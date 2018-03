Những nơi đẹp tuyệt để chụp ảnh tại Texas mà chỉ dân bản địa mới biết

Hồ Caddo: Nằm ở phía đông Texas, hồ Caddo nổi bật với những hàng cây bách xoắn của Tây Ban Nha được trồng trên vùng đất ngập nước, hồ này chỉ đi được bằng thuyền kayak. Hồ được tạo ra từ năm 1100 đến năm 1200 sau công nguyên - đây là một trong những hồ nước tự nhiên được hình thành ở Texas.

Hang động của Sonora: Ngay phía tây thành phố nhỏ Sonora, hang động lớn này nằm sâu trong núi đá vôi có từ thời kỳ Creta ở khoảng 1-1,5 triệu năm trước. Hang động này là cả một bộ sưu tập tinh thể canxit nặng nhất trên thế giới.

Thác Gorman: Nếu đã đến Texas mà không ghé thăm công viên Colorado State Bend thì quả là một điều đáng tiếc. Đây là một thác nước tuyệt đẹp kéo dài hơn 18m ngay lối vào một hang động mát mẻ.

Hẻm núi Santa Elena: Với diện tích hơn 3km vuông, Vườn Quốc gia Big Bend là một trong những công viên quốc gia lớn nhất ở Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong những nơi hoang vu nhất, nhưng lại thu hút từ 300-350 nghìn du khách mỗi năm.

Thác Cattail: Nằm trên một ốc đảo sa mạc tươi tốt, thác Cattail cao tới 25m được nằm khuất ở chân dãy núi Chisos. Thác nước này không được giới thiệu trên các tạp chí hay sách ảnh du lịch nên khá ít du khách biết và ghé tới nơi này.

Đầm xanh Huntsville: Lái xe khoảng 120km về phía bắc của Downtown Houston, bạn sẽ đến được đầm xanh này. Nước ở đầm trong veo và rất ấm, bạn có thể vừa lặn hoặc vừa bơi và thưởng thức phong cảnh thiên nhiên quyến rũ.

Hẻm núi Palo Duro: Đây là hẻm núi lớn thứ hai ở Hoa Kỳ - nhưng chỉ có khoảng 300.000 người tới đây mỗi năm, thật sự quá ít so với Grand Canyon có hơn 5 triệu du khách tấp nập tới hàng năm. Được mệnh danh là "The Grand Canyon of Texas", thung lũng chìm đắm trong một không khí vô cùng thoáng đãng với những ngọn núi màu cam và hoàng hôn như dát vàng cho những đỉnh núi càng nổi bật trên thung lũng cây xanh ở bên dưới.

Công viên quốc gia Hueco Tanks: Nằm ở cách khoảng 50km về phía bắc của El Paso, công viên quốc gia rộng 3,5 km vuông này là một lưu vực đá tự nhiên lớn, có nhiều tin đồn cho rằng nơi này là nơi trú ẩn tinh thần của người Mỹ bản địa cổ đại, những người đã sử dụng nước trũng của lưu vực để sống sót trong vùng khô cằn. Những bức chân dung ngàn năm tuổi của họ có thể được tìm thấy khắp các tảng đá khổng lồ.

Cascade Caverns: Chỉ cần di chuyển khoảng 4km về phía nam của Boerne, bạn sẽ tìm thấy hang động đá vôi này, hang động này được hình thành từ kỷ Phấn Trắng. Đây là một hang động duy nhất của Texas với thác nước bên trong, mặc dù hạn hán đã hạn chế dòng chảy trong những năm gần đây. Tuy nhiên đã có những rẻo nước tràn qua các đường ống nhân tạo khiến cho hang luôn trở nên mát mẻ quanh năm.

Sông Medina ở quận Bander: Con sông dài gần 190km này bắt đầu từ vùng Bandera County Tây Bắc và kết thúc ở phía đông nam của San Antonio. Xung quanh dòng sông được bao bọc bằng những khu rừng gỗ tuyết tùng, cây sồi sống và những núi đá vôi tạo cho dòng sống một cảnh quan vô cùng tươi đẹp.

Hồ Travis: Với lối vào đẹp như tranh vẽ ngay bên ngoài hồ khiến hồ là một trong những địa điểm hút du khách đến với Texas nhiều nhất. Đây cũng là nơi hoàn hảo để bạn bơi lội, hoặc tựa vào một chiếc phao và lềnh bềnh trên dòng nước để ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp xung quanh.

Spicewood: Khu nghỉ mát gia đình rộng gần 5000 m vuông này có 32 suối nước nóng, bên cạnh đó còn có thác nước, hang động, hồ bơi mùa xuân được thiết kế nhân tạo và bể bơi thông minh chảy vào Hồ Travis. Đây thực sự là nơi hoàn hảo để cả gia đình cùng có kỳ nghỉ tuyệt vời bên nhau.

Khu bảo tồn thiên nhiên tiểu bang Lost Maples: Nếu ai đó nói rằng cây cối ở Texas không bao giờ thay đổi màu sắc, hãy cho họ biết rằng họ đã quá sai lầm! Khu bảo tồn Lost Maples che phủ trên 2.000 mẫu đất với sắc vàng và xanh lá cây đôi khi còn nhuộm cả sắc đỏ. Những con đường mòn đi bộ nguyên sơ băng qua những vách đá vôi dốc, những dòng suối lấp lánh và những đồng cỏ xanh tươi. Từ giữa tháng 10 cho đến tháng 11 là khi cây lá thay đổi màu sắc tuyệt vời nhất.

Bãi biển Boca Chica:. Bãi biển hoang vắng ở vùng sâu Nam Texas với dải cát dài 13km này sẽ khiến du khách cảm thấy sự yên bình và xa cách tất cả mọi thứ. Đây sẽ là nơi bạn muốn cắm trại, câu cá, lặn biển, và thư giãn cùng gia đình trong vẻ đẹp tự nhiên mà không bị bủa vây bởi những tiếng ồn của thế giới hiện đại.