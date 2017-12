1001 kế "xử" chồng đi nhậu quên về

Có người bảo, ông xã đi nhậu về trễ, miễn cứ về là được. Nói vậy thôi, đặt mình vào hoàn cảnh những người vợ vò võ chờ chồng mê nhậu chưa về, mới thấy cái sự "miễn" đó vẫn còn lắm nhiêu khê.

Khi đợi chờ không là hạnh phúc

Có 1001 lí do để các đấng lang quân la cà sau giờ tan tầm. Nào công việc, nào gặp gỡ thằng bạn chí cốt lâu năm... toàn những lý do đáng được cảm thông, nên được tha thứ. Nhưng trong cuộc vui, có mấy ông nghĩ được giờ này ở nhà, vợ đang ôm gối trằn trọc không ngủ được vì lo chồng đi đường không an toàn khi có hơi men, lo trong cơn say nhỡ lại táy máy đi karaoke "tay vịn" hay lên mạng chăn "rau bẩn, rau sạch".

Vò võ chờ cơm chồng mà chồng vẫn biệt tăm (Minh họa từ internet)

Trong không gian tĩnh lặng của màn đêm, ôi chao biết bao nhiêu thứ tưởng tượng cứ chạy qua chạy lại trong đầu. Càng khó chịu bực bội hơn nữa khi nhiều ông còn sợ vợ làm phiền, gọi không thèm nhấc máy. Biết tức tối, điên tiết lên là dại, là làm khổ mình nhưng có được bao nhiêu chị em học được cách cứ "bơ đi mà sống".

Lượn một vòng trên group kín của chị em cũng thấy, tình trạng chờ chồng nhậu nhẹt về khuya là chuyện chẳng của riêng ai. Bằng chứng là khi một chị bụng mang dạ chửa đăng "tút" bức xúc chuyện chồng đi nhậu khuya không nghe điện thoại, bao nhiêu bà vợ cũng tranh thủ kể tội đức lang quân của mình.

Một chị còn miêu tả chi tiết: Cứ mỗi lần chồng đi nhậu khuya chưa thấy mặt, mình lại ngứa ngáy hết người không ngủ được. Lòng hậm hực, tim đập thình thịch, gọi cho cháy máy, tắt nguồn vẫn gọi. Hay một chị khác: Cảm giác gọi điện không nghe máy khó chịu, ức chế kinh khủng. Chỉ ước có lão ở trước mắt mà cấu xé cho bõ tức.

Vừa kể lể hoàn cảnh, các chị em cũng tranh thủ giúp nhau cách xử những ông chồng ham chơi. Thôi thì đủ các kiểu, từ nhẹ nhàng đến quyết liệt dữ dội. Một bà vợ chia sẻ: Gọi không nghe thì đi tìm. Có hôm 3 giờ sáng vác cả bụng bầu chạy đi tìm lôi về cho bằng được... Hay: Em cho đứng cổng luôn. Cho ngồi đuổi muỗi đến 5 giờ e mới cho vào. Sau chừa.

Một mẹ bỉm còn có chiêu đi theo chồng luôn, gửi con cho ông bà. Một là đi đâu cũng phải cho mình đi cùng hai là ở nhà. Thời buổi này ra đường hở là mất, không có chuyện đi đêm bình thường đâu, cô nói.

Bên cạnh đó, cũng có các mẹ khuyên chị em nên áp dụng quy tắc MACKENO (mặc kệ nó) cho nhẹ bụng, cay cú chỉ tội khổ cho mình. Gọi 1 cuộc không nghe thì nhắn 1 tin rồi tắt máy khoá cửa đi ngủ hoặc làm việc khác. Đừng gọi với nhắn nhiều không có tác dụng với 1 người chưa muốn về. Đàn ông nói nhiều họ không sợ, một chị chia sẻ kinh nghiệm. Đồng ý với phương án này, bà mẹ khác cũng khuyên: Không bao giờ gọi khi chồng đi nhậu mom ạ. Đóng cửa tắt đèn đi ngủ sớm thui. Ông ấy đi nhậu biết khi nào về mà đợi.

Không chỉ học cách phớt lờ, một số chị còn khuyên chị em nên học cách yêu bản thân mình. Thay vì cứ chăm chăm chờ chồng, gọi điện khủng bố liên tục, vò đầu bứt tóc các chị em nên tìm thú vui riêng cho mình. Sao phải ru rú ở nhà đợi chồng về. Mình cũng đi chơi thời gian trôi nhanh lắm. Ngồi đợi mới thấy lâu thôi. Thậm chí có chị còn bảo: Lướt facebook mua đồ ăn. Riêng chồng em mà đi quá 11 giờ, em gọi đồ ăn 1 đống về ăn chán thôi, ăn cho bõ tức.

Ba mươi sáu kế, kế nào mới là thượng sách?

Nếu mức độ nhậu nhẹt của anh chồng chỉ là tháng một đôi lần để giữ mối quan hệ bạn bè, công việc thì có thể châm chước được. Tuy nhiên, nếu gặp anh mê nhậu mê chơi hơn mê vợ thì đúng là đau đầu nhức óc. Khi gặp các ông chồng như thế, có chị chỉ cần một hoặc vài chiêu là ông xã cạch luôn hoặc giảm bớt. Nhưng cũng không ít ông chồng vẫn chứng nào tật nấy.

Tuy nhiên, dù áp dụng chiêu nào thì cũng cần phải nhớ những điều sau đây:

- Chọn đúng thời điểm: Khi chồng về nhà và đang say xỉn, tốt nhất nên im lặng, đợi cho ông xã tỉnh táo hãy nói chuyện. Dù biết kiềm chế rất khó nhưng khi ấy rượu bia chi phối lý trí các ông rồi, nên việc trao đổi là vô ích, chưa kể dễ gây ra xung đột, hay bạo hành.

- Chọn chiêu phù hợp tính cách: Ví dụ chồng bạn là người yêu thương vợ con, hãy tập cho chồng gần gũi con nhiều hơn. Những ông chồng thường xuyên chăm sóc con sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn.

- Đừng đụng tí là bỏ về nhà ngoại: Dọa quá hóa lờn. Lần một các ông còn sợ, đến lần hai, lần 3 thì "thuốc" sẽ không còn tác dụng nữa.

- Đừng nôn nóng: Muốn thay đổi các ông chồng không phải ngày một ngày hai, vậy nên các bà vợ cần phải biết cách ghi nhận cho chồng nữa. Ví dụ trước đây chồng đi nhậu 6 ngày/tuần mà giờ còn 5 ngày là quý rồi, nên ca ngợi động viên, thể hiện sự trân trọng. Từ từ số lần nhậu sẽ hạ xuống dần.

Trường hợp đã tìm mọi cách mà không thay đổi được tình hình thì chị em cũng đừng vì thế mà buồn bực lại tự làm khổ mình. "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", chấp nhận hay tự giải phóng mình tùy thuộc vào sự lựa chọn của chị em.

Các chị hãy tìm cho mình những niềm vui riêng trong công việc, học hành, chăm sóc con cái, vui chơi với bạn bè, dành thời gian làm đẹp... Lúc đó, có khi các chị chẳng còn thời gian mà để tâm đến đức lang quân mê nhậu thâu đêm suốt sáng nữa đâu.