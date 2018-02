Ngày đẹp mở hàng đầu năm Mậu Tuất phải lưu ý những điều này

Mùng 5 Tết trở ra, cùng với sự quay lại của nếp sinh hoạt hàng ngày của người dân, nhiều chủ cửa hàng bắt đầu khai trương, mở cửa, bắt đầu việc kinh doanh.

Cha ông ta thường chú trọng “đầu xuôi đuôi lọt”, “vạn sự khởi đầu nan” nên rất thận trọng, cẩn thận trong việc chọn ngày khai trương, mở hàng đầu năm mới. Người buôn bán mỗi đầu ngày đều có “mở hàng”, mỗi đầu năm lại “khai trương”, tùy theo tầm cỡ và tính chất việc làm ăn mà thực hiện những nghi thức khác nhau. Để mọi việc được thuận lợi, các chủ cửa hàng, công ty nên lưu ý các điều sau:

Chọn ngày

Trong làm ăn buôn bán, việc chọn ngày khai trương rất quan trọng. Nếu chọn được những ngày tốt thì việc làm ăn sẽ thuận lợi và gặp nhiều may mắn, vì thời khắc khai trương được vượng cát hay họa hung phụ thuộc vào giờ tốt hay xấu đối với bản mệnh của người chủ.

Ngày giờ khai trương, mở hàng được xác định tùy vào tuổi của mỗi người, có người thời khắc này là xấu nhưng với người kia thì lại là tốt. Nên không thể xem chung một giờ cho tất cả các đối tượng. Năm nay, các ngày tốt khai trương Năm Mậu Tuất 2018, ngày khai trương, mở cửa hàng đẹp đều rơi vào mùng 2 (17.2) ngày Canh Thìn, mùng 3 (18.2) ngày Tân Tỵ, mùng 5 (20.2) ngày Quý Mùi, mùng 8 (23.2) ngày Bính Tuất.

Cũng có 1 số tuổi chọn ngày 6, ngày 10 âm lịch.

Chọn tuổi

Theo ông cha ta khi chọn tuổi mở hàng lấy may thì nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với với tuổi của chủ hàng. Đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2018 cũng cần tương hợp với người mua hàng đầu tiên của cửa hàng.

Người buôn bán dở cho rằng phải “chửi” người khách mở hàng mà không mua, hay đốt phong long (đốt vía) để xả xui. “Vía” người mở hàng cũng quan trọng, những người “nặng bóng vía” mặt mũi lầm lì, tướng tá lù đù không nên “mở hàng” người ta. Người buôn bán có kinh nghiệm thường ghi nhận một số khách quen có “vía tốt”, mời mọc hay nhờ họ “mở hàng” để lấy hên.Hoặc những người cẩn thận hơn phải tìm người quen thân hợp tuổi để mời họ đến mở hàng. Người hợp tuổi cũng cần chọn người khỏe mạnh, tính cách xởi lởi, hào phóng, công việc, cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Vì chủ cửa hàng luôn mong muốn sẽ nhận được “vía” tốt từ người mua đầu tiên để cả năm làm ăn thuận lợi, hanh thông, ít gặp trục trặc.

Nên tránh mời những người đang có tang đến mở hàng. Việc chọn người mở hàng, chọn ngày tốt, giờ tốt để khai trương là 2 yếu tố giúp chủ cửa hàng, chủ doanh nghiệp được kích tài lộc, làm ăn phát đạt.

Lưu ý khi mở hàng

Để hút khách ngày đầu tiên mở hàng, chủ cửa hàng nên bày biện, trang hoàng cửa hàng sao cho hấp dẫn, bắt mắt người mua, chuẩn bị cho mình một tâm lý phấn khởi chờ đón người “mở hàng” cho mình.

Để cho sự “mở hàng” tốt đẹp, người bán phải chuẩn bị hàng hóa bao bì để làm vừa lòng khách hàng đã đành, lại còn phải chuẩn bị “tiền lẻ” để trả lại trong trường hợp cần thiết. Khách hàng đưa tiền mà mình bối rối vì không có tiền thối lại, khiến việc mua bán trục trặc là điều kiêng kỵ.

Kỵ nhất là đầu ngày đầu năm mà đi “đổi tiền”. Vì không ai muốn cái may (hoặc rủi) của mình chạy qua người khác hay ngược lại. Khách mở hàng đưa tiền lớn, người bán có sẵn tiền thối lại, tiền bạc sòng phẳng, coi như một mở hàng tốt đẹp, vì có “đồng ra đồng vào”.

Việc buôn bán là để kiếm tiền, nên nhiều người buôn bán thờ cúng Thần Tài, hàng ngày người ta thường thắp 1 nén nhang để khấn Thần Tài phù hộ buôn may bán đắt. Ngày đầu năm đầu tháng hay rằm thì cúng hoa quả. Nhưng ngày đầu năm "mở hàng", chủ cửa hàng nên cúng chu đáo, trang trọng hơn. Cỗ cúng thần Tài đầu năm thường có gà, thịt tôm cua và hoa quả. Trước khi khai trương phải chọn ngày giờ tốt, có người đi chùa rước lộc về gửi Thần Tài giữ, nhờ người có “vía tốt” mở hàng. Có khi ngày tốt nhằm vào mùng hai Tết, người ta vẫn cúng mở hàng, mua bán tượng trưng, rồi đóng cửa hàng đi chơi tiếp.

Việc “thuận mua vừa bán” cũng là một mở hàng tốt đẹp, người bán thường không nói thách quá cao với người khách đầu tiên, e họ trả giá sát quá hay không chịu mua, mở hàng mà không bán được là xui xẻo.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.