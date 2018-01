Cách làm nem rán vàng giòn, thơm phức bụng no căng mà miệng vẫn thòm thèm

(Dân Việt) Chả nem rán là món ăn truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết của người Việt, đặc biệt là người dân miền Bắc. Miếng chả nem giòn rụm, thơm ngon chấm cùng nước mắm ớt chua ngọt thì ngon hết sảy.

Nem rán vàng giòn, thơm nức mũi Chuẩn bị nguyên liệu làm nem rán: - 400gr thịt xay hoặc băm nhỏ - Khoảng 8 cái mộc nhĩ khô - 1 nắm nhỏ miến rong - 1/2 củ cà rốt - 1 bó hành lá - 3-4 quả trứng - Vài cái nấm hương - 1 vốc giá đỗ - Bánh đa nem - Gia vị: muối hoặc bột canh, tiêu, bột ngọt - Phần nước chấm nem: nước mắm, tỏi, ớt, đường, chanh, nước lọc - Rau xà lách, rau thơm ăn kèm - Dầu ăn Nguyên liệu Hướng dẫn cách làm nem rán: - Bước 1: Trước tiên bạn rửa sạch mộc nhĩ, nấm hương rồi cho vào bát nước ngâm cùng với miến cho mềm. Nguyên liệu sau khi đã mềm thì vớt ra để ráo nước rồi đem thái nhỏ, miến đem cắt nhỏ. - Bước 2: Cà rốt nạo sạch vỏ rồi bào sợi nhỏ, hành lá thái nhỏ, giá đỗ rửa sạch rồi thái làm 2-3 khúc cho vừa nhỏ. - Bước 3: Bạn cho thịt xay, cà rốt, giá đỗ, mộc nhĩ, nấm hương, hành lá, miến, trứng gà và phần gia vị bột canh, tiêu, bột ngọt sau đó trộn thật đều nguyên liệu, để khoảng 10 phút cho nguyên liệu ngấm gia vị là chúng ta được phần nhân gói chả nem rán. - Bước 4: Gói nem, bạn nhúng vỏ đa nem vào nước cho mềm sau đó đặt trên thớt, múc 1 thìa nhân thịt đặt vào vỏ đa nem sau đó dàn thành hình cái đa nem cho dễ gói. Gập 2 mép bánh lại và cuộn kín, để khi rán nem không bị bục bạn không nên gói chặt tay. Cứ như vậy bạn tiếp tục gói cho hết nguyên liệu còn lại. - Bước 5: Cho nhiều dầu vào chảo sao cho khi chiên chả sẽ luôn ngập trong dầu. Dầu đã đủ độ nóng thì bạn cho từng cái chả vào chiên, đợi khoảng 1-2 phút sau nem đã cứng mới lật chả nem rán tiếp tới khi chả nem chín giòn vàng đều. - Bước 6: Gắp chả nem ra để cho ráo bớt dầu sau đó đặt nem trên giấy thấm dầu, đợi cho nem nguội bớt thì dùng kéo cắt miếng vừa ăn bày ra đĩa cùng với rau xà lách, rau thơm. - Bước 7: Pha nước chấm, đầu tiên bạn bóc tỏi rồi đập dập và băm nhỏ, ớt sừng tách bỏ hết hạt rồi băm nhỏ, chanh vắt lấy nước cốt. Cho 1 chút nước lọc vào bát con, thêm 1 chút đường rồi khuấy đều cho tan đường, thêm nước mắm, nước cốt chanh và nếm thử xem độ mặn nhạt, chua ngọt như ý là được. Cuối cùng bạn cho tỏi, ớt băm vào sau cùng và khuấy đều là xong phần nước chấm nem. Chả nem rán có thể ăn với cơm hoặc bún, chấm nước mắm chua ngọt ăn kèm rau sống là tuyệt vời nhất.

