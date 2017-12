Những lời chúc Giáng sinh hay và ý nghĩa nhất bạn nên dành tặng người thân, bạn bè

(Dân Việt) Giáng sinh 2017 đang đến gần, hãy dành tặng cha mẹ, người thân yêu, bẹn bè những lời chúc Giáng sinh hay nhất để bày tỏ tình cảm của mình.

Lời chúc Giáng sinh cho bố mẹ, người thân trong gia đình

Chúc cha mẹ và cả gia đình chúng ta đón một giáng sinh ấm áp yêu thương. Cầu chúc gia đình ta luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Con yêu tất cả mọi người.

Giáng sinh đến rồi! Con rất tự hào là một thành viên của gia đình mình! Mong gia đình mình sẽ có một đêm Giáng sinh thật vui vẻ, ấm áp và Chúa sẽ mang lời chúc này của con gửi tới gia đình!

Ông già Noel đến gõ cửa mỗi nhà và tặng chúng ta món quà vô giá đó là thời gian. Con sẽ dùng thời gian để trân trọng yêu thương bố mẹ, gia đình. Hãy để cho gia đình của chúng ta luôn có nhưng niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười.

Nếu có một điều ước, con sẽ ước ông già Noel sẽ đem thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với ba mẹ. Chúc gia đình mình Giáng sinh an lành, ấm áp.

Giáng sinh đến rồi nhưng con lại không được ở bên gia đình. Con nhờ gió gửi đến gia đình con lời chúc Giáng sinh ý nghĩa nhất, chúc gia đình mình mãi hạnh phúc, vui vẻ và có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.

Giáng sinh đến, không khí noel dường như đang hâm nóng tiết trời lạnh buốt ở mọi nơi. Thay cho một món quà tặng có giá trị, con xin gửi những lời chúc tốt đẹp, hạnh phúc tới tất cả mọi người. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới nhiều may mắn, một mùa đông thật ấm áp bên gia đình và người thương yêu. Merry Christmas and Happy New Years!

Lời chúc dành cho bạn bè dịp Giáng sinh

Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc các bạn của tôi một mùa Giáng Sinh vui vẻ.

Ai đang đọc tin nhắn này là những người rất đặc biệt trong trái tim tôi! Vì thế, hãy tự hào rằng mỗi sáng khi bạn thức dậy vẫn có tôi đang nghĩ đến bạn. Tự tin với chính mình rằng dù bạn không cao thì vẫn có tôi đang ngước nhìn bạn! Tôi đủ tự tin để nói cho bạn biết bạn quan trọng và hoàn hảo trong mắt tôi thế nào. Chúc bạn một mùa Noel vui vẻ và ấm áp.Hạnh phúc không phải là một chiếc đồng hồ đắt tiền, hay một chiếc xe hơi sang trọng. Hạnh phúc là tôi được sống vui vẻ bên bạn bè thân yêu của mình. Merry Chrismas!

Chúc mọi người thân yêu bên cạnh tôi một mùa Giáng sinh vui vẻ, may mắn và an lành. Chúc cho tất cả mọi người trên thế giới này luôn hạnh phúc, chúc cho những em nhỏ không có mái ấm gia đình ấm áp hơn, chúc cho những người già bách niên giai lão, chúc cho mọi điều luôn tốt đẹp nhất. Chúc anh luôn yêu em như vậy. Tôi nguyện cầu mọi điều an lành may mắn đến những người thân yêu của tôi.

Lời chúc Giáng sinh hay nhất dành cho vợ, chồng, người yêu

Noel của anh năm nay sẽ không còn giá rét, cô đơn nữa, vì anh biết sẽ có một vòng tay ôm anh thật chặt và cùng anh đi đến hết con đường em nhé. Yêu em thật nhiều...

Hôm nay khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Người nhìn anh và hỏi: Con muốn ước điều gì? Anh trả lời rằng: con xin Người hãy ban cho người con yêu sức khỏe, sự an lành! Chúa lại hỏi: Con muốn ta che chở và mang lại hạnh phúc cho người đó không? Anh trả lời: cảm ơn Người, nhưng điều đó sẽ do chính con mang lại…Thiên Thần à, chúc em một mùa giáng sinh vui vẻ, Noel này anh không thể bên em được nhưng anh hi vọng trái tim em luôn được sưởi ấm!

Nếu ông già Noel có thật - như truyền thuyết vẫn nói và những nguyện cầu đêm Giáng Sinh đều thành hiện thực, thì ước gì em được là hơi ấm bao quanh anh giữa mùa đông lạnh giá... Là luồng khí mát ôm lấy anh giữa mùa hè rực nắng... Là làn gió nhẹ vờn tóc anh giữa mùa thu dịu dàng... Là cơn mưa bụi khẽ hôn lên má anh mỗi khi xuân về... Bởi điều em mong muốn nhất là anh được hạnh phúc, bình yên.

Nửa đêm Giáng Sinh, nếu một ông già mập mặc đồ đỏ nhảy qua cửa sổ, gói em lại và cho vào bao tải thì đừng có chống cự nhé. Anh đã nói với ông già Noel rằng anh muốn có em trong Giáng Sinh này. Anh yêu em!

Bây giờ, nếu có điều ước anh sẽ ước rằng: Giá như thế gian này là một buổi hoàng hôn tím. Em là đại dương bao la, xanh thẳm. Còn anh là mặt trời rực rỡ, lung linh ánh nắng vàng. Và giờ đâykhi mùa đông Pari giá lạnh đã đến... Anh không biết nói gì hơn, chỉ muốnnhờ cơn gió nhắn với em một lời. Hãy vui lên em nhé, em yêu dấu của anh. Cho dù đi đến nơi nào thì tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không bao giờ thay đổi. Chúc em Giáng sinh ấm áp và hạnh phúc... Anh yêu em...

Mùa Giáng Sinh là mùa giá rét. Nhưng khi có anh cầm tay em, mùa giá rét trở thành mùa nồng ấm. Em mong tình yêu của chúng mình sẽ mãi là ngọn lửa xua tan lạnh giá của mùa đông.