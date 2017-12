Cách làm mứt vỏ bưởi ngọt thanh, lạ miệng ăn là mê liền

(Dân Việt) Mứt vỏ bưởi được làm từ vỏ bưởi, ăn rất ngon và lạ miệng cũng như nhiều lợi ích đối với cơ thể. Tết sắp đến, cũng chính là lúc để bạn trổ tài làm món mứt vỏ bưởi cùng gia đình đón Tết rồi đấy!

Mứt vỏ bưởi the mát, ngon miệng bất ngờ Chuẩn bị nguyên liệu làm mứt vỏ bưởi: - Vỏ bưởi khoảng 500gr - 250- 300gr đường - 1 thìa muối - 1 bát nước vôi trong Nguyên liệu làm mứt vỏ bưởi Hướng dẫn cách làm mứt vỏ bưởi: - Bước 1: Vỏ bưởi sau khi được tách khỏi quả thì đem cắt bớt phần vỏ trắng, nếu quá dầy. Rửa sạch rồi đem thái dạng sợi to cỡ 1cm. - Bước 2: Cho vỏ bưởi vào tô cùng với muối rồi nhồi bóp vài phút cho vỏ bưởi mềm, rửa lại vài lần vừa rửa vừa bóp cho ra hết chất đắng của vỏ bưởi. - Bước 3: Cho vỏ bưởi vào tô sau đó đổ nước vôi trong ngập vỏ bưởi, ngâm khoảng 4 tiếng. - Bước 4: Cho nước vào nồi đun sôi thì cho 1 thìa cà phê muối vào cùng, tiếp theo bạn cho vỏ bưởi vào luộc khoảng 3 phút thì vớt ra, đổ nước đi và thêm nước sạch vào nồi để tiếp tục luộc. Cứ như vậy bạn luộc khoảng 2-3 lần, bạn lấy 1 miếng cùi bưởi cắn thử thấy vị đắng đã bớt là được. Vỏ bưởi sau khi đã luộc xong thì ngâm vào chậu nước lạnh 5 phút, vớt ra rồi bóp cho ra bớt nước. - Bước 5: Cho vỏ bưởi vào tô cùng với đường, trộn đều và ướp vỏ bưởi khoảng 4 tiếng cho ngấm đường. - Bước 6: Đổ vỏ bưởi + nước đường vào chảo và bật bếp nấu cho nước đường sôi lên, để lửa nhỏ vừa và thi thoảng đảo đều mứt là được. Nước đường rút cạn bớt thì đảo liên tục, để lửa nhỏ nhất và sên cho tới khi mứt khô ráo hoàn toàn mới tắt bếp. Đảo thêm khoảng 2-3 phút nữa cho mứt khô hẳn, như vậy mứt mới không bị chảy nước. Đợi mứt nguội thì cho vào hũ sạch, đậy kín nắp bảo quản ăn dần.

Tag: cach lam mut vo buoi, cach lam mut tet, mut tet, học nấu ăn, nấu ăn ngon, mon ngon hang ngay, ẩm thực, mon ngon viet nam, món ngon hà nội, mon ngon ha noi, mon an moi ngay, monngon, am thuc viet, nau an ngon