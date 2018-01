Tận cùng nỗi đau trong vụ án chồng đốt chết cả vợ lẫn con

(Dân Việt) Sau hơn 1 năm hạnh phúc, người vợ trẻ bắt đầu phải hứng chịu những trận bạo hành dã man và cuối cùng kết thúc trong bị kịch.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Annu Devi hấp hối tại bệnh viện. Bóng đen hôn nhân Ba năm sau vụ án mạng kinh hoàng chồng tẩm xăng đốt chết vợ và con, những người dân tại một làng nhỏ ở huyện Dumka, bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ vẫn nhớ, hồi mới cưới, đôi vợ chồng trẻ Annu Devi (22 tuổi) và Gunjan Masat quấn quýt, hết mực yêu thương nhau. Tuy nhiên, chuỗi ngày hạnh phúc chỉ kéo dài hơn một năm và những mâu thuẫn dần nảy sinh sau khi Devi mang thai và hạ sinh một bé gái. Vốn là người cần cù, yêu vợ nhưng Gunjan Masat bắt đầu chìm đắm trong men rượu, bỏ bê việc làm ăn. Annu Devi phải chịu đựng những trận đòn roi, mắng chửi và xúc phạm diễn ra như cơm bữa. Tuy nhiên, chị không thể ngờ người chồng mà chị yêu thương hết lòng lại có thể chính là người lấy đi mạng sống của mình và con. Ngày 30/1/2014, khi Devi đang cho con gái 1 tuổi bú thì Gunjan Masat từ ngoài chạy vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Biết rằng chồng lại chuẩn bị gây sự, Devi ôm chặt con và sẵn sàng cho một trận đòn sắp xảy ra. Nhưng lần này, thay vì gậy gộc, Gunjan Masat chuẩn bị nguyên cả can xăng rồi trong sự ngỡ ngàng của vợ, hắn tưới lên cả 2 mẹ con. Nhận thấy nguy hiểm thực sự, Devi cố vùng vẫy ôm con chạy thoát thân nhưng ngọn lửa nhanh chóng bắt kịp 2 mẹ con. Tiếng thét của mẹ hòa với tiếng khóc của con, họ quằn quại trong đau đớn, ngay cạnh người chồng đang đứng đó với ánh mắt lạnh lùng. Bố chồng và người em chồng gần đó cũng biết nhưng hoàn toàn ủng hộ hành động của Masat. Mẹ chồng của Devi ôm thi thể cháu gái. Sau khi thiêu sống hai mẹ con, Masat và những người trong gia đình đã đặt Devi gần bếp lửa để tạo hiện trường giả cho người khác thấy giống như chỉ là một vụ tai nạn. Thế rồi, mọi âm thanh tắt lịm còn hung thủ và người thân của hắn thì bình thản bỏ đi. Vụ việc chỉ được phát hiện khi một người dân địa phương đi qua và vô tình nhìn thấy hai thân thể cháy đen nằm bất động. Người này lập tức đưa hai mẹ con đi cấp cứu, nhưng các bác sĩ cho biết họ đã tử vong trên đường đến bệnh viện với độ bỏng lên tới 90%. Nỗi đau người ở lại Đưa ánh mắt buồn bã nhìn lên di ảnh của con cháu một lúc khá lâu, ông Raghuni Rana mới vượt qua cơn xúc động. Ông và vợ đều đã già yếu, hằng ngày phải chống chọi với nhiều bệnh tật nhưng nhưng nỗi đau thể xác không thể so được với nỗi đau mất con, mất cháu. Ông kể từ nhỏ, Annu Devi đã là một đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành. “Ngày con gái kết hôn, tôi mừng vì thấy Masat cũng chịu thương chịu khó. Nhưng cưới nhau rồi, nhất là sau khi cháu gái tôi ra đời, nó mới bộc lộ tính vũ phu, Devi chẳng mấy khi được yên ổn. Rồi cuối cùng nó phải ra đi trong đau đớn, giờ tôi cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh con cháu tôi giãy giụa trong đám cháy”. Ngôi nhà của 2 vợ chồng cũng là nơi xảy ra án mạng kinh hoàng. Giám đốc cảnh sát bang Jharkhand, NK Mishra cho biết, chồng và bố mẹ chồng của nạn nhân đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng sau khi cha mẹ đẻ của nạn nhân đã viết đơn tố cáo buộc tội gia đình nhà chồng đã thiêu chết con gái và cháu gái họ vì của hồi môn. Khi được hỏi liệu có phải do sinh con gái nên người thiếu phụ trẻ mới bị thiêu sống hay không, ông Mishra chia sẻ: “Đó là một nguyên nhân nhưng ngoài ra, nó còn liên quan đến của hồi môn. Bố mẹ ruột của nạn nhân viết trong đơn tố cáo cho biết, con gái họ thường xuyên bị dằn vặt bởi của hồi môn…” “Họ muốn có con trai, nhưng không hề biết rằng sinh con gái không phải là lỗi của Devi. Họ bắt đầu hành hạ và tra tấn rồi giết chết con gái tôi. Chúng tôi đã cho của hồi môn là hơn nửa hecta đất, nhưng bên gia đình thông giacòn đòi thêm chiếc ti vi và một chiếc xe máy nữa”, cha của Devi nghẹn ngào nói. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 5/1/2018.

Tag: phu nu an do, bao hanh phu nu, chong giet vo, tin tuc an do, ky an the gioi, an ninh the gioi, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn