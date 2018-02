Cây cảnh ngày Tết mang tài lộc đầy nhà

Trong không khí rộn ràng đón tết, khắp nơi bày biện đủ loại đồ trang trí đẹp. Một vật trang trí không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt những ngày Tết là những chậu hoa, chậu cây cảnh. Chúng không chỉ giúp mang không khí ấm áp của mùa xuân, mùa đâm chồi nảy lộc mà còn mang lại may mắn, phúc lộc, tiền tài cho gia chủ trong năm mới.

Mỗi loại hoa, loại cây cảnh đều có ý nghĩa khác nhau và phù hợp với không gian riêng nên việc lựa chọn được loại cây vừa đẹp trang trí Tết vừa hút tài lộc như ước nguyện của mình thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là những loại cây cảnh và ý nghĩa của chúng giúp các bạn tham khảo để lựa chọn trang trí cho ngôi nhà của mình.

Những loài hoa và cây cảnh mang tài lộc vào nhà

Đào

Hoa đào được coi là tinh hoa của ngũ hành, là biểu tượng cho sự sinh sôi, nảy nở, nhân duyên, lễ cưới. Theo phong thủy, hoa đào có thể trị bách quỷ. Chính vì vậy, trong năm mới ở các gia đình người Việt ở miền Bắc thường có bày cây hoặc cành hoa đào với mong muốn cầu xin may mắn, thuận lợi cả năm.

2. Mai vàng

Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát triển. Theo quan niệm của người xưa, hoa mai nở vào ngày Tết sẽ đem lại may mắn, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, tấn lộc tấn tài.

Mai vàng được các gia đình Việt ở miền Nam ưa chuộng và trưng dụng trong các ngày tết như một biểu tượng không thể thiếu của việc tết đến xuân về

Quất

Cây Quất tượng trưng cho sự may mắn, bình an, sức khỏe, trường thọ, niềm vui, hút tài lộc. Vì những ý nghĩa đó nên bên cạnh Đào, Mai thì Quất luôn là lựa chọn thứ 2 cho các gia đình, công ty, cửa hàng kinh doanh để trưng bày trong dịp Tết.

Sung

Cây sung là biểu tượng cho sự sung mãn, tròn đầy nên cây sung rất được người Việt ưa chuộng trồng làm cảnh. Cây sung còn được xếp đứng đầu trong bộ tam đa, là biểu tượng của phúc (cây sung) cùng với lộc (cây lộc vừng), thọ (vạn tuế). Quả sung cũng được nhiều người lựa chọn để bày trên mâm ngũ quả cúng tổ tiên ngày Tết.

Cúc

Trong dân gian, hoa cúc là loài hoa quý nằm trong tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai", tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc dồi dào. Theo phong thủy, hoa cúc mang lại may mắn, cuộc sống bình yên cho gia chủ.

Bởi vậy, đây là một trong những loại hoa được trưng bày trong các gia đình người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về, có thể là một chậu hoa cúc nhỏ đặt trước nhà, hoặc những bông hoa cúc trên bàn thờ tổ tiên.

Cây phát tài, phát lộc

Ngay từ cái tên đã mang ý nghĩa tốt đẹp nên rất được người Việt lựa chọn để trang trí trong nhà. Đây là loài cây mang lại may mắn, tài lộc sung túc cho cả gia đình. Theo phong thủy, số lượng cây phát tài, phát lộc được trồng trong một chậu sẽ có ý nghĩa khác nhau. Cụ thể: trồng 2 cây liên quan đến may mắn trong tình duyên và hôn nhân; trồng 3 cây liên quan đến 3 loại may mắn: hạnh phúc, trường thọ, sự giàu có; trồng 5 cây liên quan đến may mắn trong sức khỏe; trồng 8 cây liên quan đến sự thịnh vượng, phát tài…

Hải Đường

Hoa hải đường là loài hoa tượng trưng cho mùa xuân. Trong phong thủy, loài hoa này mang lại phú quý, làm ăn tấn tới, may mắn cho gia đình. Ngoài ra, hoa hải đường còn tượng trưng có tình cảm anh em hòa hợp, cuộc sống vui vầy và tình bạn thân thiết.

Hoa trạng nguyên

Cây trạng nguyên là biểu tượng cho sự thành đạt, đỗ đạt trong con đường học hành. Với màu sắc đỏ thắm, cây trạng nguyên vừa mang lại hạnh phúc, may mắn vừa mang lại thành công cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, những gia đình có con cháu sắp bước vào những cuộc thi cử quan trọng đều chọn cây hoa trạng nguyện bày trong nhà với hy vọng con cháu học giỏi, đỗ đạt cao trong năm mới

Hoa lan

Loài hoa "nữ hoàng" này tượng trưng cho sự giàu có, sang trọng, quý phái. Trong phong thủy, hoa lan mang lại nhiều may mắn, vượng khí cho gia chủ. Chính vì vậy, với vẻ đẹp sang trọng, màu sắc rực rỡ, loài hoa này thường được bày ở trong phòng khách mỗi dịp xuân về.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền mang lại nhiều may mắn, sức khỏe, tuổi thọ mà giá thành khá rẻ nên được nhiều gia đình lựa chọn để chơi hoa trong ngày Tết. Bạn có thể đặt một chậu hoa đồng tiền trước cửa nhà, trong phòng khách hoặc cắm thành lọ trang trí như một lời chúc ý nghĩa cho gia đình trong ngày đầu năm mới.

Hoa thủy tiên

Loài hoa tượng trưng cho sự may mắn, trường thọ, giàu sang phú quý, tài lộc sung túc. Theo phong thủy, hoa thủy tiên có tác dụng khử tà, mang lại cát tường, tăng thêm tài khí cho gia chủ. Chính vì vây, hoa thủy tiên được rất nhiều gia đình lựa chọn trang trí trong.