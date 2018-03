Sự thật về quan hệ giữa Dương Tự Trọng và Dũng "Bắc Kạn"?

Giữa nguyên Đại tá công an Dương Tự Trọng và giang hồ Dũng "Bắc Kạn" có mối quan hệ thế nào mà Dương Tự Trọng lại nhờ Dũng "Bắc Kạn" tham gia tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn?

Một cán bộ có biệt tài đánh án, một cái tên mà chỉ nghe nhắc đến, những giang hồ cộm cán đất Cảng phải nể sợ, giờ sắp phải hầu tòa vì một chữ "Tình".

Hai anh em Dương Tự Trọng và Dương Chí Dũng.

Chuyện bên lề

Có lẽ, tôi là người được ngồi trà dư tửu hậu với đồng nghiệp và có thể là "đặc tình" của nguyên đại tá nhiều nhất (so với một số người ngồi ít - PV). "Đặc tình" là thuật ngữ ngành nghề, còn nói chuyện chơi người ta hay gọi là "zích".

Một vị tướng công an đã về hưu, cũng "bầm dập" với công việc, với đời, với vòng lao lý, tuyên bố rất bình thản rằng: "Làm lính hình sự, không có "zích" không thể đánh chuyên án lớn, không thể thành công được. Thực tế, cảm hoá được "zích" thì họ chính là anh em của mình. Cảm hoá được đến đâu và như thế nào, đó là cái tài của lính hình sự".

Vị tướng này thừa nhận rằng, nguyên đại tá Dương Tự Trọng là một thương hiệu lớn và nghe đến tên thôi, tội phạm cộm cán đã phải nể, phải sợ. Để có được điều đó, không phải lính hình sự nào cũng làm được, cũng mơ ước được trong đời làm việc của mình. Tội phạm băng nhóm, tội phạm cộm cán không đơn giản như chúng ta nghĩ, chúng có những mối quan hệ xã hội, ràng buộc lợi ích với những cá nhân nổi tiếng nên để chúng sợ và nể rồi chấp nhận làm "đặc tình" cho mình là cả một nghệ thuật của người lính hình sự. "Ở khía cạnh công việc, tôi cho rằng, Trọng đã kế thừa và phát huy được cái gọi là tố chất của lính hình sự, cảm hoá được tội phạm để chúng làm theo ý mình. Tất nhiên, làm theo như thế nào thì lại là chuyện khác và làm theo đúng hay không còn phụ thuộc vào cái nội dung mà người cảm hoá đó đưa ra.

Trong chuyện này, tôi không so sánh và trách móc hay mổ xẻ sai đúng. Vì có sai thì Trọng mới bị bắt. Song, cái sai của Trọng không thể đồng nhất với ai đã từng ở vụ Năm Cam. Sai vì tình thân thì cái "chết" ấy có thể chấp nhận được. Ở khía cạnh tình thân, ruột thịt, đó là "cái chết" thanh thản", vị tướng về hưu phân tích.

Cuộc chiến giữa các "zích"

Thông tin tôi có được ở giới giang hồ đất Cảng thì cuộc chiến ngầm giữa các "zích" của lính hình sự, sau khi nguyên đại tá chuyển công tác và bị bắt rất nhộn nhịp. Những anh chị giang hồ trước đây, đã từng bị nguyên đại tá "sờ gáy" thì mừng ra mặt. Hình như, chúng được hưởng lợi từ những chuyên án dang dở của vị nguyên đại tá này.

Dương Tự Trọng là một cán bộ có biệt tài đánh án.

Chúng sợ nhưng lại rất thích thú khi có thông tin, ông ta bị bắt. Những nhóm mới nổi thì ngơ ngác nhưng cũng a dua rằng, khắc tinh đó không thể ảnh hưởng đến hoạt động phạm pháp của mình nữa. Còn những giang hồ cộm cán thì bắt đầu cuộc chiến ngầm để xem "zích" nào "nhập kho" trước, "zích" nào được vớt lên, lôi từ đường phố vào trong phòng...

Một lần ngồi cà phê chém gió, Đ. đen một giang hồ được cho là già đơ ở đất Cảng bảo rằng: "Người ta cứ nói, D. "Bắc Cạn" là đệ tử ruột của ông ấy (tức nguyên đại tá Trọng - PV) nhưng cũng chẳng phải. Nếu là đệ tử ruột, khi bị bắt, sao nó lại dám khai ra chủ. Tóm lại, mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở "zích" bình thường và có thể, nó đã lợi dụng danh của ông ấy để "làm mưa, làm gió" hoặc cũng không phải vậy." "Hiện đang có cuộc chiến ngầm giữa các "zích", anh tham gia không?", tôi tò mò. Đ. đen trả lời ráo hoảnh: "Đời dạy rồi, đã thờ thì thờ một chủ còn không thờ thì cứ gió chiều nào, theo chiều đó. Tôi là dân "làm ăn" nên quan nào, tướng nào cũng giống nhau, lựa để được việc của mình, cũng chẳng nhận làm "zích" gì cả. Tất nhiên, trong những việc nhất định, khi lính hình sự yêu cầu, tôi hợp tác ngay, còn không hợp tác được, cũng từ chối ngay. Thế nên, hai chữ "đặc tình" không nằm trong đầu của tôi. Và, tôi cũng chưa bao giờ vì hai chữ đó để "nổi tiếng".

Đ. "đen" cũng thừa nhận, vị nguyên đại tá này rất có uy với tội phạm, rất nhiều dân anh chị tự nhận là "zích" của vị ấy nhưng hình như không phải. Vị ấy cũng chưa bao giờ công bố điều đó, thế nên, chuyện dân anh chị lợi dụng lính hình sự để bày chiêu trò, khoe mẽ với nhóm khác là điều dễ hiểu. "Thực ra, tôi cũng nghe về mối quan hệ thân mật giữa nguyên đại tá với D. "Bắc Cạn". Thế nhưng, tôi không tin đó là sự thật hoàn toàn. Bởi gia đình và nhân cách của vị ấy, làm dân anh chị nể, muốn làm thân nhiều hơn là vị này "bao" cho D. Vì, từ khi trở về Hải Phòng sống sau khi mãn hạn tù, nhóm của D. cũng bình lặng, không thấy "nổi sóng", đám đệ tử thì chẳng đứa nào có máu mặt. Từ năm 2010 trở lại đây, nhóm giang hồ có máu mặt ở đất Cảng là những bọn trẻ, "chíp hôi", chúng manh động, tự phát chứ không toan tính như bọn giang hồ già. Nếu "zích" là chúng nó, nhiều khi công an hỏng cả chuyên án đã công phu chuẩn bị. Vì, đám giang hồ mới nổi, hầu như đứa nào cũng va vào ma tuý, mà đã sử dụng "món" đó, khi đói thuốc, chúng làm sao bí mật được".

Chân dung "zích"?

Đ. "đen" trả lời tôi bằng câu hỏi: "D. "Bắc Cạn" là "zích" của vị ấy thật à?". Thế rồi chính Đ. "đen" lại bảo: "Không phải đâu. Khai thế nào nên thế!?". Nghe xong, tôi thấy khó hiểu. Bởi rõ ràng, có thông tin rằng, D. "Bắc Cạn" khai, nhận được chỉ đạo của nguyên đại tá, tập hợp thêm người để bày mưu, tính kế cho anh trai nguyên đại tá trốn. Và, D. "Bắc Cạn" còn khai rằng, họ dùng biệt danh để liên lạc với nhau...

Dân "làm ăn" đất Cảng thừa nhận rằng, khi còn tại chức, nguyên đại tá có những hành động thể hiện sự ưu ái đối với nhóm của D. "Bắc Cạn". Thế nên, thông tin, vị này "bao" cho nhóm tội phạm của D. là chuyện không mới. Và, chính D. cũng nghiễm nhiên tự nhận là "zích" của vị này. Thông tin của người thạo tin thì cho rằng, D. "Bắc Cạn" không phải là "zích" chuẩn. Hình như giữa D. với ai đó đã có những sự trao đổi, thế nên mới có sự lật kèo. Lần mò lại thông tin, tôi cho rằng, thông tin của người thạo tin nhiều phần trăm đúng. Bản chất của kẻ giang hồ không thay đổi. D. từng làm liên luỵ đến rất nhiều người vô tình đã từng giúp y trong quá trình trốn chạy tội lỗi của mình. Thế nhưng, khi ra tù, D. cũng quên rất nhanh. Vì thế, khi có cơ hội để có một mối quan hệ mới thông qua sự trao đổi hợp về lý nhưng trái về tình, D. lộ nguyên hình là dân giang hồ lật lọng, hiểm ác là điều có thể lý giải được.

Thế thái nhân tình

Hôm qua, mở mạng ra, thấy hàng loạt những dòng tít về anh em gia đình danh gia vọng tộc đất Cảng. Người ta gán cho họ đủ những mỹ từ chẳng ra gì nhất, y như lúc họ đương chức thì dành cho họ những lời tán dương đến mức khó hiểu. Người ta đem nguyên đại tá ra so sánh với nguyên Trưởng phòng PC45 - Công an TP. Hồ Chí Minh. Dẫu biết, sự so sánh này là khập khiễng, thế mà họ vẫn gán ghép đến mức lạ thường để rồi, chẳng có gì để nói, họ quay ra chốt rằng, nguyên đại tá thích sửa chữa đồ điện tử, làm thơ hay và nhất là thơ về mẹ. Chuyện cũ rích này, ai chẳng biết. Có một điều, người ta cố tình không biết, đó là với những người con giỏi giang, họ có thể "chết" vì tình thân thì chuyện yêu mẹ là lẽ đương nhiên trong tâm thức của họ. Người ta mơ hồ rằng, ra trại, nguyên đại tá sẽ có những bài thơ để đời.