi khỏi địa phương, chuyên hành nghề lừa đảo ở Nghệ An và các tỉnh phía Nam.

Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố, tạm giam Hiển.