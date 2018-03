Sở thích bệnh hoạn của kẻ đồi bại xát dầu dừa vào ''vùng kín'' bé gái

Sở thích bệnh hoạn của kẻ đồi bại xát dầu dừa vào ''vùng kín'' bé gái

(Dân Việt) Bé gái chưa đầy 3 tuổi bị gã thanh niên hàng xóm giở trò đồi bại. Chứng kiến khuôn mặt đầy đau đớn của bé khi bị bạo dâm là thời điểm mà hắn thấy thỏa mãn nhất.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Hung thủ Rahul Rajput khi bị bắt giữ. Nỗi đau xé lòng Trong ngôi nhà nhỏ nằm cuối một con đường thuộc ngôi làng ở Mundi, quận Khandwa, Ấn Độ, chị Shweta Prasad với dáng người nhỏ thó, vẻ mặt già hơn rất nhiều so với cái tuổi 26 vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại câu chuyện đau lòng xảy ra với gia đình chị. Chị cho biết, cạnh nhà chị là nhà của Rahul Rajput (21 tuổi) vốn là một lái xe nhưng thời gian gần đây thường xuyên ở nhà do bị mất việc. Là hàng xóm, lại thấy Rahul hiền lành nên thỉnh thoảng chị vẫn cho cô con gái thứ hai mới 3 tuổi của chị sang nhà Rahul Rajput chơi thậm chí gửi nhờ mỗi khi vợ chồng chị bận việc. Sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 hôm đó, khi đang chơi cùng anh trai ở bên ngoài nhà thì Rahul chạy tới bế bé về nhà mình. Cô bé khóc thét lên liền bị Rahul bịt miệng và quát mắng. Sau khi nghe con trai kể về việc em gái bị gã hàng xóm ép vào nhà, người mẹ liền hoảng hốt chạy sang và phát hiện thấy thấy Rahul đang cầm trên tay chiếc quần của con gái. Nhìn sang con, chị chết lặng khi thấy con tím tái, khóc không thành tiếng, bị nhét đầy đường vào miệng, bị xát dầu dừa vào vùng kín và máu chảy không ngừng từ vùng kín. Quá hoảng sợ, chị vội lao vào bế con về nhà và gọi chồng đang đi làm thuê ở gần đó đưa con đi bệnh viện cấp cứu. Theo nhận định bước đầu, các bác sĩ nhận thấy đây là ca nguy hiểm vì bị hãm hiếp một cách dã man nên đã chuyển bé đến bệnh viện khác. "Cơ thể cô bé đầy máu. Các bác sĩ cho biết tình trạng của em rất nghiêm trọng", một quan chức cấp cao cho biết. Tại đây, qua thăm khám, nạn nhân được chẩn đoán bị rách vùng kín nặng, rách âm hộ và bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu vết thương cho bé gái. Khoảng 4h chiều cùng ngày, cha mẹ nạn nhân đã tới trụ sở cảnh sát Mundi để trình báo. Ngay sau đó cảnh sát đã bắt giữ gã hàng xóm đồi bại Rahul với hành vi hiếp dâm trẻ em. Sở thích bệnh hoạn Tại sở cảnh sát, Rahul Rajput khai nhận đã nhiều lần có ý định sàm sỡ, xâm hại bé gái nhưng đều không thành. Tuy vậy, hắn vẫn nuôi ý định này và quyết làm cho bằng được. Vào hôm xảy ra sự việc, khi bế được em vào nhà, Rahul vội vàng đóng cửa và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Khi thấy bé hoảng sợ, khóc ré lên vì đau, Rahul càng cảm thấy thích thú và càng như một con thú dữ. Để dễ dàng, hắn với chai dầu dừa xát đầy vùng kín nạn nhân nhằm mục đích “bôi trơn”. Chị Shweta Prasad chia sẻ, sau sự cố ấy, con gái thường xuyên trong trạng thái hoảng loạn, nhất là khi thấy người lạ. “Nhìn con máu chảy không cầm được và phải phẫu thuật khâu vùng kín; rồi nhìn con nhỏ bé, nằm thiếp đi trên gường bệnh, tôi thấy mình như đứt từng khúc ruột. Tôi tự trách mình, giá như tôi để mắt tới con hơn thì con tôi đã không đau đớn như thế này”, người mẹ trẻ nói trong day dứt, ân hận. “Tôi chưa bao giờ làm điều gì ác độc mà sao họ nỡ làm thế với con gái tôi, quá tàn nhẫn, quá độc ác…”, Kamal Singh Bilala - cha nạn nhân cho biết. Về phần nạn nhân, em đã may mắn qua cơn nguy kịch và dần hồi phục, trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, bố mẹ em lo lắng rằng sự việc kinh hoàng này sẽ tác động lâu dài đến sức khỏe và tương lai sau này của đứa trẻ. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 11/3/2018.

