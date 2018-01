Sự thật đau lòng vụ án góa phụ bị lột quần áo, bắt ăn phân và thiêu sống

(Dân Việt) Đó là hành động của những người họ hàng trong gia đình nhưng lại không khác gì “ác quỷ”. Chúng hành hạ góa phụ đáng thương này bằng những hình thức không khác gì thời trung cổ.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Nạn nhân Kanya Devi đã bị sát hại dã man. Vụ án góa phụ bị hành hạ, đánh đập, bị bắt ăn phân, chọc cho mù mắt, dùng lửa than quất vào người rồi sau đó thiêu sống từng khiến dư luận Ấn Độ rúng động. Hung thủ trong vụ an này không ai khác lại chính là những người thân trong gia đình nạn nhân. Bị vu oan là phù thủy song sự thật sau vụ việc này đã được bóc mẽ và khiến nhiều người phẫn nộ. Xác chết cháy đen và bị chọc mù mắt Vào một ngày đầu tháng 8/2017, người dân tại làng Kadera, quận Ajmer, bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ vô cùng bất ngờ khi gia đình tổ chức đám tang cho cô Kanya Devi (40 tuổi), là một góa phụ tại làng bởi chồng cô vừa mới qua đời cách đó không lâu, bản thân cô không có biểu hiện bất thường gì về sức khỏe. Theo những người hàng xóm, cô hiện đang sống cùng với một người con trai và một người con gái. Trước đó, họ còn thấy Kanya Devi đi làm đồng rồi bất ngờ gia đình cô thông báo Kanya đã qua đời vì một tai nạn và vội vã làm lễ để mang đi hỏa táng. Cảm thấy có nhiều điều bất thường nhưng dân làng cũng không nghi ngờ, bởi ngay cả hội đồng già làng cũng khẳng định như vậy. Hỏi 2 người con của cô thì chúng chỉ biết khóc nấc lên. Tuy nhiên, sự việc cũng được sáng tỏ khi Mahadev Regar – một người họ hàng xa, đồng thời là một nhà hoạt động xã hội ở địa phương đến dự tang lễ của cô Devi. Tại đây ông đã vô tình biết được nguyên nhân cái chết của cô và lập tức tới nơi đặt thi thể để tìm hiểu. “Đây chắc chắn không phải là một vụ tai nạn”, Mahadev Regar tuyên bố với cảnh sát sau đó. “Chính mắt tôi thấy thi thể Kanya Devi cháy đen và chỉ kịp nhận ra thêm rằng đôi mắt của cô ấy cũng bị làm cho mù thì đã bị ngăn lại”. Và mặc cho Mahadev Regar gọi điện trình báo sự việc với cảnh sát, lễ hỏa thiêu nhanh chóng được thực hiện. Sự thật bị che giấu Đại diện phía cảnh sát cho biết: "Hôm 8/8, chúng tôi nhận được thông tin từ phía Mahadev, nhưng chúng tôi vẫn phải chờ cho đến khi có một người thân trong gia đình Kenya Devi chịu đứng ra tố giác thì mới có đủ cơ sở để điều tra vụ án. Ngày 13/8, sau khi cô con gái 23 tuổi của cô Devi đệ đơn tố cáo, phía cảnh sát đã lập tức điều tra, thu thập chứng cứ của vụ án. Quá trình điều tra vô cùng khó khăn vì thi thể của nạn nhân đã bị mang đi hỏa táng." Sau đó, cảnh sát đã xác định tổng cộng 6 người tham gia vào vụ án kinh hoàng này, trong đó có hai người vẫn đang là trẻ vị thành niên. 3 trong số những kẻ đã hành hạ cô Devi. Theo đó, vào hôm xảy ra vụ việc, Devi đã bị những người thân trong gia đình chồng ra sức đánh đập, tra tấn đến chết trước sự chứng kiến của người con trai 15 tuổi, nhưng cậu không dám hé nửa lời với cảnh sát vì bị một già làng đe dọa. Cảnh sát trưởng Rajendra Sighn cho biết: "Trước khi chết, cô Devi đã bị tra tấn vô cùng tàn bạo. Các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình bao gồm việc lột sạch quần áo; bắt nạn nhân ăn phân; đánh đập, dùng lửa than quất vào người nạn nhân. Chưa hả giận, nhóm hung thủ còn chọc mù mắt cô rồi mang đi thiêu cháy". Bên cạnh những người trực tiếp gây án, một bộ phận già làng cũng bị cảnh sát “sờ gáy”, vì che giấu tội phạm khi tự ý “xá tội” cho các thủ phạm bằng cách buộc họ thực hiện nghi lễ trên một con sông gần đó và cho bò ăn. Thậm chí, những bô lão này còn lên tiếng đe dọa các thành viên khác không được báo cảnh sát nếu không họ sẽ bị tẩy chay. Tara Ahluwalia - một nhà hoạt động xã hội ở địa phương phát biểu: "Các nghi phạm nói rằng, họ bị bắt phải đánh đập Kanya Devi để trừng phạt vì Devi là một phù thủy. Nhưng nguyên nhân thật sự ở đằng sau đó lại liên quan đến tài sản". Theo tìm hiểu, chồng của Devi đã qua đời và con trai cô vẫn chưa đến tuổi trường thành, nên những người thân trong gia đình chồng đã rắp tâm lập mưu, tống khứ cô ấy đi để dễ dàng chiếm đoạt toàn bộ đất đai, tài sản của gia đình cô. Những nghi phạm này sau đó đã bị kết án về tội giết người, cố tình tiêu hủy chứng cứ, 2 tội danh về săn bắt phù thủy theo đạo luật Ngăn chặn việc săn bắt phù thủy của bang Rajasthan và một tội danh về việc gây ra cái chết bất thường của một người phụ nữ. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 18/1/2018.

Tag: bao hanh phu nu, phu nu an do, tin tuc an do, an ninh the gioi, ky an the gioi, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn