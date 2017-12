Vụ án tình “đẫm máu” và cái giá đắt cho kẻ giết bạn gái bằng axit

(Dân Việt) Chỉ vì lý do nhỏ là từ chối lời cầu cũng khiến nữ y tá 23 tuổi thiệt mạng vì axit. Vụ việc một lần nữa gây chấn động dư luận Ấn Độ trong bối cảnh những vụ phụ nữ bị tạt axit diễn ra khá thường xuyên tại quốc gia này.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Nạn nhân Preeti Rathi và hung thủ Ankur Panwar Cái chết bất ngờ Ngày 2/5/2013, Preeti Rathi, một nữ y tá hải quân bắt tàu từ Delhi đi Mumbai (Ấn Độ). Cả quãng đường đi, cô không chú ý tới một gã thanh niên luôn hướng ánh mắt về phía mình và theo sát cô không rời. Tới khi Preeti Rathi xuống ga cuối và đang ngồi chờ tàu, gã thanh niên bất ngờ tiến đến vỗ vai cô. Ngay khi Preeti quay lại, chỉ kịp nhận ra đó là Ankur Panwar, người hàng xóm 25 tuổi của mình và thế rồi cô hứng trọn cả can axit từ tay gã. Những giọt axit bắn ra xung quanh cũng làm bị một số khách khác ngồi gần đó. Ngay sau khi gây án, y nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại nữ y tá đang quằn quại với khuôn mặt đau đớn vì bỏng. Các nhân chứng có mặt ngày hôm đó không khỏi bàng hoàng cho hành vi dã man và công khai giữa chốn “thanh thiên bạch nhật”. Dù được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng sức tàn phá ghê gớm của axit đã lấy đi đôi mắt của Preeti, gây tổn thương các cơ quan đặc biệt là gan và thận. Sau hơn một tháng chống chọi với những vết thương nghiêm trọng do bị tạt axit, nữ y tá rốt cuộc qua đời để lại sự đau xót cho người Ấn Độ về một thực trạng xã hội bất an. Mẹ Preeti Rathi đau đớn bên di ảnh cô con gái đáng thương. Phán quyết thế kỷ Ngay sau đó, Ankur Panwar đã bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết Panwar, kẻ sát nhân máu lạnh đã tốt nghiệp quản lý khách sạn. Do “thầm thương trộm nhớ” cô gái 23 tuổi, kẻ chủ mưu ngỏ lời cầu hôn nhưng bị cô từ chối. Sau hôm đó, không lúc nào Ankur Panwar thôi nghĩ tới thất bại của mình. Quá cay cú, hắn ta đã suy nghĩ và lựa chọn kế hoạch trả thù bằng cách làm biến dạng khuôn mặt người mình yêu để phá hủy sự nghiệp của cô gái trẻ. Tại đồn cảnh sát, ban đầu Ankur Panwar kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, khi một nhân chứng xác nhận Panwar là người đã mua axit từ cửa hàng của mình, và dựa vào danh sách cuộc gọi cho thấy Panwar đã đi từ Delhi đến Mumbai vào ngày xảy ra vụ án, kẻ thủ ác đã phải cúi đầu nhận tội. Vụ án nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận với tin tức liên tục được cập nhật. Nhà xã hội học Ranjana Kumari cho biết: “Sự độc lập, tự chủ trong cuộc sống của phụ nữ Ấn ngày nay bị đàn ông xem là mối đe dọa”. Những phụ nữ trẻ, có học thức như Preeti là đối tượng của các vụ tấn công. Họ sợ chế độ phụ hệ, nơi những người đàn ông nắm quyền trong gia đình sẽ bị lung lay bởi vai trò ngày một lớn của phụ nữ đang định hình trong xã hội. Những định kiến truyền thống của xã hội khiến phụ nữ trẻ tại Ấn Độ bị kìm hãm phát triển. Theo luật pháp Ấn Độ, khung hình phạt tối đa là 10 năm cho tội phạm tấn công bằng axit. Điều này đã làm dư luận dậy sóng và liên tục nổ ra các cuộc biểu tình đòi công lý. Mức án được cho là không thể giúp gia đình Preeti nguôi ngoai nỗi đau mất con và sẽ tạo tiền lệ xấu cho những thế hệ sau này. Trước sức ép của dư luận, tại phiên tòa ở Mumbai ngày 7/9/2016, tên Panwar bị kết tội giết người cùng nhiều tội danh khác. "Tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng, Ankur Panwar bị tuyên án tử hình", công tố viên Ujjwal Nikam cho biết. Bản án này được coi là “bản án thế kỷ” bởi đây chính là án phạt tử hình đầu tiên cho tội tấn công bằng axít nhằm vào người khác tại Ấn Độ, khi mà rất nhiều vụ tấn công kiểu này trước đây đã không bị trừng phạt. "Đây là một phán quyết mang tính bước ngoặt trong hành trình nói lên tiếng nói cho các nạn nhân bị tạt axit, được thông qua cho một trường hợp tấn công liên quan đến một người phụ nữ", Nikam nói thêm. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 30/12/2017.

